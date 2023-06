Migliori creme solari bio del 2023: classifica e marche a confronto Le creme solari bio aiutano a proteggere la pelle dai raggi solari e a prevenire eritemi e scottature. Hanno una formulazione naturale e sono prive di filtri chimici, che danneggiano l’epidermide e l’ecosistema. Ecco quali sono le migliori creme solari biologiche in base all’INCI, sia per viso che per corpo.

La nostra Top 6:

Le creme solari bio sono prodotti di bellezza che permettono di prendere il sole senza scottarsi e senza rovinare la pelle, perché sono realizzate con una formula naturale, che rispetta la pelle di viso e corpo e non inquina l'ambiente. Pur non essendo prodotti aggressivi, le protezioni solari biologiche sono in grado di schermare il sole e proteggere dai raggi UVB e UVA, tenendo al riparo da scottature, eritemi, macchie solari e irritazioni cutanee.

Ne esistono di adatte ad ogni tipo di pelle, sia per adulti che per bambini. A seconda del proprio fototipo, è possibile scegliere diversi fattori di protezione, indicati con i numeri che vanno da un minimo di 5-10 a 50+.

Leggendo gli INCI di queste lozioni si troveranno, nella composizione, solo filtri naturali: le creme solari biologiche non contengono infatti filtri chimici, che potrebbero danneggiare la pelle e l'organismo. I filtri fisici sono naturali e non tossici, anzi, sono utili anche per idratare e nutrire la pelle.

A differenza delle creme solari non biologiche, prodotti di questo tipo potrebbero risultare più visibili sulla pelle; quello che non tutti sanno, però, è che la scia bianca lasciata dalle creme è segno di qualità: più cura si dovrà avere nello stendere la crema, più alto sarà il livello di protezione che si otterrà.

In vendita si trovano diversi tipi di creme solari bio, in versione spray, in formula liquida o anche solide o in stick. Scegliere può dunque risultare complicato; per aiutarvi abbiamo stilato una classifica delle migliori creme solari bio del 2023: ecco quali sono.

Le 6 migliori creme solari bio per il viso e per il corpo

Le creme solari biologiche non sono tutte uguali: per aiutarvi nella scelta, abbiamo individuato le migliori in vendita al momento, selezionate sulla base del loro INCI, delle recensioni degli utenti che ne hanno già fatto uso e del loro rapporto qualità/prezzo. Per la nostra classifica abbiamo preferito creme che garantiscono una protezione alta, con SPF 50+, 50 e 30, liquide, spray ma anche solide, in barattolo. Troverete prodotti adatti al corpo, specifici per il viso o utilizzabili su entrambi, studiati per pelle sensibile o dedicati ai bambini.

1. Crema solare bio Sole Bimbi di Helan

La migliore crema solare bio per bambini

Consigliata a: chi cerca una crema solare adatta alla pelle delicata dei bambini, che offra una protezione alta e a lunga durata.

Pro: si tratta di una crema per viso e corpo ricca di principi attivi che garantisce una protezione molto alta contro raggi UVA e UVB e previene irritazioni, arrossamenti, scottature ed eritemi solari. Resistente all'acqua, è dermatologicamente testata e senza profumo. È inoltre adatta anche agli adulti con pelle chiara e sensibile.

Contro: potrebbero essere necessari alcuni minuti per stendere la crema, che risulta abbastanza densa; una volta applicata, però, si assorbe facilmente senza lasciare la scia bianca.

SPF: 50+

Formato: 50 ml

I bambini, soprattutto quelli molto piccoli, sono esposti più degli adulti al rischio di eritemi e scottature a seguito di un'esposizione solare. La loro pelle è infatti particolarmente delicata, per cui va protetta con prodotti che siano studiati appositamente per i più piccoli, proprio come la crema solare biologia Sole Bimbi di Helan, un marchio Made in Italy che propone cosmetici naturali e sicuri per la pelle.

Altre creme bio per bambini consigliate:

2. Crema solare bio Latte Solare Mineral di Omia

La migliore crema solare bio per pelli sensibili

Consigliata a: chi vuole proteggere con efficacia la propria pelle sensibile dai raggi solari.

