Migliori creme depilatorie 2022: classifica e recensioni La crema depilatoria è uno dei trattamenti meno invasivi per la rimozione dei peli superflui. In commercio ne esistono diversi tipi: bisogna scegliere quella giusta in base alla zona da trattare e al tipo di pelle. Di seguito trovate alcuni consigli per gli acquisti e le migliori creme depilatorie in vendita in questo momento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le creme depilatorie sono un trattamento per la rimozione dei peli superflui non invasivo e poco costoso; possono rivelarsi un'ottima alternativa alle cerette, al rasoio e alla luce pulsata, poiché sono in vendita ad un prezzo contenuto, alla portata di tutti, e non irritano né creano rossi neanche se applicate sulle pelli e sulle zone del corpo più delicate.

Le creme depilatorie possono essere utilizzate sia dalle donne che dagli uomini e, in base alla loro formulazione, posso essere applicate su qualsiasi parte del corpo. Cercando tra le numerose creme depilatorie in vendita, infatti, ne troverete di adatte alla zona intima, al viso e alle gambe. Scegliete quella più adatta al vostro scopo, tenendo conto anche dell'eventuale profumazione .

Le 16 migliori creme depilatorie del 2022

Ecco quali sono le migliori creme depilatorie in commercio attualmente. Abbiamo selezionato le migliori per rapporto qualità/prezzo e le meglio recensite. Per ciascuna vi segnaliamo le caratteristiche principali e la destinazione d'uso. La scelta è molto vasta, avere una prima selezione a portata di mano potrebbe fare la differenza.

1. Crema depilatoria Veet Pure

La migliore crema depilatoria per pelli sensibili

Veet Pure

Cominciamo i nostri consigli per gli acquisti con la crema depilatoria Pure di Veet; questo marchio è tra i più apprezzati e segnalati in fatto di prodotti cosmetici e per la cura della persona. Facile da erogare e spalmare, questa crema è venduta in formato convenienza. Può essere applicata su qualsiasi parte del corpo, anche quelle più sensibili e va bene sia per le donne che per gli uomini. Oltre ad essere efficace per la caduta dei peli, ha un effetto idratante: la pelle rimane idratata e morbida per tutto il giorno.

Pro: si tratta di una crema realizzata con ingredienti selezionati, quasi del tutto naturali e ipoallergenici, perché pensata per essere applicata anche sulle pelle più sensibili.

Contro: si consiglia di rispettare i tempi di posa indicati sulla confezione, per evitare controindicazioni.

2. Crema depilatoria Veet Men

La migliore crema depilatoria per uomo

Veet Men

Allo stesso marchio appartiene anche la crema depilatoria pensata esclusivamente per gli uomini. La sua formula è leggermente diversa, un po' più aggressiva, poiché essendo il pelo maschile più robusto e resistente di quello femminile, è necessario agire con un prodotto più aggressivo, per ottenere l'effetto desiderato. In particolare, questo prodotto può essere utilizzato sul petto e sulle braccia, su cui lascia una profumazione delicata, ma piacevole, che non irrita. La confezione comprende circa 200 ml di prodotto.

Pro: grazie alla sua profumazione delicata, questa crema rinfresca la parte trattata, ma evita rossori e irritazioni.

Contro: efficace, profumata e conveniente, questa crema ha incontrato il favore di tutti coloro che ne hanno fatto uso.

3. Crema depilatoria di Collistar

La crema depilatoria più idratante

crema depilatoria uomo Collistar

Tra le più efficaci per l'uomo c'è anche la crema depilatoria di Collistar, realizzata principalmente con olio di jojoba, cera d’api ed estratto di malva, ingredienti lenitivi che tengono al riparo da irritazioni, rossori ed eventuali bollicine. Inoltre, ha un'azione ritardante che rallenta la crescita dei peli e mantiene la pelle liscia più a lungo. Può essere applicata su tutto il corpo e deve essere tenuta in posa per non più di sei minuti circa.

Pro: la spatolina in dotazione facilita la rimozione della crema e dei peli, evitando di sporcare l'ambiente circostante.

Contro: l'odore rilasciato dalla crema non è particolarmente piacevole, ma non rimane sulla pelle, si elimina dopo aver rimosso i peli caduti e la crema residua.

4. Crema depilatoria di Solimo

La migliore crema depilatoria per pelli normali

Crema depilatoria Solimo

Se state cercando una crema depilatoria che sia versatile e utilizzabile su pelli normali e in qualsiasi punto del corpo, vi consigliamo il prodotto messo in vendita da Solimo, venduto in formato convenienza: con un solo acquisto, ne riceverete quattro confezioni. Anche una volta rimossa, lascia sulla pelle una piacevole fragranza all’arancio; inoltre, tra i suoi ingredienti c'è l'estratto biologico al tè verde. In alternativa, potete optare per la versione all'estratto di fragola e all'aloe vera.

