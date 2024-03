Offerte di primavera: fino al 60% di sconto per rinnovare la stanza da letto

video suggerito

Tempo di cambio di stagione. Se oltre a voler rinnovare il guardaroba, volete approfittarne anche per acquistare un materasso più comodo e delle nuova lenzuola, allora sarete interessati agli sconti presenti sul sito di Emma Materassi, l'azienda tra le migliori nel settore.

Dormire su un buon materasso è importante, perché ne va della salute della schiena. Allo stesso modo, però, è importante utilizzare un guanciale adeguato e avere a disposizione lenzuola e piumini realizzati con un materiale che sia non solo rinfrescante, ma anche anallergico.

Ecco quindi, quali sono le offerte di cui approfittare in questo momento.

Materassi, cuscini e altri accessori per il letto in offerta fino al 60% di sconto

Una carrellata di offerte su tutto ciò che vi aiuterà a riposare meglio, senza danneggiare la schiena e la cervicale e senza rischiare rossori, irritazioni e sfoghi sulla pelle.

-60% di sconto sul materasso Gel Plus Emma Elite, il più traspirante della collezione, perfetto per far riposare nel modo giusto la zona cervicale. Lo si trova disponibile in versione singola, da una piazza e mezzo o matrimoniale. Il rivestimento esterno è sfoderabile e lavabile in lavatrice. L'interno, invece, è realizzato con uno strato di schiuma Ergocell elastica a punti, uno strato di gel con tecnologia AirGrid®, uno strato a 3 zone di molle insacchettate e uno strato in schiuma HRX;

-50% di sconto sul topper Emma Premium, realizzato con tecnologia termoregolatrice ThermoSync, che permette di dormire serenamente, senza sudare o avere troppo freddo. Da sovrapporre al materasso, è realizzato con due strati: uno memory foam e uno memory di supporto del tipo HRX;

-50% di sconto sul piumino 4 stagioni Emma Premium, apprezzato perché componibile. A uno strato matrimoniale sottile, infatti, è possibile aggiungere un ulteriore strato suddiviso in due piumini singoli. In questo modo, ciascuno potrà scegliere quanto coprirsi; tutte le componenti sono anallergiche e possono essere lavate in lavatrice;

-50% di sconto sul materasso a molle Emma Premium, realizzato con schiuma Airgocell® Emma di ultima generazione, schiuma viscoelastica adattiva e schiuma di supporto HRX; le molle sono insacchettate con tecnologia edge-to-edge, per garantire massimo adattamento alla forma naturale della schiena. Il rivestimento esterno è realizzato con materiale termoregolatore ed elastico, perfetto per evitare eccessiva sudorazione;

-40% di sconto sul cuscino memory Emma Premium, apprezzato soprattutto perché fresco e indicato per chi ha una sudorazione eccessiva. Questo perché è realizzato con tecnologia termoregolatrice ThermoSync. Mentre il rivestimento esterno è lavabile in lavatrice a 60°, gli strati interni sono personalizzabili con schiuma e gel, in base alle esigenze;

-30% di sconto sul cuscino Emma Comfort​, realizzato in microfibra, un materiale leggero, anallergico e traspirante. Gli strati interni sono realizzati con poliestere a fibra cava siliconata bianca e sono 3 in tutti, posizionabili in modo diverso in base alle necessità.

