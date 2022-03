Offerte Amazon: fino al 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici Per una perfetta igiene orale, spazzolini elettrici e idropulsori dentali sono prodotti indispensabili, ora in offerta su Amazon con sconti fino al 56%. Ecco dieci dispositivi Oral-B, Panasonic e Philips di ultima generazione, ora ad un prezzo imbattibile.

Sempre più tecnologici e performanti, gli spazzolini smart e gli idropulsori elettrici sono strumenti indispensabili per una perfetta igiene orale.

Perché allora non approfittare delle offerte Amazon su questi prodotti con sconti fino al 60%? Sul noto marketplace online troverete spazzolini e idropulsori elettrici Oral-B, la marca leader nel settore, a un prezzo imperdibile.

Le migliori offerte Amazon su spazzolini smart e idropulsori elettrici

Vi proponiamo le 10 migliori offerte Amazon con sconti fino al 60%: spazzolini smart e idropulsori elettrici Oral-B, Panasonic e Philips che vi garantiranno denti bianchi e gengive sane.

-60% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Design Edition: per una pulizia profonda e gengive sane, questo spazzolino elettrico è l'ideale. Offre infatti due modalità di spazzolamento, pulizia quotidiana e protezione gengive, ha una testina rotonda che agisce in profondità rimuovendo la placca meglio di uno spazzolino tradizionale, un sensore di pressione per evitare di spazzolare troppo forte e un timer da 2 minuti che aiuta a lavare i denti per il tempo consigliato dai dentisti. La Design Edition comprende inoltre una pratica custodia da viaggio con motivi geometrici o floreali.

-56% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 Black Edition: oltre ad avere tutte le caratteristiche che hanno reso Oral-B leader nel settore degli spazzolini elettrici, come la testina rotonda per una pulizia ottimale, il timer professionale da 2 minuti, il sensore della pressione di spazzolamento e una batteria a lunga durata, questo modello offre la possibilità di collegarlo allo smartphone tramite Bluetooh, per ricevere consigli in tempo reale su come migliorare la propria azione di pulizia quotidiana. La confezione include due testine e una custodia da viaggio.

-54% di sconto sul set con due spazzolini elettrici Oral-B Pro 3 3900N: perfetti per una coppia, questi spazzolini elettrici hanno due manici di colore diverso e due testine, in modo che ognuno abbia il suo personale dispositivo di pulizia. Grazie alla possibilità di scegliere tra tre modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili) si adattano a qualsiasi esigenza, rimuovono la placca grazie alla testina rotonda, e aiutano nello spazzolamento grazie al timer da 2 minuti e al sensore di pressione integrato che segnala quando si sta esercitando troppa forza sulle gengive.

-47% di sconto sull'idropulsore elettrico Panasonic EW 1311: con un serbatoio da 130ml, questo idropulsore è efficace per eliminare placca e residui di cibo dalla superficie dei denti, dagli spazi interdentali e dalle gengive, senza risultare aggressivo. È infatti possibile scegliere tra due tipologie di getti d'acqua, potente o delicato, a seconda delle proprie esigenze. Facile da usare grazie all'impugnatura ergonomica e facile da pulire sotto acqua corrente, la confezione include, oltre alla stazione di ricarica, quattro beccucci per garantire una profonda igiene del cavo orale a tutta la famiglia.

-46% di sconto sull'idropulsore elettrico Oral-B Oxyjet: la tecnologia a microbollicine di questo idropulsore attacca i batteri responsabili della placca, eliminandoli per garantire una pulizia profonda di denti e gengive, donando un'immediata sensazione di freschezza e pulizia. Le cinque intensità di pressione dell'acqua, da delicata a forte, e le due tipologie del getto d'acqua, singolo o multiplo, rendono possibile personalizzare l'esperienza di pulizia in base alle proprie esigenze, la confezione con quattro testine permette invece di utilizzare il dispositivo a più persone contemporaneamente.

-45% di sconto sull'idropulsore elettrico Oral-B Aquacare 4: il secondo idropulsore elettrico Oral-B della nostra selezione si differenzia dal precedente soprattutto nel design, in quanto costituito da un'unità d'impugnatura unica completa di serbatoio facile da riempire. La tecnologia di funzionamento è invece la stessa, con microbollicine di aria e acqua che agiscono in profondità su denti e gengive, eliminando i residui di cibo anche negli spazi tra i denti. È possibile inoltre personalizzare la pulizia grazie a due intensità dell'acqua (normale o sensibile) e a due getti (concentrato o rotante) tra cui scegliere.

-40% di sconto sul Kit Oral-B 5000 Oxyjet Smart Oral Center: l'azione dello spazzolino elettrico e quella dell'idropulsore dentale si uniscono in questo kit studiato da Oral-B per garantire una pulizia profonda e completa di tutta la bocca. Lo spazzolino Smart 5000 con testina rotonda, timer di spazzolamento e sensore di pressione elimina la placca e le macchie superficiali dai denti, l'idropulsore Oxyjet grazie alla brevettata tecnologia con microbollicine aiuta a migliorare la salute delle gengive. Collegandolo all'app tramite Bluetooth, inoltre, potrete avere suggerimenti e feedback in tempo reale.

-39% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius X: grazie all'intelligenza artificiale questo spazzolino riesce ad analizzare lo stile di spazzolamento di chi lo utilizza per guidarlo e permettergli di non tralasciare nessuna zona durante la pulizia, per un miglioramento visibile della salute orale in sole sei settimane. Oltre al sensore di pressione e al timer professionale da 2 minuti, offre ben sei modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, pulizia profonda, denti sensibili, sbiancante, protezione gengive e nettalingua) e ha la testina rotonda che caratterizza i modelli Oral-B.

-36% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Vitality 100: a chi cerca uno spazzolino elettrico funzionale ma economico consigliamo questo modello, uno dei primi prodotti da Oral-B. Caratterizzato dalla testina rotonda Precision Clean che grazie alla sua azione pulente bidimenzionale 2D permette di eliminare la placca meglio di uno spazzolino manuale, è dotato di timer da 2 minuti e ogni 30 secondi emette una leggera vibrazione per avvisare che è il momento di passare a spazzolare l'area successiva, in modo da facilitare la pulizia.

-30% di sconto sullo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000: con sensore di pressione, quattro modalità di pulizia e tre intensità, questo spazzolino elettrico è dotato di testina W3 Premium White che assicura denti più bianchi, completa di promemoria posto sul manico che avvisa quando è ora di cambiarla. Può essere collegato tramite Bluetooth allo smartphone, su cui l'app Philips Sonicare permette di monitorare la propria routine d'igiene orale e visualizzare indicazioni utili su come migliorarla, ed è accompagnato da custodia da viaggio USB e bicchiere di ricarica.