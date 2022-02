Migliori coppette mestruali: come si usa, opinioni, le marche affidabili e quale misura scegliere Le migliori coppette mestruali da acquistare online, come si usano correttamente e come scegliere la taglia giusta. Ecco 13 modelli proposti da marche affidabili come Lybera, Intima, Organicup e MamiCup.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le coppette mestruali sono un'alternativa economica ed ecologica ai classici assorbenti interni ed esterni, prodotti indispensabili per gestire il ciclo mestruale. Si tratta di una coppa riutilizzabile realizzata in silicone medicale, flessibile, sicuro e anallergico, che si inserisce all'interno del canale vaginale per raccogliere il flusso mestruale (e non per assorbirlo come fanno, invece, gli assorbenti) evitando fastidiose perdite.

Utilizzare le coppette mestruali è una scelta che concede una serie di vantaggi, confermati dalle opinioni espresse dai ginecologi: oltre a garantire risparmio economico e ad avere un impatto meno dannoso sull'ambiente, non contengono sostanze che potrebbero causare secchezza ed irritazioni, soprattutto alle donne che ne sono particolarmente soggette. Inoltre, possono essere utilizzate da chiunque, anche dalle donne vergini.

I modelli disponibili in commercio sono quelli a bulbo e a diaframma: entrambi sono riutilizzabili e rappresentano una soluzione salvifica per tutte le donne, soprattutto quelle che vogliono vivere con maggiore libertà e serenità il periodo del ciclo.

Leggi anche Migliori pannolini del 2022: le marche più affidabili e quale scegliere in base alla taglia

Scopriamo insieme quali sono le migliori coppette mestruali del 2022, come utilizzarle correttamente (inserimento, rimozione, svuotamento e sterilizzazione), i fattori da tenere in considerazione per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto agli assorbenti, interni ed esterni.

Specifichiamo, infine, che per la scelta dei prodotti della nostra selezione abbiamo tenuto in considerazione non solo il materiale e le misure, ma anche le marche: sono presenti, infatti, quelle dei brand più rinomati e sicuri del settore come Lybera, DivaCup, OrganiCup, Merula Cup, Cup Cup e Intimina.

Chi può utilizzare la coppetta mestruale?

La coppetta mestruale riutilizzabile, a bulbo o a diaframma, può essere utilizzata da tutte le donne durante il periodo del ciclo mestruale. É bene, infatti, sfatare il mito per cui, ad esempio, una donna vergine non possa utilizzarla. Ovviamente ad ogni età viene consigliata una coppetta diversa, così come varia il modello anche in base al flusso. Solitamente le coppette mestruali indicate per le giovani donne sono più morbide, flessibili e, di conseguenza, più facili da inserire e estrarre.

Al contrario, le coppette mestruali per le donne più mature, che hanno da tempo rapporti sessuali o che hanno partorito, hanno una capacità maggiore e sono realizzate in silicone semi-rigido.

Anche le donne che amano praticare qualsiasi tipologia di sport possono utilizzarla tranquillamente senza incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Come è fatta e come funziona la coppetta mestruale?

La coppetta mestruale è una coppa realizzata in silicone medicale, antibatterico e anallergico, che va inserita all'interno del canale vaginale durante il periodo del ciclo mestruale e che, a differenza di un assorbente esterno o interno, non assorbe il sangue ma lo raccoglie. Questa differenza con gli assorbenti tradizionali permette alle donne di vivere con maggiore libertà il ciclo mestruale perché, utilizzando la coppetta (e se correttamente inserita), il rischio di fastidiose perdite è praticamente inesistente. Senza contare che scegliere di utilizzarla comporta un notevole beneficio non solo economico ma anche per l'ambiente.

Per quanto riguarda la struttura, la coppetta mestruale è formata da un bordo, leggermente più rigido rispetto al resto della coppetta, che aderisce alle pareti vaginali e che, di conseguenza, serve per "tappare" il canale vaginale. Sotto al bordo ci sono dei piccoli fori utili per equilibrare la pressione che si forma all'interno della coppa affinché quest'ultima, quando si apre, non generi un'eccessiva sensazione di "risucchio".

La coppetta è poi formata da una tazza dove viene raccolto il sangue che, spesso, presenta dei rilievi zigrinati utili per capire fin dove è piena. C'è poi un gambo che può avere la forma di stelo o di anello: nel caso in cui abbia la forma di stelo è possibile tagliarlo seguendo le tacche presenti su di esso, in modo tale da regolarne la lunghezza ed evitare che, fuoriuscendo, diventi fastidioso.

La struttura della coppetta mestruale.

Come inserire la coppetta mestruale?

La coppetta mestruale correttamente inserita all’interno del canale vaginale.

Ecco quali sono i passaggi da seguire per inserire correttamente la coppetta mestruale ed evitare fastidiose perdite.

I passaggi da seguire per inserire correttamente la coppetta mestruale.

Prima di procedere con l'inserimento, lavarsi accuratamente le mani .

. Per favorire l'inserimento della coppetta mestruale, procedere da sedute , sul WC o sul bidet, oppure appoggiandosi sui talloni ed accovacciandosi .

, sul WC o sul bidet, oppure ed . Piegare la coppetta : per farlo occorre piegare su se stesso il bordo della coppetta , in modo tale da rendere più piccolo il diametro, e infilarla all'interno del canale vaginale, come mostrato nella prima immagine. Un altro metodo consiste nel piegare a forma di C la coppetta e poi inserirla, così come si vede nella seconda immagine.

: per farlo occorre , in modo tale da rendere più piccolo il diametro, e infilarla all'interno del canale vaginale, come mostrato nella prima immagine. Un altro metodo consiste nel e poi inserirla, così come si vede nella seconda immagine. Spingere la coppetta, facendo in modo che il fondo resti poco al di la dell'ingresso del canale vaginale. Quando si è giunti nella posizione corretta, è possibile togliere delicatamente le dita dal bordo e capire se la coppetta si apre completamente, se la tazza si tende correttamente e se si avverte un piccolo rumore di aspirazione. Se tutte queste condizioni si verificano, la coppetta è stata inserita nel modo giusto.