Pro: una crema solare senza profumo che protegge la pelle sensibile dai raggi UV senza provocare fastidi o irritazioni. Utilizzabile su viso e corpo, ha una formula con ingredienti naturali, che svolgono un'azione idratante sulla pelle, e filtri minerali fotostabili, che prevenngono i danni ossidativi dei radicali liberi.

Contro: la scia bianca lasciata dalla crema viene indicata da alcuni utenti come un aspetto negativo, ma è in questo modo che si può percepire la barriera protettiva sulla pelle.

SPF: 30

Formato: 200 ml

I raggi solari sono potenzialmente dannosi per tutti i tipi di pelle, ma sono le pelli sensibili e molto sensibili che possono riportare più danni in termini di arrossamenti e bruciature, proprio in virtù della loro maggior fragilità. A chi ha questo tipo di pelle consigliamo dunque la crema solare biologica di Omia, certificata ICEA e conforme al Trattato delle Hawaii, quindi sicura anche per l'ecosistema marino.

Altre creme bio per pelli sensibili consigliate:

3. Crema solare bio Solare Spray di Gyada Cosmetics

La migliore crema solare bio in versione spray

Consigliata a: chi cerca una crema solare dalla texture leggera, che sia facile da applicare e si assorba in fretta.

Pro: si tratta di una crema spray caratterizzata da una texture fluida che si assorbe velocemente e non unge. Facile e veloce da applicare, protegge la pelle dai raggi UVA e UVB grazie al complesso di filtri fotostabili (minerali), è resistente all'acqua e adatta da utilizzare sia sul corpo che sul viso.

Contro: dalle recensioni Amazon non emergono particolari criticità.

SPF: 30

Formato: 200 ml

Le creme solari spray, biologiche e non, sono tra le più facili da applicare: l'erogatore consente infatti di distribuirle uniformemente sulla pelle, e anche di ripetere l'applicazione al bisogno in modo semplice e veloce. Tra quelle biologiche vi consigliamo la crema solare di Gyada Cosmetics, arricchita da acido ialuronico e olio di avocado che esercitano un'azione nutriente sulla pelle.

Altre creme bio spray consigliate:

4. Crema solare bio Mineral Fluid di Heliocare

La migliore crema solare bio resistente all'acqua

Consigliata a: chi cerca una crema solare biologica che resista all'acqua, ideale per nuotare o fare sport al mare e in piscina.

Pro: delicata anche sulla pelle sensibile e reattiva perché senza profumo, questa crema è studiata per resistere bene all'acqua ed ha una formula con filtri fisici minerali che garantisce una protezione ad ampio spettro da raggi UVA, UVB e infrarossi. È inoltre adatta sia agli adulti che ai bambini, e utilizzabile su viso e corpo.

Contro: nonostante si assorba molto velocemente, la crema potrebbe lasciare una lieve scia bianca sulla pelle.

SPF: 50+

Formato: 50 ml

Chi ama passare molto tempo in mare a nuotare, praticare sport o anche semplicemente rilassarsi, è particolarmente esposto al rischio di scottature, perché oltre ai raggi diretti subisce il riverbero del sole riflesso sulla superficie dell'acqua. Per questo motivo deve prestare molta attenzione alla scelta di una adeguata protezione solare, prediligendo quelle resistenti all'acqua come questa di Heliocare, che forma una sottile barriera protettiva sulla pelle.

Altre creme bio resistenti all'acqua consigliate:

5. Crema solare bio Clean Screen Mineral di Ren

La migliore crema solare bio per il viso

Consigliata a: chi vuole una protezione solare per il viso facile da applicare, protettiva e resistente.

Pro: una crema solare studiata specificamente per il viso, ad effetto opacizzante ed ottima anche come base trucco. Garantisce un'elevata protezione dai raggi UVA e UVB pur rimanendo leggera sulla pelle, e scherma anche la luce blu emessa dai dispositivi elettronici. Adatta anche alle pelli sensibili, ha una formula con ingredienti naturali al 99%.

Contro: l'azione opacizzante della crema la rende poco adatta a chi ha la pelle secca o molto secca.

