Migliori oli labbra: 10 lip oil per labbra morbide, idratate e rimpolpate I migliori oli labbra disponibili in commercio selezionati tra quelli delle marche più famose. Nella nostra classifica troverete oli labbra idratanti, nutrienti e rimpolpanti con ingredienti naturali come l’olio di jojoba e l’acido ialuronico. Scopriamo cosa sono i lip oil e a cosa servono.

La nostra top 10

L'olio labbra, o lip oil, è un cosmetico versatile che serve per nutrire, rimpolpare, idratare e rendere più morbide le labbra secche e screpolate. Si tratta di un prodotto – reperibile in farmacia o in profumeria – che può essere utilizzato come cura per le labbra, ma anche come sostituto del rossetto quando si desidera un make-up più sobrio o da giorno. In commercio, infatti, non esistono solo oli labbra trasparenti, ma è possibile trovare anche lip oil naturali, colorati, economici e profumati, perfetti per donare un tocco glam.

Non è sempre semplice però scegliere il giusto prodotto. Sono infatti diverse le caratteristiche da prendere in considerazione quando si acquista un olio labbra, ad esempio: gli ingredienti, il colore e l'effetto che si desidera ottenere.

Anche la marca è un aspetto da non trascurare quando si vuole comprare un prodotto di qualità. Alcuni dei marchi più affidabili che vendono lip oil sono: Clarins, Nuxe, Dior, Nyx, Labello e Astra.

Vediamo quindi quali sono i migliori oli labbra in commercio. I prodotti sono tutti reperibili su Amazon.

A cosa serve un olio labbra e come utilizzarlo

L'olio labbra combina la funzione nutriente del balsamo labbra con quella luminosa e volumizzante di un gloss. Si tratta infatti di un trattamento intensivo che serve per nutrire le labbra e proteggerle dal freddo e dagli altri agenti atmosferici, ma che può essere utilizzato anche come base o top coat per il rossetto. Gli oli labbra trasparenti o colorati possono inoltre essere indossati anche da soli per rendere le labbra luminose, ravvivarne il colore e rimpolparle. Inoltre, sono generalmente formulati con attivi curativi e nutrienti (es: l'olio di jojoba, l'acido ialuronico, il miele e la vitamina E) e possono essere utilizzati anche come trattamento notte, da applicare prima di andare a dormire.

Dior Addict Lip Glow Oil Cherry

Il migliore olio labbra protettivo

Consigliato per: chi desidera un olio per le labbra protettivo e rimpolpante, che rivitalizzi il sorriso

Pro: protegge le labbra dal freddo, non è appiccicoso

Contro: secondo alcune recensioni, potrebbe risultate un po' costoso. Il prezzo, però, è giustificato dalla qualità del prodotto

Effetto: il prodotto serve per proteggere, levigare e rimpolpare le labbra

Ingredienti: olio di ciliegia

Colore: rosato

Uno dei migliori oli labbra protettivi e rimpolpanti in commercio è l'Addict Lip Glow Oil di Dior. Si tratta di un prodotto versatile, che può essere utilizzato come trattamento intensivo per le labbra o come lucido base e top coat. Il finish leggermente colorato infatti rivitalizza le labbra, facendole sembrare più piene e grandi. L'olio di ciliegia contenuto nel prodotto, invece, forma una pellicola che avvolge e protegge le labbra.

Nuxe Sogno di Miele

Il miglior olio labbra naturale

Consigliato per: chi desidera un lip oil al miele naturale che ripari, nutra e protegga le labbra

Pro: lascia le labbra morbide e nutrite, fragranza al miele, non risulta appiccicoso, ingredienti di origine naturale

Contro: secondo alcune recensioni, il prodotto potrebbe risultare un po' liquido. Nonostante ciò, risulta comunque molto confortevole sulle labbra

Effetto: idratante e nutriente

Ingredienti: miele di lavanda della Provenza, olio di Camelina bio

Colore: trasparente

Il lip oil Sogni di Miele di Nuxe è un prodotto perfetto per chi cerca un cosmetico che nutra e idrati in profondità le labbra. Si tratta di un prodotto che contiene il 97% di ingredienti di origine naturale, tra cui il miele di lavanda di Provenza e l'olio di Camelina bio, che nutrono le labbra senza appiccicarle. Per ottenere un effetto ancora più WOW, è possibile utilizzare questo olio labbra naturale anche come trattamento notte intensivo, applicandolo prima di andare a dormire con un leggero massaggio.

Euphidra Oil Lip Color

Il miglior olio labbra volumizzante

Consigliato per: chi desidera curare le labbra con un cosmetico volumizzante

Pro: idratante, volumizzante, non contiene siliconi, nichel o cromo

Contro: non si riscontrano particolari aspetti negativi

Effetto: serve a nutrire e rendere le labbra più voluminose

Ingredienti: acido ialuronico

Colore: trasparente

Il lip oil di Euphidra è un prodotto che dona idratazione e volume alle labbra sottili e screpolate. Può essere utilizzato come trattamento per riparare le labbra dagli agenti atmosferici esterni o come lucidalabbra trasparente per rendere la bocca più glamour e intensa. Nonostante la formula del cosmetico sia arricchita con l'acido ialuronico, il prodotto non appiccica e risulta molto confortevole da indossare.