Come piegare la coppetta mestruale

La coppetta mestruale correttamente piegata.

Prima di capire come rimuovere correttamente la coppetta mestruale, rispondiamo ad una delle domande più frequenti poste dalle donne che iniziano ad utilizzarla: Perché la coppetta mestruale perde? Ecco le possibile cause:

Non è stata posizionata correttamente: può capitare che la coppetta vada troppo in alto nel canale vaginale o che vada a finire contro la cervice uterina. La conseguenza è la perdita di aderenza o la capacità di sigillare il canale.

può capitare che la coppetta vada troppo in alto nel canale vaginale o che vada a finire contro la cervice uterina. La conseguenza è la perdita di aderenza o la capacità di sigillare il canale. La coppetta non si è aperta correttamente: se la coppetta non si apre bene non si creerà l'effetto sigillo.

se la coppetta non si apre bene non si creerà l'effetto sigillo. I piccoli fori che si trovano sotto al bordo sono ostruiti: la coppa deve essere sempre pulita accuratamente e, in particolar modo, i fori devono essere sempre liberi e non ostruiti.

la coppa deve essere sempre pulita accuratamente e, in particolar modo, i fori devono essere sempre liberi e non ostruiti. Si sta utilizzando una coppetta della taglia sbagliata: se si acquista una coppetta troppo grande non ci sarà mai un'aderenza perfetta che eviti perdite.

La coppetta mestruale correttamente inserita (1) e non (2).

Come rimuovere la coppetta mestruale?

Vediamo adesso come fare per rimuoverla.

Sedersi sul WC o sul bidet.

sul WC o sul bidet. Non tirare la coppetta dal gambo o dall'anello. Si tratta di una raccomandazione importante perché, se si procede in modo avventato, il rischio è di farsi male. Il suggerimento è quello di infilare le dita nel canale vaginale ed afferrare la tazza utilizzando le dita come se fossero una pinza . In questo modo si staccherà dalle pareti vaginali e si può rimuovere con facilità in modo delicato.

dal gambo o dall'anello. Si tratta di una raccomandazione importante perché, se si procede in modo avventato, il rischio è di farsi male. Il suggerimento è quello di ed . In questo modo si staccherà dalle pareti vaginali e si può rimuovere con facilità in modo delicato. Se la coppetta si è posizionata troppo in alto basta spingere verso il basso utilizzando i muscoli del pavimento pelvico, in modo tale da farla scendere il più possibile.

Quando e come svuotare la coppetta mestruale?

Lo svuotamento della coppetta mestruale è un'operazione che va effettuata dopo un periodo di tempo che dipende da alcuni fattori, anche personali. Solitamente lo svuotamento deve avvenire dopo 4, 8 o 12 ore, in base alla capacità della coppetta e all'abbondanza del flusso.

La cosa importante è ricordarsi di farlo perché, in caso contrario, potrebbe riempirsi eccessivamente e traboccare. Per svuotarla senza problemi il suggerimento è quello di posizionarsi vicino ad un WC, in modo tale da gettare subito il contenuto.

Dopo averla svuotata è fondamentale sciacquarla prima di inserirla nuovamente, controllando che i piccoli fori non siano ostruiti.

Se non si ha la possibilità di utilizzare un lavandino, l'alternativa è quella di portarsi dietro delle salviette igienizzanti.

Lo svuotamento e la pulizia della coppetta mestruale con acqua corrente.

Come pulire e sterilizzare la coppetta mestruale?

La coppetta mestruale va accuratamente pulita e sterilizzata ogni volta che termina il ciclo mestruale.

Per pulirla occorre semplicemente utilizzare dell'acqua calda o, per una maggiore pulizia, acqua calda e sapone neutro, mentre per sterilizzarla possono essere utilizzati i fornelli del piano cottura o il forno a microonde.

Per sterilizzarla sui fornelli bisogna utilizzare un pentolino vecchio, riempirlo con l'acqua calda, inserire la coppetta, far bollirle l'acqua e lasciarla per 5 minuti.

La sterilizzazione della coppetta mestruale con acqua calda.

Se invece, si vuole utilizzare il forno a microonde, è necessario procurarsi l'apposito sterilizzatore in silicone: alcune coppette mestruali vengono venute con il loro sterilizzatore, mentre altre ne sono sprovviste ed occorre acquistarlo a parte.

Per sterilizzarla occorre inserirla all'interno dello sterilizzatore, coprirla interamente con l'acqua, chiudere il contenitore e azionare il microonde per 3 minuti ad una potenza di 800 Watt. Asciugare accuratamente e riporre la coppetta nella sua custodia

Coppetta mestruale: come scegliere la migliore?

Scegliere la migliore coppetta mestruale in base alle proprie esigenze può rivelarsi alquanto complicato, soprattutto se ci si approccia per la prima volta al suo utilizzo. I fattori da tenere in considerazione per acquistarne una comoda e che non risulti fastidiosa o invasiva sono la misura, la forma e la tipologia di silicone, morbido o semi-rigido.

Taglie

Per scegliere la coppetta mestruale della taglia giusta bisogna conoscere non solo quanto è abbondante il flusso, ma anche alcune caratteristiche del proprio corpo e, in particolare, l'ampiezza del canale vaginale, a che altezza si trova la cervice uterina e la tonicità dei muscoli del pavimento pelvico. Per avere un'idea approssimativa si possono tenere in considerazione i seguenti elementi:

L'età anagrafica: i muscoli del pavimento pelvico tendono a perdere tonicità man mano che l'età avanza.

i muscoli del pavimento pelvico tendono a perdere tonicità man mano che l'età avanza. Il parto: il parto naturale ha delle conseguenze sull'ampiezza del canale vaginale, sulla tonicità dei muscoli pelvici e sull'altezza della cervice uterina. Ovviamente, tutto ciò non vale per tutte coloro che hanno partorito con taglio cesareo.

il parto naturale ha delle conseguenze sull'ampiezza del canale vaginale, sulla tonicità dei muscoli pelvici e sull'altezza della cervice uterina. Ovviamente, tutto ciò non vale per tutte coloro che hanno partorito con taglio cesareo. Capacità della coppetta: la capacità di una coppetta mestruale cambia a seconda della taglia. Di conseguenza occorre tenere in considerazione anche la tipologia di flusso e sceglierne una adatta in base a questo fattore.