SPF: 30

Formato: 50 ml

Quando ci si espone al sole è fondamentale proteggere tutto il corpo, viso compreso: in questa zona la pelle è infatti più delicata e soggetta ad arrossamenti, e dunque più bisognosa di cure e attenzioni. Tra le molte creme solari viso biologiche in vendita su Amazon vi consigliamo la crema di Ren, perfetta da applicare tutti i giorni per assicurare alla pelle protezione, nutrimento e anche un'efficace azione lenitiva.

Altre creme bio per il viso consigliate:

6. Crema solare bio Natural Mineral Sunscreen di Sol de Ibiza

La migliore crema solare bio solida

Consigliata a: chi desidera una crema 100% naturale, con packaging sostenibile e sicura per la pelle e l'ecosistema marino.

Pro: è una crema solida perfetta per tutta la famiglia, perché adatta anche ai bambini, che può essere utilizzata sia sul viso che sul corpo. Il filtro minerale assicura una protezione ad ampio spettro contro i raggi UV, mentre gli altri ingredienti naturali della formula esercitano azioni idratanti, lenitive ed antinfiammatorie.

Contro: la crema deve essere riscaldata per qualche secondo prima di poter essere massaggiata sulla pelle, per cui l'applicazione risulta meno rapida di quella di altri formati.

SPF: 30

Formato: 100 ml

Nonostante le più diffuse siano quelle liquide e in spray, si possono trovare in commercio anche creme solari biologiche solide, che hanno un ridotto contenuto d'acqua e dunque una consistenza burrosa e abbastanza densa. Un valido prodotto di questo tipo è la crema solare di Sol de Ibiza, racchiusa in un pratico barattolo di alluminio, riutilizzabile infinite volte e 100% riciclabile.

Altre creme bio solide consigliate:

Creme solari bio e creme solari tradizionali: le differenze

Le creme solari biologiche consentono di abbronzarsi proteggendo la pelle. Ma perché si dovrebbero preferire le protezioni biologiche? Quali sono le differenze tra le creme solari bio e le creme solari tradizionali?

La differenza principale è nei filtri. Le creme solari bio sono realizzate con filtri fisici, mentre le creme solari normali sono realizzate con filtri chimici. I filtri chimici non riescono a proteggere da tutti i raggi ultravioletti e non consentono di ottenere un'abbronzatura totalmente uniforme. Al contrario, i filtri fisici consentono una protezione totale sia dai raggi UVB che dai raggi UVA, e permettono di ottenere un'abbronzatura omogenea, prevenendo eritemi, irritazioni cutanei e bruciature.

Ma non è tutto: leggere l'INCI di un prodotto per il corpo fa la differenza, perché consente di sapere quali sono gli ingredienti, i principi attivi e le sostanze che entreranno in contatto con la pelle. I solari biologici sono realizzati con ingredienti naturali e biodegradabili, come il diossido di titanio e l'ossido di zinco. I solari tradizionali contengono parabeni e altri ingredienti che possono penetrare nella pelle e nell'organismo e provocare danni anche permanenti, perché tossici.

La terza differenza riguarda i tempi d'applicazione e la resistenza. Le protezioni tradizionali devono essere spalmate sul corpo almeno trenta minuti prima dell'esposizione al sole, perché hanno bisogno di tempo per attivarsi; le protezioni bio agiscono all'istante e possono essere applicate anche al momento. Inoltre, gli effetti delle protezioni naturali sono più lunghi di quelli delle protezioni chimiche. Le creme bio sono waterproof e garantiscono efficacia anche durante il bagno.

Filtri fisici e filtri chimici

La qualità di una crema solare si stabilisce in base al tipo di filtro di cui si compone. Abbiamo già accennato alla distinzione principale esistente tra le tipologie di filtri, fisici e chimici, ma vale la pena approfondire l'argomento.

I filtri fisici, detti anche filtri minerali, sono sostanze naturali che riescono a schermare le radiazioni UVA e UVB, senza trattenere il calore o creare danno alla pelle e all'organismo, perché rimangono sulla superficie cutanea, senza penetrarla. In questo modo, il rischio di malattie, allergie e infezioni è ridotto al minimo, praticamente inesistente. I filtri minerali più diffusi sono l'ossido di zinco e il biossido di titanio.

L' ossido di zinco è lenitivo, antiossidante e ottimo per schermare i raggi UVA e UVB.

