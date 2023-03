Offerte di Primavera Amazon: fino al 45% di sconto su prodotti di prima infanzia Non si fermano le offerte di Primavera di Amazon. In particolare, gli sconti arrivano fino al 45% sui prodotti per la prima infanzia, tra cui il seggiolino per auto della Cyber Silver e tanti altri articoli come culle, pannolini e videomonitor.

Nella giornata del 27 marzo sono partite le offerte di primavera di Amazon. Continuano oggi e anche domani, durando fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo. Gli sconti si trovano su tante categorie di prodotti, in particolare sugli articoli a marchio Amazon come Echo Dot, Kindle e Fire TV Stick, ma anche su prodotti di altri marchi.

In particolare, se avete un bambino in arrivo o state per diventare zii o nonni, ecco che le offerte ci sono anche sui prodotti per la prima infanzia. Dai seggiolini per auto ai videomonitor, dai marsupi ai pannolini, ci sono tanti articoli da poter acquistare. Di seguito, potete trovare le migliori offerte della Primavera Amazon relativi ai prodotti della prima infanzia.

Seggiolino da auto per bambini della Cybex al 25% di sconto

-25% di sconto su Cybex Silver, Seggiolino Auto Solution X-Fix: è un seggiolino per bambini dai 3 ai 12 anni con peso dai 15 ai 36 Kg. Adatto per fissarlo su automobili con sistema Isofix, ma anche senza con la cintura di sicurezza, protegge dagli impatti laterali grazie al sistema LSP. Il prodotto è dotato di un poggiatesta reclinabile in tre posizioni e regolabile in 11 posizioni, con schienale anch'esso reclinabile, con tanto di comodo cuscino per la seduta. Il seggiolino ha un rivestimento esterno sfoderabile e lavabile in lavatrice, inoltre è compatibile ha anche un rivestimento estivo.

Fino al 45% su tutti i prodotti per bambini e neonati

Se oltre al seggiolino per auto volete acquistare anche altri prodotti, ecco una serie di offerte con sconti fino al 45% su rialzo sedia, cuocipappa, videomonitor, pannolini, altalene, lettini da viaggio e culle.

-45% di sconto su Pocket Snack Rialzo Sedia per Bambini: è un rialzo sedia per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, per un massimo di 15 Kg. Con seduta ampia e comoda, il seggiolino può essere regolato con tre altezze diverse per adattarsi alle varie fasi della crescita del bambino. Leggero e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata, il prodotto assicura i vostri figli tramite cinghie di fissaggio e cintura a tre punti.

-39% di sconto su Philips Avent SCF883/01 EasyPappa Plus: cuocipappa 4 in 1 multifunzione. Si può cuocere a vapore, frullare, congelare e scongelare il cibo per i bambini. Si possono cuocere fino a quattro pasti contemporaneamente nel pratico vaso da 1000ml, il quale è anche facile da pulire.

-33% di sconto su Philips AVENT SCD843/26 – Video-Babyphone: videomonitor per controllare vostro figlio a distanza. È dotato di un display a colori da 3,5 pollici ad alta risoluzione, con funzione zoom, scorrimento e visualizzazione automatica di giorno e notte. C'è la funzione interfono e anche quella per le ninne nanne, con cinque melodie rilassanti.

-29% di sconto su Huggies Pannolini Ultra Comfort: 3 confezioni per un totale di 150 pannolini per bambini dai 0 ai 2 anni, con taglia di 7-18 Kg. Il prodotto ha un effetto anti mucchio per distribuire in modo uniforme il bagnato. In vita c'è una banda elastica, che combinata alla forma anatomica, conferisce maggiore libertà di movimento e più vestibilità ai vostri figli.

-24% di sconto su Kinderkraft Elettrica Altalena LULI: culla e altalena elettrica due in uno per bambini dalla nascita fino ai 9 Kg. Il prodotto ha cinture di sicurezza a cinque punti, installabili su due livelli e con protezione inguinale larga e morbida. Possiede anche un sistema di blocco del movimento a dondolio e una struttura in alluminio resistente. Il motore del meccanismo funziona in maniera silenziosa.

-19% di sconto su Foppapedretti Teddytour Lettino Da Viaggio: il lettino da viaggio pieghevole per bambini ha dimensioni H 78 | P 67 | L 127 cm quando è aperto e dimensioni H 79 | P 22 | L 24 cm quando è chiuso. Può essere trasportato facilmente nell'apposita borsa inclusa nella confezione, infatti pesa solo 2,8 Kg. È dotato di inserti in rete laterali per un'aerazione migliore, in più ha dei piedini che assicurano stabilità.

-15% di sconto su Marsupio Neonati Ergonomico: per bambini da 0 a 36 mesi con peso minimo di 10 Kg fino a un massimo di 25 Kg. Il prodotto è dotato sia di cinghie che di sgabello. Lo sgabello è inclinato di 30°, per consentire al bambino di adattarsi naturalmente al corpo dell'adulto e di renderlo più sicuro, inoltre ha un design ergonomico che mette il bambino in una posizione comoda quando è seduto. Le cinghie sono regolabili per assicurarli e alleviare la pressione sulle spalle degli adulti. Il marsupio è realizzato in cotone leggero per aumentare la traspirabilità.