In linea generale tutti i produttori di coppette mestruali propongono taglie diverse che vengono indicate in modo differente, a seconda del brand: possono essere numeriche (0, 1, 2, 3), indicate con le lettere dell'alfabeto (A o B), oppure con le taglie S, M o L. Un modo per capire rapidamente a che a che tipo di misura corrisponde una determinata coppetta è quello di controllare la capacità:

Circa 15 ml: coppetta ultra piccola, consigliata per le giovani donne con un flusso non abbondante.

coppetta ultra piccola, consigliata per le giovani donne con un flusso non abbondante. Circa 25 ml: coppetta piccola, ideale per coloro che hanno un flusso medio.

coppetta piccola, ideale per coloro che hanno un flusso medio. Circa 30 ml: coppetta grande, da utilizzare se si ha un flusso mestruale molto abbondante.

Solitamente le coppette più piccole e realizzate con silicone più morbido sono destinate alle ragazze giovani con un' età inferiore ai 30 anni e che non hanno ancora avuto un parto vaginale, mentre quelle più rigide e con una capacità maggiore sono più indicate per le donne che hanno superato i 30 anni, che hanno partorito naturalmente o che hanno un flusso abbondante.

Forma

Le coppette mestruali attualmente disponibili in commercio hanno due forme: a bulbo e a diaframma. Vediamo quali sono le differenze.

Coppetta mestruale a bulbo

Coppetta mestruale a bulbo

Le coppette mestruali a forma di bulbo sono composte da un bordo rigido rispetto alla tazza per aderire correttamente alle pareti vaginali. Sotto al bordo sono presenti dei piccoli fori che servono per bilanciare la pressione che si crea all'interno della tazza ed evitare che, una volta aperta, generi una sorta di "risucchio". Alcuni modelli presentano sulla tazza degli indicatori a forma di tacche che servono a capire l'entità del flusso e fin dove arriva, ma non sono sempre necessari. La parte finale della coppetta mestruale "a bulbo" è composta da un gambo che serve per estrarla: alcuni modelli hanno un gambo piatto per facilitare l'estrazione, mentre altri hanno una sorta di anello. Il gambo, se eccessivamente lungo, può essere tagliato per evitare che fuoriesca. Possono durare da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni.

Coppetta mestruale a diaframma

Coppetta mestruale a diaframma

Comparse da poco sul mercato, le coppette mestruali a diaframma hanno la medesima forma del contraccettivo a diaframma. Stanno riscuotendo molto successo perché sono estremamente morbidi e flessibili e riservano una serie di vantaggi: hanno una capacità maggiore rispetto a quelle a bulbo, possono contenere anche fino a 70 ml, e possono essere indossate anche durante i rapporti sessuali. Hanno la forma di un petalo dal bordo spesso che si piega e si inserisce nella vagina. Una volta inserito, va a posizionarsi al di sotto della cervice uterina. Hanno una durata massima di 2 anni.

Silicone morbido o semi-rigido

Tutte le coppette mestruali sono realizzate in silicone medicale. L'unica differenza consiste nella morbidezza: infatti, ci sono modelli in silicone morbido e modelli in silicone semi-rigido. Vediamo quali sono le differenze.

Coppette mestruali in silicone morbido: per la realizzazione di questa tipologia di coppette mestruali viene impiegato una tipologia di silicone particolarmente sottile , in modo tale da rendere più semplice l'inserimento. Queste, infatti, si piegano molto più facilmente e, di conseguenza, l'inserimento è più delicato . Proprio per queste caratteristiche sono consigliate per le donne molto giovani che non hanno ancora avuto esperienze sessuali.

per la realizzazione di questa tipologia di coppette mestruali viene impiegato una tipologia di , in modo tale da rendere più semplice l'inserimento. Queste, infatti, e, di conseguenza, . Proprio per queste caratteristiche sono consigliate per le donne molto giovani che non hanno ancora avuto esperienze sessuali. Coppette mestruali in silicone semi-rigido: essendo realizzate con un silicone più rigido rispetto a quelle descritte in precedenza, queste coppette mestruali sono indicate per le donne che hanno avuto parti naturali o che hanno da tempo rapporti sessuali. Essendo rigidi, infatti, aderiscono meglio ad un canale vaginale più ampio.

Le migliori marche di coppette mestruali

Se si decide di utilizzare una coppetta mestruale è fondamentale valutare non solo misura, forma, materiali e capacità, ma anche la marca. Il consiglio, infatti, è quello di sceglierne una prodotta da brand noti ed affidabili, garanzia di qualità e sicurezza, due aspetti fondamentali quando si tratta di prodotti che entrano in stretto contatto con il nostro corpo. Tra le marche più rinomate ci sono sicuramente Lybera, Saalt Cup, DivaCup, OrganiCup, Merula Cup, Cup Cup e Intimina, aziende specializzate nella produzione di coppette mestruali sicure per il benessere delle donne.

Le 13 migliori coppette mestruali del 2022: i modelli e le taglie da acquistare su Amazon

Di seguito troverete una lista contenente le migliori coppette mestruali di quest'anno. Abbiamo selezionato i prodotti tenendo in considerazione la qualità dei materiali, la taglia, la facilità di utilizzo e il numero di recensioni positive delle donne che le hanno acquistate online.

1. Coppetta mestruale a bulbo Rainbow Cup (taglia 1)

La coppetta mestruale più venduta su Amazon

La coppetta mestruale Rainbow Cup.

La coppetta mestruale più venduta e una delle meglio recensite su Amazon è la coppetta a bulbo Rainbow Cup, completamente realizzata in Italia, disponibile in due taglie e in due diversi livelli di durezza, pensata per permettere a tutte le donne di utilizzarla senza problemi.