Pro: entrambe le formulazioni e profumazioni disponibili sono delicate e piacevoli.

Contro: si consiglia di non esporre la parte trattata al sole per le ventiquattro ore successive al trattamento, onde evitare l'insorgere di irritazioni.

5. Crema depilatoria di Vichy

La migliore crema depilatoria ad azione rapida

Crema depilatoria Vichy

Se andate sempre di corsa e non avete molto tempo a disposizione, quello che vi serve è una crema depilatoria ad azione rapida, come quella prodotta da Vichy. La sua texture leggera e setosa la rende facile da stendere e da rimuovere sia con una spatola che con una spugnetta. Agisce delicatamente, ma in maniera decisa: i peli cadranno dopo cinque minuti di posa. Dopo la rimozione, la pelle rimarrà morbida e idratata per le 24 ore successive.

Pro: si tratta di un prodotto ad azione rapida, che vi permette di essere pronti e sistemati in cinque minuti.

Contro: questa crema è sconsigliata a chi ha la pelle olivastra e una peluria molto resistente, poiché non si otterrebbe il risultato desiderato.

6. Crema depilatoria di Cliven

La migliore crema depilatoria dalla profumazione delicata

crema depilatoria Cliven

Uno degli aspetti che può fare una grande differenza quando si sceglie un prodotto da applicare sul corpo è la profumazione che rilascia. Una fragranza troppo forte o troppo persistente, infatti, può risultare fastidiosa. Tra quelle con formulazione delicata e profumazione leggera c'è certamente la crema depilatoria di Cliven, apprezzata da tutti proprio perché neutra. Tra i suoi ingredienti principali ci sono gli oli vegetali e la lanolina.

Pro: questa crema depilatoria è molto efficace anche sulle pelli sensibili e si applica facilmente anche sulle zone più difficili da raggiungere.

Contro: per quanto delicata, se ne sconsiglia l'applicazione sulle braccia, poiché in quella zona del corpo potrebbe creare irritazioni.

7. Crema depilatoria di Depilzero

La migliore crema depilatoria per il viso

Depilzero, la crema depilatoria per il viso

Se state cercando un prodotto che vi aiuti a rimuovere la peluria sul viso senza dover ricorrere alla ceretta o, peggio, al rasoio, potrebbe fare al caso vostro la crema depilatoria di Depilzero, pensata proprio per trattare quella zona. Si tratta di una crema dermatologicamente testata ed ha una formulazione ultradolce, a base di symcalmin, fior di loto e aloe vera e priva di parabeni. Questi ingredienti hanno un'azione calmante e lenitiva e aiutano a lasciare la pelle morbida e liscia come la seta.

Pro: la sua azione lenitiva è molto utile in caso di pelle facile ai rossori e alle irritazioni.

Contro: ad oggi, tutti coloro che hanno fatto uso di questa crema depilatoria ne consigliano l'acquisto.

8. Crema depilatoria di Cosmpro

La migliore crema depilatoria spray

Se preferite la formula spray, vi consigliamo di provare ad utilizzare la crema depilatoria di Cosmpro: un paio di erogazioni sono sufficienti a coprire un'ampia zona del corpo. Potete applicarla ovunque, anche sul viso, tranne che nella zona bikini: gli effetti saranno visibili dopo dieci minuti di posa. Un flacone contiene circa 150 millilitri di prodotto. Per la rimozione potete utilizzare una spugnetta o una spatola, a seconda della vostra comodità.

Pro: lo spray si applica più facilmente di una crema liquida e non sporca l'ambiente circostante.

Contro: se ne sconsiglia l'uso nella zona bikini, che è la più delicata e deve essere trattata con dei prodotti specifici.

9. Crema depilatoria di Depilsoap

La migliore crema depilatoria per la zona bikini

Più appropriata per la zona bikini è la crema depilatoria di Depilsoap, pensata per pelli e zone delicate e realizzata con burro di karité, olio di rosa mosqueta e altri ingredienti volti a rinfrescare la pelle e a scongiurare il rischio di rossori e irritazioni. Data la sua formula naturale e delicata, potete applicare questa crema depilatoria anche sul viso. Dopo l'applicazione, deve essere lasciata agire per meno di 10 minuti.

Pro: fresca e delicata, contribuisce a lasciare la pelle liscia e morbida a lungo.

Contro: si consiglia di rimuoverla non appena si avverte troppo calore o un leggero pizzicorio.

10. Crema depilatoria di Oxy Esthétique

La migliore crema depilatoria idratante

Oxy Esthétique

La crema depilatoria Oxy Esthétique è adatta alle pelli normali e può essere applicata su tutte le zone del corpo tranne il viso e la zona bikini. Un flacone contiene circa 150 millilitri di prodotto. Oltra a garantire una depilazione perfetta, questo prodotto assicura che la pelle sia sempre idratata e morbida. Riesce ad agire anche sui peli più resistenti e sfuggenti. Ha una profumazione neutra, si adatta perfettamente all'odore della pelle.