Clarins Lip Comfort Oil Raspberry

Il miglior olio labbra idratante

Consigliato per: chi desidera un lip oil che idrati le labbra, per dire addio a screpolature e pellicine

Pro: idrata, nutre e ripara le labbra

Contro: non si riscontrano particolari aspetti negativi

Effetto: questo lip oil serve a riparare e proteggere le labbra

Ingredienti: olio di jojoba, nocciola e rosa canina biologica

Colore: leggermente colorato

L'olio labbra di Clarins è un cosmetico formulato con il 93% di ingredienti di origine naturale, che protegge e ripara le labbra. Il mix di oli contenuti all'interno del prodotto (olio di jojoba, rosa canina e nocciola) restituiscono infatti morbidezza e nutrimento, idratando in profondità la pelle. Grazie alla leggera colorazione, le labbra sembrano subito più sane e luminose.

Makeup Revolution Lust Clear

Il migliore olio labbra trasparente

Consigliato per: chi desidera un lip oil trasparente e nutriente

Pro: vegano, cruelty free, effetto glossy, non appiccica le labbra

Contro: secondo alcune recensioni, il profumo di ciliegia potrebbe risultare poco naturale. Ciò però non riguarda gli oli contenuti nel prodotto, che invece sono naturali e vegetali

Effetto: nutriente

Ingredienti: olio di jojoba, nocciola e rosa canina biologica

Colore: trasparente glitterato

Questo olio labbra trasparente firmato Makeup Revolution è un cosmetico nutriente, che ripara le labbra e regala un favoloso effetto glossy, grazie ai glitter contenuti al suo interno. È formulato con acido ialuronico, olio di Karité e Vitamina E, che nutrono le labbra e le rendono più luminose. Il prodotto, inoltre, è completamente vegano e non è stato testato sugli animali.

NYX Professional Makeup Olio Labbra

Il migliore lip oil rimpolpante

Consigliato per: chi vuole un lip oil che rimpolpi le labbra e garantisca una lunga idratazione

Pro: vegano, non testato sugli animali, texture non appiccicosa

Contro: secondo alcune recensioni, il colore potrebbe risultare un po' tenue. Questo aspetto però può essere un vantaggio per chi desidera utilizzare il prodotto solo come trattamento per le labbra

Effetto: rimpolpante, protettivo, idratante

Ingredienti: oli di Squalano, Lampone e Camemoro

Colore: 8 tonalità differenti

Disponibile in 8 tonalità differenti, il lip oil di Nyx è un prodotto che serve per rimpolpare le labbra e idratarle in profondità. Il cosmetico, infatti, è arricchito con diversi oli vegetali, tra cui lo squalano, il lampone e il camemoro. Si tratta di oli benefici che prevengono la secchezza cutanea e restituiscono alle labbra il loro nutrimento naturale, facendole sembrare più carnose e piene.

Labello Lip Oil Effetto Glossy

Il migliore olio labbra nutriente

Consigliato per: le persone che vogliono nutrire le labbra con un lip oil economico

Pro: nutre intensamente, effetto glossy, confortevole, dona luminosità e volume, vegano, non appiccica, economico

Contro: il colore potrebbe risultare un po' tenue, ma l'effetto si può intensificare con una seconda passata

Effetto: nutriente, volumizzante

Ingredienti: oli di origine vegetale al 100%, oli di ricino

Colore: rosa

Il Labello Lip Oil Effetto Glossy è un prodotto studiato per nutrire e rendere le labbra più voluminose, apportando un tocco di colore. La formula, arricchita con oli di origine naturale, lascia le labbra morbide e luminose. Per intensificare il colore e l'effetto glossy, si consiglia di applicare più strati di prodotto.

Astra Juicy Lip Oil Pure Beauty

Il migliore olio labbra economico

Consigliato per: le persone che vogliono un lip oil economico, con un buon rapporto qualità prezzo

Pro: lascia le labbra morbide e setose, contiene più del 90% di ingredienti di origine naturale

Contro: l'applicatore potrebbe risultare un po' grande, ciò però consente di prelevare la giusta quantità di prodotto senza dover fare troppe passate

Effetto: idratante

Ingredienti: ingredienti di origine vegetale, olio di jojoba

Colore: rosa

Il lip oil Juicy firmato Astra è un olio per le labbra con una formula densa e ricca, che avvolge le labbra proteggendole dal freddo e dagli altri agenti atmosferici. Il profumo è delicato e la maggior parte degli ingredienti è di origine naturale. L'olio di jojoba contenuto nel prodotto svolge una funzione emolliente e idratante.