È disponibile in cinque colori: trasparente, ciclamino, giallo, verde e turchese, realizzati con coloranti di grado medicale certificato e sicuro. Ovviamente anche il silicone medicale utilizzato per realizzarla è anallergico, privo di lattice, PVC e BPA e, di conseguenza, è utilizzabile anche da chi è particolarmente sensibile. Inoltre, mantiene inalterato il PH, non causa secchezza, non crea irritazioni e rossori. Risulta, inoltre, molto facile da inserire, da estrarre e da pulire.

Si caratterizza per la presenza di piccoli fori presenti sul bordo della coppetta che creano l' "effetto ventosa" indispensabile per evitare perdite.

Proprio grazie alla sua comodità può essere utilizzata sempre per ben 12 ore: di giorno, di notte e anche mentre di pratica attività sportiva.

Come anticipato è disponibile in due misure, la 1 e la 2, e in due livelli di durezza, tonica e morbida:

Misura 1: la misura 1 della Rainbow Cup è indicata per le donne giovani che hanno meno di 30 anni , che non hanno avuto un parto naturale e/o per chi è particolarmente sensibile e cerca una coppetta comoda. Ha un diametro di 41 mm , una capacità di 47,6 mm e una capacità ai fori di 20 ml ;

la misura 1 della Rainbow Cup è indicata per le donne giovani che hanno , che e/o per chi è particolarmente e cerca una coppetta comoda. Ha un , una e una ; Misura 2: la misura 2 di Rainbow Cup , invece, è indicata per le donne che hanno un' età superiore ai 30 anni , che hanno avuto un parto vaginale e/o che hanno la cervice alta . Ha un diametro di 47 mm , una capacità di 76,5 mm e una capacità ai fori di 31 ml ;

la , invece, è indicata per le donne che hanno un' , che e/o che hanno la . Ha un , una e una ; Tonica: la coppetta Rainbow Cup tonica è adatta per le donne che hanno meno di 40 anni , che non hanno ancora partorito naturalmente e che hanno una fisicità sportiva ;

la coppetta Rainbow Cup tonica è adatta per le donne che hanno , che e che hanno una ; Morbida: la Rainbow Cup, invece, è ideale per le donne che hanno superato i 40 anni, che hanno già avuto un parto naturale e che conducono una vita sedentaria.

Le due taglie e i due livelli di durezza della coppetta mestruale Rainbow Cup.

2. Coppetta mestruale con applicatore di Enna Cycle (taglia M)

La coppetta mestruale più facile da inserire

La coppetta mestruale con applicatore e sterilizzatore di Enna Cycle.

Per chi vuole iniziare ad utilizzare la coppetta mestruale ma teme di avere problemi con l'inserimento, suggeriamo la coppetta di Enna Cycle venduta con un pratico applicatore che la rende molto facile da utilizzare e da mettere.

Questo prodotto, realizzato in Spagna, è uno dei più recensiti e venduti su Amazon proprio perché è l'unica coppetta mestruale che, al momento, è dotata di applicatore: una vera e propria "rivoluzione" che ha permesso a tantissime donne di lasciare i tradizionali assorbenti e di passare alla coppetta senza avere problemi per quanto riguarda l'inserimento.

L’applicatore della coppetta di Enna Cycle.

È disponibile in tre taglie, la S, la M e la L. Tutte hanno un gambo lungo 70 mm ma variano in capacità, diametro e lunghezza della coppetta:

Taglia S: la taglia S di Enna Cycle ha una capacità di 17 ml , un diametro di 38 mm ed una lunghezza di 46 mm ;

la ha una , un ed una ; Taglia M: la taglia M della coppetta Enna Cycle, invece, ha una capacità di 23,5 ml , un diametro di 42 mm ed una lunghezza di 51 mm ;

la taglia M della coppetta Enna Cycle, invece, ha una , un ed una ; Taglia L: la taglia L di Enna Cycle, infine, ha una capacità di 33 ml, un diametro di 46 mm, e un lunghezza di 56 mm.

Il materiale utilizzato per questo prodotto è il silicone medicale resistente di alta qualità, privo di sostanze chimiche e sicuro, che permette di utilizzare la coppetta per 10 anni.

Il filo è più lungo rispetto a quelle delle altre coppette mestruali per aiutare le donne ad individuarla più facilmente nel momento in cui la coppetta deve essere estratta.

Per utilizzarla basta seguire pochi passaggi:

Piegare la coppetta a V e inserirla all'interno dell'applicatore , facendo attenzione al filo che deve restare dentro di esso;

e , facendo attenzione al filo che deve restare dentro di esso; Introdurre l' applicatore all'interno del canale vaginale , controllando che vada fino infondo;

, controllando che vada fino infondo; A questo punto ritirare l'applicatore lentamente e controllando che la coppetta, all'interno del canale, si apra e si posizioni correttamente.

All'interno della scatola sono presenti due coppette mestruali, l'applicatore e anche un comodo sterilizzatore che può fungere anche da comoda custodia per il trasporto.

3. Coppetta mestruale a bulbo di Lybera (taglia 2)

La migliore coppetta mestruale in silicone medicale per pelli sensibili

La coppetta mestruale di Lybera, disponibile nelle taglie 1 e 2.

La coppetta mestruale a bulbo di Lybera è realizzata in silicone medicale e, di conseguenza, non provoca alcun tipo di allergie, è priva di BPA, non secca e non graffia le pareti vaginali. Inoltre, evita la proliferazione di germi e batteri, rispettando la delicatezza della vagina. Il silicone utilizzato per realizzarla è mediamente rigido, una caratteristica che permette di utilizzarla con qualsiasi fisionomia.

Risulta molto facile da inserire e comoda, tanto da risultare impercettibile una volta inserita. Può essere utilizzata anche dalle donne che hanno la pelle delicata o soffrono di problemi di sensibilità.

Si tratta di un prodotto completamente italiano, sicuro e che è stato pensato proprio per essere facile da utilizzare: infatti, può essere utilizzata anche per praticare qualsiasi tipo di sport, anche quelli acquatici, e durante la notte perché non perde. In dotazione arriva anche un pratico sacchetto utile per custodirla in modo igienico.