Pro: si tratta di una crema dalla profumazione neutra, che non irrita la pelle e non rimane con persistenza sul corpo.

Contro: se ne sconsiglia l'utilizzo se si ha una pelle particolarmente bianca e delicata.

11. Crema depilatoria di Ayaaa

La migliore crema depilatoria per le ascelle

Crema depilatoria spray

La crema depilatoria spray di Ayaaa è pensata per agire nelle zone più delicate e difficili da raggiungere o su cui è difficile avere una visuale completa, come, ad esempio, le ascelle; l'erogazione, infatti, può essere più mirata e diretta; inoltre, una volta coperta la zona interessata, non sarà necessaria stenderla. In un flacone sono contenuti circa 30 millilitri di prodotto e la trovate disponibile ad un prezzo modico, alla portata di tutti.

Pro: le creme spray sono più facili da applicare; questo prodotto, inoltre, non lascia aloni o macchie sulla pelle.

Contro: fino a questo momento, nessuno ha lamentato la poca efficacia della crema, che, al contrario, consente di completare la depilazione in maniera ottimale.

12. Crema depilatoria di ZJchao

La migliore crema depilatoria lenitiva

crema depilatoria lenitiva ZJchao

Se avete la pelle molto sensibile, dovete fare davvero molta attenzione alla crema depilatoria che scegliete; alcune, infatti, potrebbero risultare troppo aggressive e creare fastidiose irritazioni o rossori. A tal proposito, vi consigliamo la crema depilatoria di ZJchao, che ha un importante effetto lenitivo. Una volta eliminati i peli, la pelle rimarrà liscia, morbida e nutrita per circa due settimane; gli ingredienti che la compongono, infatti, rallentano la crescita dei peli e ne ritardano la ricomparsa.

Pro: è la crema depilatoria ideale per chi ha la pelle delicata e spesso irritata, poiché svolge una doppia funzione, depilatoria e riparatoria.

Contro: se ne vieta l'uso sul viso, poiché potrebbe risultare particolarmente aggressiva.

13. Crema depilatoria di Acorelle

La migliore crema depilatoria dalla formula naturale

Crema depilatoria Acorelle

Se siete dei soggetti allergici, dovete stare davvero molto attenti ai prodotti che acquistate; leggete bene l'INCI e assicuratevi che non vi siano, tra gli ingredienti, sostante tossiche che possano far insorgere l'allergia. Tra i prodotti più naturali in commercio c'è la crema depilatoria di Acorelle, a base di estratti e olii. Nella confezione è compresa la spatola per la rimozione della crema.

Pro: grazie agli estratti di olio che compongono questa crema, oltre ad evitare rossori e irritazioni, si favorisce l'idratazione della pelle.

Contro: questa crema è effettivamente naturale e riesce ad eliminare i peli in pochi minuti, senza difficoltà, tutti ne consigliano l'acquisto.

14. Crema depilatoria Lycia Perfect Touch

La migliore crema depilatoria per gambe e braccia

Crema depilatoria per braccia e gambe

Tra i migliori marchi in fatto di creme depilatorie e prodotti cosmetici c'è anche Lycia; tra le più buone vi segnaliamo sicuramente la crema depilatoria per braccia e gambe Perfect Touch, pensata per le pelli normali, non troppo sensibili. Facile da applicare, si può stendere con una spatola e deve essere lasciata agire per circa dieci minuti, per essere certi di aver eliminato tutti i peli. Nel suoi INCI non sono presenti coloranti che possono danneggiare la pelle.

Pro: la crema depilatoria di Lycia è delicata, ma efficace. Inoltre, la si trova in vendita ad un prezzo non molto eccessivo.

Contro: si consiglia di spalmare una buona quantità di prodotto, per essere certi di ottenere un risultato veloce e completo.

15. Crema depilatoria di Strep

La migliore crema depilatoria in formato convenienza

Strep men, la crema depilatoria venduta in formato convenienza

Acquistare prodotti per prendersi cura del proprio corpo può diventare particolarmente dispendioso. Per questo, è bene individuare creme e prodotti che, oltre ad essere di qualità, sono venduti a prezzi convenienti; a tal proposito, vi segnaliamo la crema depilatoria di Strep men, adatta all'eliminazione dei peli superflui dell'uomo sul petto, sulle braccia, sulle spalle e sulle gambe. Tra gli ingredienti principali di questo prodotto ci sono il Ginseng e la vitamina B5, che, oltre ad evitare rossori, nutrono la pelle in profondità.