è lenitivo, antiossidante e ottimo per schermare i raggi UVA e UVB. Il biossido di titanio è idratante ed è particolarmente efficace nello schermare i raggi UVB.

I filtri chimici compongono la maggior parte delle creme solari in vendita, ma, soprattutto grazie agli studi più recenti, è stato dimostrato come questi possano essere particolarmente dannosi per la pelle. Alcuni devono essere accuratamente evitati, altri possono essere messi a contatto con la pelle in piccole dosi. È bene saperli distinguere.

I filtri chimici che è consigliato evitare del tutto sono:

l' homosalate , che riesce a penetrare nella pelle e altera estrogeni, androgeni e progesterone. In particolare, questo filtro è pericoloso per le donne incinta e per i soggetti particolarmente allergici;

, che riesce a penetrare nella pelle e altera estrogeni, androgeni e progesterone. In particolare, questo filtro è pericoloso per le donne incinta e per i soggetti particolarmente allergici; il xybenzone, che penetra nella cute più velocemente dell'homosalate e provoca maggiori reazioni allergiche, ma è anche molto dannoso per l'ambiente e non è biodegradabile.

I filtri chimici che, invece, possono essere presenti in una crema solare in piccole quantità, perché hanno un minore impatto tossicologico, sono:

l' octocrylene , che non crea alterazioni ormonali, ma potrebbe causare allergie;

, che non crea alterazioni ormonali, ma potrebbe causare allergie; lo ctinoxate, che potrebbe causare danni alla tiroide, solo nel caso dei soggetti più a rischio.

Perché acquistare una crema solare bio?

I solari biologici hanno un prezzo più alto di quelli tradizionali, che si possono trovare in vendita in farmacia o al supermercato ad un prezzo davvero basso. Cosa dovrebbe spingere a spendere di più?

Le creme solari bio sono realizzate per lo più con aloe vera, burro di karitè, olio di cocco, rosa mosqueta e vitamina C, ingredienti utili per idratare e nutrire la pelle, oltre che per proteggerla. Inoltre, sono accompagnate da certificazione ICEA o AIAB, che garantisce che i prodotti siano naturali al 100% e siano stati testati nel rispetto dell'ambiente.

Questo tipo di creme solari è consigliato a chi ha una pelle particolarmente chiara e sensibile, perché la formulazione naturale le rende più leggere e delicate. In particolare se ne consiglia l'uso ad anziani, bambini e donne in gravidanza, maggiormente soggetti ad irritazioni cutanee, macchie della pelle ed eritemi. In realtà, però, sono consigliate anche a chi è più giovane e ha una pelle normale, perché aiutano a prevenire l'invecchiamento delle cellule e non provocano allergie.

Come scegliere la migliore crema solare bio

Per scegliere le migliori creme solari tra quelle in vendita bisogna tenere conto di diversi aspetti. Per prima cosa, bisogna leggere con attenzione l'INCI e tenere conto degli ingredienti, ma non solo. Le protezioni sono vendute in diversi formati: è bene confrontarli e valutare quello che può fare al proprio caso. Inoltre, tenendo conto del proprio fototipo, bisogna scegliere il giusto fattore di protezione.

Ingredienti

Le creme solari biologiche sono realizzate con ingredienti che non danneggiano la pelle, ma, anzi, aiutano a renderla più sana e ad idratarla. Leggendo l'INCI, è bene assicurarsi della presenza di alcuni ingredienti, ma, in particolare, dell'assenza di altri. Gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare nelle protezioni solari biologiche sono l'aloe vera, il burro di karitè, l'olio di cocco, la rosa mosqueta, la vitamina C e la vitamina E. In particolare, quest'ultima rende il prodotto antiossidante e riduce il rischio di precoce invecchiamento della pelle.

Tra gli ingredienti che andrebbero evitati, invece, ci sono gli oli polisaturi e la vitamina A. Tra gli oli essenziali polisaturi da evitare ci sono l'olio di mandorle, l'olio d'arachidi, l'olio di semi di girasole e l'olio di semi di soia. Questi oli rendono la pelle sensibile all'assorbimento dei raggi ultravioletti, danneggiandola. Assicuratevi, quindi, che gli oli presenti nella crema acquistata non siano polisaturi o che, in ogni caso, non siano presenti in grandi quantità. Assolutamente da evitare per l'esposizione al sole è invece la vitamina A, che favorisce la formazione di irritazioni cutanee.