È disponibile in due taglie, 1 e 2:

Taglia 1: la coppetta mestruale di Lybera taglia 1 ha una capacità di 24 ml e un diametro di 42,5 mm , misure che la rendono adatta alle ragazze giovani che non hanno ancora avuto un parto vaginale;

la ha una e un , misure che la rendono adatta alle che non hanno ancora avuto un parto vaginale; Taglia 2: la coppetta mestruale di taglia 2, invece, è adatta alle donne che hanno già avuto un parto vaginale e ha una capacità di 27,5 ml e un diametro di 46 mm.

Le due taglie e le due coppette corrispondenti di Lybera.

4. Coppetta mestruale a bulbo di DivaCup (taglia 0)

La migliore coppetta mestruale disponibile in tre taglie

Le coppette mestruali di DivaCup, disponibili nelle taglie 0, 1 e 2.

Una delle coppette mestruali più vendute al mondo è la Mestrual Cup di DivaCup, anch'essa realizzata in silicone per uso medico, ovviamente privo di sostanze chimiche, coloranti e plastica, e rappresenta una soluzione per vivere in piena liberà il periodo del ciclo mestruale.

Risulta molto facile da inserire e da estrarre e, una volta correttamente posizionata, non si avverte minimamente la presenza. Questa coppetta mestruale, infatti, si distingue per l'assenza di cuciture, una caratteristica che la rende quasi impercettibile perché non sfrega e non irrita.

Una delle sue principali caratteristiche è la morbidezza e, essendo dotata di gambo cavo, raccoglie il sangue evitando le perdite. Può essere indossata anche fino a 12 ore ed è particolarmente consigliata alla donne che hanno una cervice bassa e pavimento pelvico tonico.

La Mestrual Cup di DivaCup è disponibile in tre taglie, la 0, la 1 e la 2, proprio per renderle utilizzabili da tutte le donne:

Taglia 0: la taglia 0 della Mestrual Cup è pensata per le adolescenti con un' età pari o inferiore ai 18 anni ;

la taglia 0 della Mestrual Cup è pensata per le adolescenti con un' ; Taglia 1: la taglia 1 di Diva Cup , invece, è indicata per le donne con un età compresa tra i 19 e i 30 anni con un flusso medio ;

la , invece, è indicata per le donne con un con un ; Taglia 2: la taglia 2 di DivaCup, infine, è indicata per le donne a partire dai 30 anni con un flusso abbondante.

Le tre taglie e le tre coppette corrispondenti di DivaCup.

5. Coppetta mestruale Lily Cup Compact di Intimina (taglia A)

La migliore coppetta mestruale ripiegabile

La coppetta mestruale ripiegabile Lily Cup Compact di Intimina, disponibile in due misure (A e B).

La coppetta mestruale Lily Cup Compact di Intimina è una coppetta che si ripiega su se stessa e che è possibile inserire all'interno della sua comoda custodia per riporla comodamente in borsa in modo igienico.

La coppetta mestruale Lily Cup di Intimina ripiegata nella custodia da viaggio.

È realizzata in morbido silicone medicale, ovviamente sicuro, anallergico e senza tossine, che permette di inserirla e di estrarla senza complicazioni e che, essendo di alta qualità, garantisce un utilizzo duraturo, anche di diversi anni.

Lily Cup Compact è la coppetta mestruale ideale per le donne che hanno una cervice più bassa perché ha il gambo un po' più corto rispetto agli altri modelli e, di conseguenza, è più facile da rimuovere. Inoltre, può essere utilizzata sia da chi ha un flusso medio, sia da chi ha un flusso abbondante, grazie ai bordi studiati proprio per evitare perdite.

Può essere utilizzata per 12 ore garantendo massima protezione.

È disponibile in due misure, A e B:

Misura A: la misura A di Lily Cup Compact è pensata per le donne giovani che hanno un flusso medio e che non hanno ancora avuto un parto naturale ;

la misura A di Lily Cup Compact è pensata per le che hanno un e che ; Misura B: la misura B di Lily Cup, invece, è ideale per le donne più adulte che hanno avuto un parto vaginale e/o che hanno un pavimento pelvico debole. Questa misura è consigliata anche per un flusso abbondante.

I 4 passaggi per inserire la coppetta mestruale Lily Cup Compact.

6. Coppetta mestruale a bulbo di Mamicup (taglia L)

La migliore coppetta mestruale che non secca e non irrita le pareti vaginali

La coppetta mestruale taglia L di MamiCup.

Prodotta in Italia con silicone certificato CE e FDA, la coppetta mestruale riutilizzabile Mamicup è estremamente sicura ed affidabile, una delle più apprezzati disponibili in commercio: è totalmente anallergica, priva di lattice, ftalati, profumi e qualsiasi sostanza potenzialmente dannosa.

Questo prodotto è stato pensato per evitare la secchezza vaginale, arrossamenti, irritazioni e per non alterare il PH della vagina.

Va svuotata dopo 3/4 ore di utilizzo e può essere acquistata in quattro colori: trasparente, turchese, rosa e lilla.

È disponibile in due taglie, M e L:

Taglia M: la taglia M di MamiCup è ideale per le donne molto giovani (meno di 30 anni) e che non hanno ancora partorito attraverso il parto vaginale ;

la è ideale per le (meno di 30 anni) e che ; Taglia L: la taglia L di MamiCup, invece, è consigliata per quelle donne che hanno più di 30 anni e hanno già avuto parti naturali.

I 4 passaggi per utilizzare la coppetta mestruale Mamicup.

7. Coppetta mestruale a bulbo di OrganiCup (taglia A)

La migliore coppetta mestruale vegan più venduta

Vincitrice nel 2019 dell'AllergyAward nella categoria "Miglior prodotto per il corpo delicato sulla pelle", la coppetta mestruale a bulbo di OganiCup non contiene nessun tipo di allergene, è completamente vegana e rispetta tutte le norme FDA.

La sua protezione corrisponde a quella di tre tamponi e può essere indossata fino a 12 ore consecutive senza alcun tipo di problema legato all'igiene, alle perdite o ai cattivi odori. È disponibile in tre taglie: A, B e Mini, quest'ultima introdotta successivamente.