Pro: si tratta di un prodotto in grado di eliminare i peli nelle zone trattate e di nutrire la pelle allo stesso tempo.

Contro: si consiglia di non utilizzarla in maniera continuativa per tempi prolungati, perché potrebbe essere dannosa.

16. Crema depilatoria di Gigi

La crema depilatoria più facile da applicare

Concludiamo il nostro listato con la crema depilatoria di Gigi, indicata per chi non è sa bene come stendere il prodotto e ha paura di non fare un lavoro completo, poiché si applica e si stende molto facilmente, anche sulle pelli più delicate e sensibili. Prima di stenderla, è necessario solo scaldarla per qualche minuto, in modo da renderla più liquida. Ha una profumazione delicata, ma intensa.

Pro: facile da applicare, questa crema depilatoria è adatta a chi ne fa uso per la prima volta e non è ancora molto pratico.

Contro: non sono state riscontrate criticità in questo prodotto.

Come funziona la crema depilatoria

Come può una semplice crema determinare l'eliminazione dei peli? La risposta è nella formulazione di base. Questi cosmetici, infatti, contengono sostanze che agiscono sulla cheratina, per indebolirla e renderne facile la rimozione attraverso una semplice spugnetta.

La crema deve agire per circa 8-10 minuti. Una volta passato il tempo necessario, non resta che risciacquare la parte e applicare della crema idratante.

Quanto dura l'effetto della crema depilatoria?

La crema depilatoria è vantaggiosa poiché non irrita la pelle ed è economica, ma è bene sapere che il suo effetto non è particolarmente durato. Generalmente, infatti, il pelo ricresce già dopo 4-10 giorni al massimo. Questo succede perché la crema non intacca la radice del pelo, ma agisce solamente in superficie.

Come ricrescono i peli dopo aver utilizzato la crema depilatoria?

Proprio perché il pelo non viene intaccato dalla radice, ma solo in superficie, una volta ricresciuto sarà esattamente come prima. La crema depilatoria, infatti, non mira ad indebolire i bulbi e non rende il pelo più ispido o più folto, come può succedere con la luce pulsata o con il rasoio.

La crema depilatoria è cancerogena?

Assolutamente no, la crema depilatoria non è cancerogena. Le uniche controindicazioni che possono derivare dall'applicazione della crema sono rossori e irritazioni, facili da lenire con l'aloe vera e segnalate solo se la porzione di pelle su cui si applica la crema è particolarmente sensibile.

Come scegliere la migliore crema depilatoria

Come si sceglie la migliore crema depilatoria? Come si fa a capire qual è la più adatta a noi? Per prima cosa, bisogna leggere bene l'INCI: sapere quali sono gli ingredienti che la compongono può fare la differenza. In secondo luogo, bisogna leggere bene l'etichetta e assicurarsi di scegliere quella pensata per la zona del corpo su cui intendiamo applicarla.

Formula

Alla base delle creme depilatorie ci sono degli agenti chimici che hanno il compito di favorire la caduta dei peli e che possono essere molto aggressivi a contatto con la pelle. Per questo, è necessario che siano ben bilanciate; assicuratevi che siano arricchite con sostanze nutritive ed emollienti, che idratino e nutrano la pelle, come olio di argan, latte e calendula.

Inoltre, in caso abbiate una pelle particolarmente sensibile, si consiglia di prediligere creme dalla profumazione neutra o molto delicata, in modo da evitare eventuali irritazioni.

Consistenza

Una crema depilatoria può essere realizzata in diversi modi. Non è detto, infatti, che troviate in commercio solo la versione in crema liquida, molto comuni sono anche la versione gel e la versione spray.

La crema liquida è certamente quella più tradizionale; corposa e densa, viene stesa con l'aiuto di una spatola e viene lasciata agire per 8-10 minuti.

Il gel è particolarmente indicato per la pelle maschile e per la pelle particolarmente delicata e facile ai rossori. Inoltre, agisce in maniera più rapida.

Lo spray è il più innovativo e il meno conosciuto. Una volta spruzzato sulla parte, si condensa sotto forma di una schiuma molto denso e agisce in pochi minuti, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Zona del corpo su cui applicarla

Quale zona del corpo volete trattare con la crema depilatoria? Le zone inguinali e del viso sono più delicate e sensibili del resto del corpo. Devono quindi essere trattate con una crema dalla formula delicata, a base di aloe vera e sostanze che evitano rossori e irritazioni.

Le gambe e le braccia, invece, sono zone in cui la pelle è più resistente e più facile da trattare.

Tipo di pelle

Infinite, distinguete le creme anche in base al tipo di pelle. Le più chiare, delicate e sensibili devono essere trattate con creme depilatorie dalla formula neutra, prive di profumi e con una bassa percentuale di agenti chimici. Più facile è trattare le pelli normali, che non si irritano facilmente.