L'Oréal Paris Olio Nutriente Colorato per Labbra

Il migliore olio labbra leggero

Consigliato per: le persone che desiderano un lip oil leggero e non appiccicoso

Pro: lascia le labbra morbide, confortevole e leggero, resistente

Contro: l'aroma è intenso e fruttato, quindi potrebbe infastidire le persone che non amano i lip oil particolarmente profumati

Effetto: nutriente

Ingredienti: oli naturali

Colore: tono pescato, finish lucido

L'olio labbra di l'Oreal Paris è un prodotto leggero, nutriente e non appiccicoso, con una texture confortevole e piacevole sulle labbra. Inoltre, regala un colore leggero e facilmente modulabile con più passate, che resiste a lungo sulla bocca come una tinta anche quando svanisce l'effetto lucido.

Sheila Cosmetics Addicted To You Lip Care

Il migliore olio labbra rivitalizzante

Consigliato per: chi desidera labbra brillanti e rivitalizzate

Pro: non testato sugli animali, senza siliconi e petrolati, ammorbidisce e rivitalizza le labbra, non appiccica

Contro: secondo alcune recensioni, il colore potrebbe risultare un po' troppo leggero. Questo aspetto però potrebbe essere anche un vantaggio per gli amanti dell'effetto nude

Effetto: rivitalizzante ed emolliente

Ingredienti: sfere di acido ialuronico

Colore: rosato

L'olio labbra di Sheila Cosmetics è un prodotto emolliente che rivitalizza e ammorbidisce le labbra, esaltandone la forma e il colore. L'acido ialuronico contenuto nel prodotto idrata e rimpolpa le labbra, riducendo le piccole rughe e migliorando l'elasticità della pelle. Come la maggior parte dei lip oil, può essere utilizzato come trattamento idratante, ma anche come base o top coat del rossetto.

Come scegliere un olio per le labbra

Scegliere l'olio per le labbra giusto può non essere un'operazione semplicissima. Per acquistare il giusto prodotto, infatti, bisogna tenere in considerazione diversi aspetti, tra cui l'effetto che si desidera ottenere, l'inci e la marca.

Effetto

Come abbiamo già avuto modo di chiarire, il lip oil serve per donare idratazione, nutrimento e volume alle labbra. Esistono però tipologie di labbra che necessitano di attivi idratanti e altre tipologie che hanno bisogno di prodotti protettivi, calmanti o rimpolpanti. Ad esempio, le labbra arrossate dal freddo potrebbero trarre giovamento da lip oil che contengono attivi lenitivi (es: il miele) oppure da prodotti che contengono oli che creano uno strato protettivo sulla pelle. Le labbra più sottili, invece, potrebbero trarre giovamento dai prodotti volumizzanti, mentre quelle più secche da lip oil che contengono attivi più idratanti come l'olio di jojoba o quello di cocco.

Ingredienti

Anche l'inci, ovvero la lista degli ingredienti presente sulla scatola del prodotto, è un aspetto da non trascurare. Se si vuole comprare un olio che nutra le labbra e le renda davvero a prova di bacio, infatti, è necessario utilizzare prodotti che non contengano ingredienti dannosi. Noi vi consigliamo di utilizzare sempre cosmetici con formule ricche di attivi naturali e ingredienti di origine vegetale.

Marca

Un altro aspetto da non trascurare è la marca. Sono moltissimi i brand che hanno lanciato sul mercato i propri lip oil, infatti in commercio si trovano oli labbra di ogni tipologia: da quelli trasparenti a quelli colorati o glitterati. Non esiste però il marchio migliore in assoluto, noi vi consigliamo di affidarvi a quelli conosciuti, già presenti da qualche anno sul mercato. Ecco quali sono: Clarins, Nuxe, Dior, Nyx, Labello, Euphidra e Astra.

Colore

Il colore è un fattore che conviene prendere in considerazione prima di acquistare un olio labbra. Come già anticipato, gli oli labbra possono essere trasparenti o colorati. A seconda dei gusti, quelli colorati potrebbero essere indicati per essere utilizzati da soli come lucidalabbra, mentre quelli trasparenti potrebbero essere utilizzati come top coat, base del rossetto o come trattamento notturno.

Prezzo

Il prezzo di un lip oil oscilla dai 4-5 euro fino a superare i 40 euro. Esistono, quindi, prodotti costosi e altri decisamente più economici. Il costo dipende da vari fattori, tra cui gli ingredienti utilizzati e la marca dell'olio labbra. Non è detto però che un prodotto poco costoso sia anche poco efficace. L'importante è scegliere brand affidabili, i cui prodotti sono già stati testati e collaudati. Se non volete spendere troppo, orientatevi sui lip oil Labello o Astra, che generalmente si trovano a prezzi più contenuti. Se invece potete spendere di più e volete regalarvi un trattamento davvero eccellente, affidatevi agli oli labbra Dior.