Una delle sue principali caratteristiche è la presenza di due fori sul bordo che agevolano la pulizia della coppetta. Il bordo solido, infine, aderisce alla perfezione alle pareti vaginali, mentre il gambo facilita la rimozione.

La coppetta mestruale di OrganiCup, azienda danese nata nel 2012, è una delle più vendute in Europa e, come appena accennato, per venire incontro alle esigenze di tutte le donne ha realizzato coppette mestruali in tre taglie:

Taglia A: la dimensione A è adatta alle donne che non hanno ancora partorito naturalmente . Le coppette mestruali OrganiCup di taglia A hanno una capacità di 25 ml e un diametro di 40mm ;

la dimensione A è adatta alle . Le coppette mestruali OrganiCup di taglia A hanno una e un ; Taglia B: le coppette mestruali OrganiCup di taglia B , invece, sono adatte per le donne che hanno già partorito naturalmente . Hanno una capacità di 30 ml e un diametro di 45 mm ;

le , invece, sono adatte per le . Hanno una e un ; Taglia Mini: la taglia Mini OrganiCup, infine, è adatta per le donne molto giovani che vogliono iniziare ad utilizzare la coppetta mestruale e che, ovviamente, non hanno ancora partorito naturalmente. Hanno una capacità di 17 ml, che la rende adatta anche per gli ultimi giorni del ciclo mestruale, e un diametro di 37 mm.

Le tre misure e le tre coppette corrispondenti di OrganiCup.

8. Coppetta mestruale a bulbo di Lunette (taglia 1)

La migliore coppetta mestruale riutilizzabile morbida e pieghevole

La coppetta mestruale di Lunette è riutilizzabile, comoda e impercettibile una volta inserita, tanto da poter essere utilizzata anche durante qualsiasi tipo di attività fisica.

Il silicone utilizzato per realizzarla, infatti, è così morbido che permette di utilizzarla senza accorgersene. Si tratta, inoltre, di un silicone di altissima qualità e particolarmente pregiato, certificato FDA, che permette di utilizzare la coppetta per di più di 5 anni.

La forma di questa coppetta mestruale è stata studiata per inserirla con facilità, mentre la forma liscia e i fori rendono facile l'estrazione e la pulizia.

È disponibile in due taglie, la 1 e la 2:

Taglia 1: la coppetta mestruale taglia 1 di Lunette è pensata per le donne giovani che hanno un flusso leggero o moderato o per chi non ha ancora avuto rapporti sessuali . Ha una capacità di 25 ml e un diametro di 41 mm . Segnaliamo che il silicone utilizzato per la taglia 1 è più morbido rispetto a quello della taglia 2;

la coppetta mestruale taglia 1 di Lunette è pensata per le che hanno un o per chi . Ha una e un diametro di . Segnaliamo che il silicone utilizzato per la taglia 1 è più morbido rispetto a quello della taglia 2; Taglia 2: la taglia 2 di Lunette, invece, è ideale per le donne che hanno partorito e con un flusso abbondante. Ha una capacità di 30 ml ed un diametro di 46 mm.

Le due taglie e le due coppette corrispondenti di Lunette.

10. Coppetta mestruale a bulbo Saalt Teen di Saalt (taglia unica)

La migliore coppetta mestruale per adolescenti e pelle sensibili

La coppetta mestruale per adolescenti di Saalt Teen di Salt.

Perfetta per le adolescenti con la pelle sensibile e utilizzabile per ben 10 anni, la coppetta mestruale di Saalt Teen di Saalt offre una protezione completa, dal momento che raccoglie una quantità di flusso fino a 4 volte superiore rispetto a quella di un normale assorbente interno, ma con un ulteriore vantaggio: non crea secchezza, non lascia residui fibrosi, non causa infezioni e mantiene inalterato il PH della vagina.

Può essere indossata fino a 12 ore consecutive, anche mentre si dorme o si pratica attività sportiva.

Questo prodotto ipoallergenico è realizzato in silicone medicale al 100%, privo di sostanze chimiche, BPA e lattice.

La forma a bulbo, la morbidezza, la flessibilità e il gambo dentellato la rendono molto facile da inserire e da rimuovere.

È disponibile in unica taglia con un diametro di 37,7 mm e una lunghezza di 65 mm che la rendono ideale per le donne molto giovani, con un flusso non abbondante e che hanno una cervice corta.

La taglia della coppetta mestruale Saalt Teen di Salt.

11. Coppetta mestruale Merula Cup XL di Merula (taglia XL)

La migliore coppetta mestruale per donne con flusso abbondante

La coppetta mestruale Merula Cup XL di Merula.

La coppetta mestruale riutilizzabile di Merula è indicata per le donne adulte che hanno un ciclo dal flusso molto abbondante: infatti, ha una capacità di ben 50 ml, che permette di raccogliere tutto evitando perdite e macchie.

Questo prodotto, completamente vegano e realizzato in Germania, è composto interamente da silicone medicale certificato semi-rigido, assolutamente privo di sostanze nocive per il corpo umano. Può essere utilizzata per diversi anni, è economica ed ecologica. Inoltre, evita la formazione di odori sgradevoli e la formazione di residui difficili da rimuovere.

Il gambo ha una forma ad anello pensata per renderla più pratica da rimuovere.

Merula Cup XL rappresenta, quindi, la soluzione ideale per affrontare serenamente i giorni di ciclo più intensi.

Per quanto riguarda le misure, oltre alla capacità di 50 ml (12 ml in più rispetto alla Merula Cul One Size, unica taglia), ha un diametro di 46 mm ed è lunga complessivamente 72 mm.

La coppetta Merula Cup XL, ideale per i flussi abbondanti.

12. Coppetta mestruale a bulbo di Mely Cup di Xjoex (taglie S e L)

La migliore coppetta mestruale per donne con flusso regolare e abbondante

Kit di coppette mestruali Mely Cup di Xjoex.

