Offerte eBay: fino al 70% di sconto su lavatrici, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici Vi presentiamo le dieci migliori offerte eBay su lavatrici, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici indispensabili per svolgere le piccole incombenze quotidiane, con sconti fino al 70%.

La gestione di una casa non è un'impresa facile: tra pasti da cucinare, piatti da lavare e indumenti da stirare, senza un aiuto concreto il fallimento è dietro l'angolo. Per fortuna, grandi e piccoli elettrodomestici vengono in nostro aiuto, costituendo un supporto indispensabile nelle faccende domestiche quotidiane.

Se ormai non potete fare a meno della vostra lavatrice, dell'amata lavastoviglie o degli altrettanto utili ferro da stiro o forno a microonde ma volete passare a un modello più avanzato e tecnologico, potete approfittare delle offerte eBay con sconti fino al 70%.

Le offerte migliori per risparmiare su lavatrice, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici

Abbiamo selezionato per voi le 10 migliori offerte eBay su lavatrici, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici come ferro da stiro, forno a microonde e friggitrice ad aria, in promozione sul noto e-commerce con sconti fino al 70% e, nella maggior parte dei casi, spedizione gratuita. Scopriamo insieme quali sono gli elettrodomestici Philips, Indesit, Whirlpool e Ariete che non potete lasciarvi sfuggire.

-70% di sconto sul ferro da stiro a vapore Philips GC9324/20: ideale sia per la stiratura tradizionale che per quella verticale, questo ferro da stiro a vapore è dotato di ampio serbatoio dell'acqua con una capacità di 2,5 litri che garantisce fino a 3 ore di utilizzo continuo. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP non c'è bisogno di regolare la temperatura in base al tessuto: dai jeans alla seta, il ferro stira qualsiasi capo in pochi minuti, distendendo anche le pieghe più resistenti. Dopo qualche minuto d'inutilizzo, inoltre, si spegne automaticamente per prevenire gli sprechi.

-53% di sconto sulla lavatrice Sangiorgio SEN1012D New Evolution: con una capacità di carico di 10kg e diversi programmi tra cui scegliere, tra cui quello fitness e quello eco, questa lavatrice a carica frontale è facile da usare e molto silenziosa quando è in funzione, anche durante la centrifuga. Di classe energetica D, ha un piccolo display frontale a colori sul quale appaiono i minuti necessari per ogni ciclo di lavaggio, oltre che l'indicatore di tempo residuo una volta avviato il programma, ed è dotata di timer per ritardare la partenza fino a 24 ore.

-50% di sconto sulla lavatrice Beko WUX81232WI/IT: la seconda lavatrice della nostra selezione ha una capacità di carico di 8kg, è di classe energetica C ed è anch'essa a carica frontale. Tra i tanti disponibili, vi segnaliamo due programmi che vi aiuteranno nella gestione del bucato: StainExpert, efficace su 24 tipi di macchie, compresi caffè e salsa di pomodoro, e Xpress Super Short, che lava 2kg di bucato in soli 14 minuti. Se invece il vostro problema è la stiratura dei capi, potete affidarvi alla funzione AntiCrease, che distende le pieghe grazie al movimento rotatorio del cestello, eseguito a intervalli regolari.

-48% di sconto sulla lavatrice Indesit EWD 61051 W IT N: classe energetica F e ben 16 programmi di lavaggio adatti a tutti i tipi di tessuti per questa lavatrice a carica frontale con capacità di carico di 6kg, la più piccola tra quelle che abbiamo selezionato. Sul davanti ha un pratico display digitale che consente di visualizzare gli indicatori di tempo residuo, fine ciclo e la spia di avanzamento lavaggio, ed è anche possibile impostare la partenza ritardata grazie al timer integrato.

-35% di sconto sul forno a microonde Whirlpool MWP 337 SB: questo microonde è estremamente versatile, adatto non solo a cuocere e riscaldare ma anche a far lievitare impasti di pane e pizza, scongelare alimenti e persino preparare lo yogurt. Le funzioni più interessanti sono la cottura a vapore, singola o doppia, ideale per preparare ricette sane e saporite, e la modalità Dual Crisp, che permette di cucinare cibi croccanti all'esterno e morbidi all'interno. Con un display XXL che ne garantisce un utilizzo estremamente facile, il microonde è dotato di funzione Auto Clean da attivare periodicamente per una perfetta pulizia.

-29% di sconto sulla lavastoviglie Electrolux EES42210L: si tratta di una lavastoviglie da incasso, con finitura a scomparsa, di classe energetica E e adatta fino a 9 coperti. Grazie al mulinello satellitare con 5 livelli di lavaggio e doppia rotazione, garantisce una perfetta pulizia delle stoviglie indipendentemente da come vengono caricate, ed è efficace anche sul cristallo. La tecnologia AirDry, poi, completa l'asciugatura con aria fresca, per risultati impeccabili. Facile da impostare grazie ai comandi a scorrimento, la lavastoviglie non emette segnali acustici di fine ciclo, ma proietta una piccola luce verde sul pavimento.

-26% di sconto sul fornetto elettrico Ariete Bon Cuisine 200: con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questo fornetto elettrico si comporta come un vero e proprio forno in miniatura, capace di cuocere, riscaldare e grigliare diversi tipi di alimenti. Completo di griglia in acciaio inox, leccarda e maniglia per estrarle senza scottarsi, ha una capacità di 20 litri, un timer che arriva fino a 60 minuti e raggiunge una temperatura massima di 230°. Il raggiungimento della temperatura è segnalato da una spia luminosa, che aiuta a capire quando è il momento di inserire i cibi all'interno del fornetto.

-23% di sconto sul ferro da stiro Polti Vaporella 2 H Professional: design vintage e prestazioni professionali caratterizzano questo ferro da stiro a vapore con caldaia, dotato di impugnatura in sughero, spessa piastra in alluminio per una omogenea distribuzione del calore e tasto laterale per l'emissione del vapore. Garantisce fino a 2 ore di stiratura continua, è efficace sulle pieghe e ideale anche per la stiratura a secco. Quando non è in uso, il ferro può essere poggiato sul tappetino in silicone antiscivolo, pratico e sicuro.

-20% di sconto sul nebulizzatore igienizzante Ariete Sani-Jet 4126: per superfici e ambienti perfettamente puliti e igienizzati questo nebulizzatore compatto e facile da usare è l'ideale. Basta infatti sciogliere il contenuto di una delle 10 bustine in dotazione in semplice acqua di rubinetto e nebulizzare la soluzione ottenuta direttamente sulla superficie da trattare, regolando l'intensità del getto secondo le proprie esigenze. Una ricarica è sufficiente per superfici di 200mq, ideale da utilizzare in casa ma anche in uffici e attività commerciali, frequentati da molte persone contemporaneamente e quindi più soggetti a contaminazioni.

-15% di sconto sulla friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Mini 4615: di piccole dimensioni, con una capacità di 2 litri, questa friggitrice ad aria è l'ideale per una coppia o un nucleo familiare ristretto. La rapida circolazione dell'aria calda all'interno del cestello garantisce una cottura uniforme che ricorda la frittura, ma con una significativa riduzione dei grassi aggiunti poiché basta un solo cucchiaio d'olio per volta. Adatta per la cottura di carne, pesce e verdure, è possibile regolare la temperatura a seconda del cibo da cuocere.