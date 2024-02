Offerte beauty: fino al 38% di sconto sui prodotti per dire addio alla pelle lucida Una selezione delle migliori offerte beauty sui prodotti Clarins per la cura del viso, per dire addio alla pelle lucida, in sconto fino al 10%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La pelle lucida è una condizione che viene a causarsi con l'eccessiva produzione di sebo, che dipende da diversi fattori. Questa condizione, rende difficile l'applicazione del make up sulla cute; inoltre, la pelle lucida tende ad essere molto più secca e delicata, arrossandosi e rischiando di screpolarsi.

Una delle soluzioni per porre rimedio a questa condizione è sicuramente quella di avere una buona skincare routine, con prodotti studiati appositamente per trattare pelli lucide e delicate, idratandole e restituendovi elasticità. Una delle marche migliori in questo campo è sicuramente la Clarins: per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato le migliori offerte Clarins, fino al 10% di sconto, dedicati alla cura del viso e della pelle lucida.

Le offerte beauty Clarins sui prodotti per la cura del viso

La cura del viso, soprattutto quando i primi segni dell'età iniziano ad essere visibili, è una buona abitudine da tenere, perché aiuta a mantenere la pelle liscia, levigata e idratata, riducendo così i sintomi di lucidità e secchezza e le screpolature che possono risultare fastidiose e dolorose. Per aiutarvi, abbiamo selezionato i migliori sconti dei prodotti Clarins dedicati alla cura del viso.

-10% di sconto sull'Emulsione Multi-Active: con la sua texture fresca e leggera è adatto a tutti i tipi di pelle e a un utilizzo quotidiano, grazie ai suoi ingredienti principali (niacinamide ed estratto di eringio marino), è un valido alleato per sublimare la luminosità della pelle, con un effetto opacizzante e levigante. Da applicare sia giorno che notte.

-10% di sconto sulla Crema Notte Multi Active per Tutti i Tipi di Pelle: con i suoi ingredienti di alta qualità e di origine naturale al 92% (niacinamide ed estratto di eringio) la crema va applicata la sera prima di coricarsi, e farà effetto nel corso della notte, rinnovando la pelle e contrastando i primi segni dell'età, ridonando lucentezza alla pelle e idratando la pelle, donando un senso di comfort al risveglio.

-10% di sconto sulla Crema Giorno Multi Active per Tutti i Tipi di Pelle: arricchita dalla niacinamide e dall'estratto di eringio, questa crema è perfetta per chi conduce uno stile di vita frenetico; con il suo effetto levigante, la sua consistenza fondente e le funzioni di booster di luminosità, la crema aiuta la pelle a mantenere alto il livello di energia e resistenza per tutto il giorno, anche grazie agli estratti di cardo dei lanaioli e di corbezzolo. Va applicata ogni mattina.

Altre offerte di prodotti beauty per la cura del viso

Ecco, inoltre, una selezione di altri prodotti per la cura del viso e adatte a tutti i tipi di pelle, con effetti idratanti e di contrasto ai primi segni dell'età, in sconto fino al 38% su Amazon.

-38% di sconto sulla crema Collistar Idratazione Profonda: adatta a tutti i tipi di pelle, ricca e fondente, la crema ha un effetto idratante e rimpolpante; grazie all'estratto di peonia, inoltre, ha un effetto anche rigenerante, antiossidante e disintossicante. Tiene la pelle idratata fino a 72 ore, con effetti subito visibili seguendo un trattamento sulla pelle secca.

-33% di sconto sulla Crema Viso Antiossidante BioNike: una crema viso da applicare mattino e sera, adatta a pelli secche e sensibili, con ingredienti testati, senza nickel e senza conservanti, fragranze e glutine; la crema, anche grazie al burro di karitè ripara, idrata e nutre in profondità. Inoltre, protegge sia dai raggi UV che dall'inquinamento, lasciando la pelle levigata, compatta e morbida.

-25% di sconto sulla Crema Viso con Acido ialuronico di Kleem: adatta per le pelli di uomo e donna, la crema contiene molti ingredienti bioattivi, primi fra tutti il retinolo e l'acido ialuronico, per garantire la produzione di collagene e rassodare la pelle. Con effetto ringiovanente, la crema è adatta a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle secche e lucide, perché le vitamine in essa contenute idratano la pelle e la lasciano morbida, liscia e luminosa, eliminando sensazioni oleose e grasse.

-22% di sconto sulla Crema Viso Ricca Rilastil Hydrotenseur: creata proprio per le pelli secche e lucide, la crema contiene un trattamento concentrato e ristrutturante volto ad elasticizzare la pelle e distendere le rughe; la sua formula con acido ialuronico a tre pesi molecolari aiuta a ristrutturare la barriera epidermica, contrastando la perdita di tono e di compattezza. Va applicata mattina e sera, e fa parte di un trattamento.

-7% di sconto su Eucerin Hyaluron Crema Giorno: studiata per un trattamento giornaliero sulle pelli secche, la crema copre efficacemente le rughe e mantiene la pelle idratata durante l'arco della giornata, mentre questa viene a contatto con numerosi agenti esterni che possono danneggiarla e aumentarne la secchezza. La crema è completamente biologica, con ingredienti adatti anche alla pelle delicata.