Il kit Mely Cup di Xjoex comprende due coppette mestruali di misure diverse, Small e Large, per permettere alle donne di utilizzarle in caso di flusso regolare o flusso abbondante. All'interno della confezione, inoltre, sono presenti un sacchetto per riporla in modo igienico quando non utilizzata, una tazza richiudibile utile non solo per sterilizzarla all'interno del forno a microonde ma anche come contenitore per trasportarla in borsa all'occorrenza, e uno spazzolino in bamboo molto comodo per ottimizzare la pulizia della coppetta.

Sono realizzate in morbido silicone medicale molto flessibile che permette di utilizzarla durante il giorno, la notte e anche quando si pratica sport, fino a 12 ore. Il silicone, inoltre, non secca, non irrita, non brucia, evita la formazione dei cattivi odori e mantiene inalterato l'equilibrio naturale del PH.

Entrambe le coppette possono durare anche più di 10 anni.

Come detto all'inizio della descrizione, le coppette contenute all'interno del kit Mely Cup in due taglie, la S e la L:

Taglia S: la coppetta taglia S ha una capacità di 25 ml , un diametro di 42 mm , il gambo lungo 18 mm ed lunga complessivamente 74 mm . Risulta ideale in caso di flusso regolare ed è stata pensata per le donne giovani che non hanno ancora avuto un parto naturale .

la coppetta taglia S ha una , un , il ed . Risulta ideale in caso di ed è stata pensata per le che . Taglia L: lunga 78 mm, la coppetta mestruale taglia L Mely Cup ha una capacità di 35 ml, un diametro di 47 mm ed un gambo lungo 24 mm. Pensata per le donne più adulte, è perfetta in caso di flusso abbondante.

Le due coppette mestruali (taglia L e S) del kit Mely Cup.

13. Coppetta mestruale a bulbo Tampax Cup di Lines (flusso abbondante)

La coppetta mestruale studiata con la ginecologa

La coppetta mestruale Tampax Cup di Lines.

La Tampax Cup di Lines è una coppetta mestruale studiata con l'ausilio di una ginecologa e realizzata tenendo ben presente l'anatomia del corpo femminile. Questa coppetta, infatti, è stata pensata in modo tale da restare ben ferma e salda all'interno del canale vaginale senza esercitare pressione sulla vescica.

Clinicamente testata e realizzata in silicone medico, senza lattice, BPA e coloranti, Tampax Cup si caratterizza per la presenza di un'impugnatura extra utile per facilitare l'estrazione e per la forma studiata per agevolarne l'apertura e l'aderenza alle pareti vaginali, evitando fastidiose perdite.

Nella confezione è inclusa una pratica custodia utile per trasportarla in modo igienico e comodo.

È disponibile in due versioni, una per flusso abbondante e una per flusso medio:

Flusso abbondante: la coppetta ha un diametro di 53 mm e una lunghezza di 49 mm ;

la coppetta ha un e una ; Flusso medio: la Tampax Cup per flusso medio ha un diametro di 47 mm e una lunghezza di 44 mm.

Le taglie disponibili della Tampax Cup con relative misure.

9. Coppetta mestruale a diaframma Ziggy Cup di Intimina

La migliore coppetta mestruale versatile

La coppetta mestruale Ziggy Cup si Intimina.

Ziggy Cup di Intimina offre massimo comfort grazie al design innovativo e alla forma a diaframma ultra sottile. A differenza delle coppette mestruali precedenti, infatti, questa ha la forma di un petalo, ed è assolutamente morbida e flessibile.

Il bordo rinforzato e rigido, inoltre, garantisce massima aderenza alle pareti vaginali, scongiurando qualsiasi rischio di perdite. Proprio grazie alla sua forma rivoluzionaria, inoltre, è molto facile da inserire e, andandosi a posizionare sotto il collo dell'utero, è assolutamente impercettibile.

Ha una capacità di ben 76 ml e, di conseguenza, è consigliata anche per le donne che hanno un flusso abbondante.

Può essere utilizzata in modo continuativo per ben 2 anni ed offre 12 ore di protezione.

È realizzata in silicone medico approvato dalla FDA, è priva di BPA e ftalati, è ipoallergenica e non contiene sostanze chimiche dannose.

Vantaggi e svantaggi della coppetta mestruale: il confronto con gli assorbenti esterni ed interni

Il confronto tra la coppetta mestruale e gli assorbenti interni ed esterni.

Dopo aver visto come mettere funziona una coppetta mestruale, come utilizzarla, come pulirla e quali sono le migliori disponibili in commercio, vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi della coppetta mestruale rispetto ad un classico assorbente o a un assorbente interno. Partiamo dai vantaggi.

Rispetta la delicatezza della vagina: la coppetta mestruale, rispetto agli assorbenti e ai tamponi interni, non assorbe il sangue ma lo raccoglie. Questo vuol dire che non vengono rilasciati residui di fibre che possono alterare l'ambiente interno della vagina. La coppetta mestruale, inoltre, a differenza degli assorbenti interni, non secca le pareti vaginali .

la coppetta mestruale, rispetto agli assorbenti e ai tamponi interni, non assorbe il sangue ma lo raccoglie. Questo vuol dire che non vengono rilasciati residui di fibre che possono alterare l'ambiente interno della vagina. La coppetta mestruale, inoltre, a differenza degli assorbenti interni, . Permette di risparmiare: si tratta indubbiamente di una soluzione economica . Basti considerare che con una spesa che si aggira intorno ai 20/25 Euro non occorrerà più comprare prodotti per gestire il ciclo mestruale per i prossimi 5/10 anni.

si tratta indubbiamente di una soluzione . Basti considerare che con una spesa che si aggira intorno ai non occorrerà più comprare prodotti per gestire il ciclo mestruale per i prossimi 5/10 anni. Rispetta l'ambiente: scegliendo di acquistare una coppetta mestruale, non verranno più prodotti, ogni mese, rifiuti difficili da smaltire. Se solo ci si ferma a ragionare su quanto questo effetto possa essere valido a lungo termine, ci si renderà conto che è una scelta assolutamente ecologica e che fa bene all'ambiente.

scegliendo di acquistare una coppetta mestruale, non verranno più prodotti, ogni mese, rifiuti difficili da smaltire. Se solo ci si ferma a ragionare su quanto questo effetto possa essere valido a lungo termine, ci si renderà conto che è una scelta assolutamente e che fa bene all'ambiente. Può essere utilizzata da tutte le donne: essendo realizzata in silicone medicale morbido e flessibile ed non potendo provocare alcun tipo di allergia, può essere utilizzata senza problemi da tutte. Il silicone, inoltre, non graffia e non secca le pareti vaginali.

essendo realizzata in morbido e flessibile ed non potendo provocare alcun tipo di allergia, può essere utilizzata senza problemi da tutte. Il silicone, inoltre, non graffia e non secca le pareti vaginali. Non genera cattivi odori: a differenza degli assorbenti e dei tamponi interni, che possono essere causa di spiacevoli inconvenienti, la coppetta mestruale non lascia cattivi odori .

a differenza degli assorbenti e dei tamponi interni, che possono essere causa di spiacevoli inconvenienti, la coppetta mestruale . Non è fastidiosa: una volta inserita, è assolutamente impercettibile .

una volta inserita, . Consente di praticare attività sportiva: può essere utilizzata tranquillamente durante l'attività sportiva, anche se si praticano sport acquatici.

può essere utilizzata tranquillamente durante l'attività sportiva, anche se si praticano sport acquatici. È igienica: quando il ciclo mestruale termina, occorre semplicemente sterilizzarla in acqua bollente per circa 5 minuti per pulirla accuratamente.

quando il ciclo mestruale termina, occorre semplicemente per circa 5 minuti per pulirla accuratamente. Può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata: la coppetta mestruale, proprio per la sua comodità, può essere utilizzata anche di notte, senza temere perdite.

la coppetta mestruale, proprio per la sua comodità, può essere utilizzata anche di notte, senza temere perdite. Offre protezione per ore: tutto dipende dall'abbondanza del flusso, ma le donne che hanno un flusso normale possono utilizzarla anche per diverse ore consecutive prima di pulirla.

Per quanto riguarda gli svantaggi di una coppetta mestruale riutilizzabile che, se comparati ai vantaggi, sono davvero minimi, menzioniamo lo svuotamento e la pulizia. Ovviamente, a seconda dell'abbondanza del flusso, la coppetta va periodicamente svuotata e pulita. Si tratta di operazioni semplici da effettuare a casa, ma che possono risultare un po' più complicate se non si ha tutto ciò che occorre a portata di mano. Per ovviare a questo problema occorre semplicemente portarsi dietro delle salviette igienizzanti per pulirla quando serve.

La coppetta mestruale può perdere?

Ci sono alcuni fattori che possono causare fastidiose perdite nonostante si indossi la coppetta mestruale. Ecco quali sono.

Acquisto di una coppetta mestruale della misura sbagliata: se si acquista una coppetta mestruale troppo grande o troppo piccola, infatti, si rischia che il prodotto non riesca ad aderire bene alle pareti vaginali , causando spiacevoli perdite.

se si acquista una coppetta mestruale troppo grande o troppo piccola, infatti, si rischia che il prodotto , causando spiacevoli perdite. Pulizia superficiale e non accurata: la coppetta mestruale potrebbe perdere aderenza se non pulita con attenzione . Tutto ciò dipende dai piccoli fori presenti che, per evitare inconvenienti, devono essere sempre liberi. Per evitare che si ostruiscano, quindi, è opportuno procedere con una pulizia profonda della coppetta ogni volta che occorre.

la coppetta mestruale . Tutto ciò dipende dai piccoli fori presenti che, per evitare inconvenienti, devono essere sempre liberi. Per evitare che si ostruiscano, quindi, è opportuno procedere con una pulizia profonda della coppetta ogni volta che occorre. Errato inserimento della coppetta: una coppetta mestruale inserita in modo scorretto all'interno del canale vaginale perde aderenza . Quando non viene inserita correttamente, infatti, la coppetta può raggiungere la parte più alta del canale vaginale o urtare contro la cervice uterina, perdendo l'"effetto stagno" che dovrebbe garantire.

una coppetta mestruale . Quando non viene inserita correttamente, infatti, la coppetta può raggiungere la parte più alta del canale vaginale o urtare contro la cervice uterina, perdendo l'"effetto stagno" che dovrebbe garantire. La coppetta non si apre completamente: può capitare che la coppetta, anche se inserita correttamente nel canale vaginale, non si apra del tutto. Per capire se la coppetta mestruale si è aperta basta semplicemente effettuare un movimento rotatorio intorno al bordo utilizzando un dito e controllare che non ci siano pieghe.

Come capire che occorre cambiare la coppetta mestruale?

Anche se le coppette mestruali possono durare quasi più di 10 anni è bene tenere a mente che una donna giovane che inizia ad utilizzarla dovrà necessariamente cambiarla nel corso degli anni. Bisogna, infatti, considerare che una ragazza vergine necessita di una coppetta mestruale diversa rispetto a quella che utilizzerebbe una donna che ha partorito naturalmente o attiva sessualmente. In questi casi le pareti pelviche tendono a rilassarsi e, di conseguenza, c'è bisogno di una coppetta più grande. I cambiamenti del corpo, quindi, lasciano facilmente intuire quando è arrivato il momento di cambiare la coppetta.

Un ulteriore modo per capire quando è giunto il momento di cambiare la coppetta mestruale è verificare che il silicone non si indurisca troppo. Come ribadito più volte questo prodotto va pulito e sterilizzato molto spesso e uno dei modi per igienizzarlo è la bollitura, un metodo che a lungo andare porta inevitabilmente a indurire la coppetta. Quando ci si rende conto che è diventata rigida e difficile da inserire è probabilmente giunto il momento di sostituirla.

Dove acquistare una coppetta mestruale?

Le coppette mestruali possono essere acquistate in farmacia, nei supermercati e nei negozi che vendono prodotti biologici, ma non solo. Anche online, su Amazon, sono disponibili diversi modelli prodotti da marchi affidabili, basti pensare a OrganiCup, DivaCup, Lybera e Saalt Cup, coppette mestruali sicure, certificate, affidabili e che rispettano la delicatezza della vagina.