I prodotti migliori sono quelli che contengono diossido di titanio e ossido di zinco, ingredienti che non penetrano nella pelle, non creano alterazioni cutanee e non causano allergie.

Fototipo e fattore di protezione

Più chiara e delicata è la pelle, maggiore è la protezione necessaria. I fattori di protezione vanno valutati in base al proprio fototipo e si classificano tramite i numeri. Le pelli più scure e sode possono essere protette anche con fattori molto bassi, tra 10 e 15. Per le pelli più delicate, particolarmente chiare e facili ad arrossarsi e irritarsi, è consigliato scegliere fattori di protezione alti, 30, 50 o 50+.

Formati

Le protezioni solari bio sono in genere vendute sotto forma di crema, spray o lozione, ma non mancano quelle solide o in stick, per cui la scelta tra i vari formati dipende da quello che riteniamo più comodo da gestire e spalmare. Le creme sono quelle più dense, che offrono completa protezione, ma che vengono assorbite in tempi più lunghi. Gli spray sono preferiti da chi non vuole perdere molto tempo ad applicare la protezione. Le lozioni, invece, contengono una maggiore percentuale di oli e sono preferite da chi vuole stimolare maggiormente l'abbronzatura.

Quanto costa una crema solare bio

Come tutti i prodotti di cosmesi, soprattutto se biologici, anche le creme solari bio si trovano a prezzi molto vari: ce ne sono di particolarmente costose e di più economiche. Le differenze principali stanno nel marchio – più o meno conosciuto, più o meno garanzia di qualità -, negli ingredienti presenti e nella quantità di prodotto contenuta nella confezione. Solitamente, comunque, rientrano in una fascia di prezzo compresa tra i 10 e i 30 euro.

Dove comprare la migliore crema solare bio

Le creme solari biologiche sono acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati: profumerie, negozi di cosmesi, supermercati e farmacia. In alternativa, comunque, potete procedere all'acquisto su internet, tramite i portali dedicati delle diverse aziende o su Amazon, dove troverete una vasta scelta di solari biologici.

Acquisti correlati – Altri prodotti da usare prima e dopo l'esposizione al sole

Per quanto importante sia la crema solare, da sola non basta a proteggerci dal sole: ci sono infatti alcuni prodotti specifici da utilizzare in abbinamento, come il balsamo labbra con SPF e lo spray protettivo per capelli, e altri da applicare invece subito dopo l'esposizione, come il doposole. Vediamo in dettaglio ciascuno di questi prodotti, scelti, anche in questo caso, tra quelli biologici in vendita su Amazon.

Balsamo labbra con SPF

Proprio come i burrocacao tradizionali, i balsami labbra con SPF esercitano un'azione idratante e rimpolpante, ma non solo: grazie al filtro solare in essi contenuto, proteggono anche le labbra dal sole. A differenza di altri parti del nostro corpo e viso, le labbra sono infatti povere di melanina, che è il nostro filtro anti-sole naturale, per cui vanno protette con ancor maggiore attenzione. Ecco alcuni balsami labbra solari consigliati:

Spray solare per capelli

Gli spray solari per capelli sono studiati per proteggere i capelli da raggi solari, salsedine e cloro: arricchiti con oli ed estratti naturali, formano sui capelli una barriera protettiva invisibile che ne previene secchezza e debolezza. Vanno applicati proprio come la crema solare, prima dell'esposizione al sole e poi più volte nel corso della giornata. Tra quelli con le migliori recensioni ci sono:

Crema doposole

L'azione lenitiva e rinfrescante delle creme doposole è essenziale per riequilibrare la pelle dopo molte ore passate al sole, restituendole la giusta idratazione. Prodotti di questo tipo sono inoltre ottimi alleati per mantenere l'abbronzatura nel tempo ed evitare antiestetiche pellicine, per cui è bene averne sempre almeno uno a disposizione in estate. Di seguito i doposole bio da non perdere: