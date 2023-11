Migliori calendari dell’Avvento beauty 2023: 15 prodotti per il make up e la skincare per tutte le tasche Ecco quali sono i migliori calendari dell’Avvento del 2023. Troverete calendari beauty di tutte le fasce di prezzo delle migliori marche, ad esempio: Douglas, Acqua di Parma, L’Oreal Paris, Pupa e Nivea.

I calendari dell'Avvento beauty sono dei calendari speciali che servono per iniziare il countdown verso il giorno di Natale. Al loro interno è possibile trovare trucchi, profumi, prodotti per il make up, per la skincare o per la cura delle unghie di marche conosciute o di lusso. Si tratta quindi di articoli perfetti per le beauty addicted che desiderano provare, prima delle feste natalizie, articoli beauty di diverso tipo.

Quest'anno sono davvero tanti i brand che hanno realizzato il proprio calendario dell'Avvento con trucchi e prodotti di bellezza.

Vediamo quindi quali sono i 15 migliori calendari dell'Avvento beauty del 2023, da spacchettare dal 1° al 24 dicembre. Troverete articoli di lusso, di fascia media e altri più economici. Tutti gli articoli sono reperibili su Amazon.

I 15 migliori calendari dell'Avvento beauty del 2023

Di seguito troverete la nostra selezione dei migliori calendari dell'Avvento beauty del 2023 contenenti prodotti per il make up, profumi, accessori per il trucco, creme, prodotti per i capelli e per il corpo, di fascia alta e low cost.

Per quanto riguarda la marche, ci siamo concentrati su quelle più conosciute, come Douglass, L'Oreal Paris, Pupa, Acqua di Parma, L'Erbolario, Nivea, Beauty & Heart, Love Urban Beauty e Rituals. Esistono inoltre ottimi calendari multi-marca, come quello proposto da Blissim, dove è possibile trovare prodotti di qualità delle migliori case cosmetiche.

1. Calendario dell'Avvento di L'Oréal Paris

Il calendario dell'Avvento del 2023 firmato l'Oreal Paris è il prodotto ideale per coloro che desiderano un set completo per il make up, integrato con quattro prodotti per prendersi cura della pelle e dei capelli. All'interno, infatti, troverete una grande varietà di trucchi, dall' eyeliner Infaillible Micro-fine Liner al gloss volumizzante Glow Paradise.

2. Calendario dell'Avvento beauty & make up di Douglas

Quest'anno Douglas ha realizzato questo calendario dell'Avvento ricco di trucchi e non solo. Nel calendario, infatti, troverete tanti prodotti per il make up e diversi accessori per prendersi cura della propria pelle, tra cui: una confezione di 20 salviette assorbisebo, un guanto esfoliante, una fascia per capelli, un pad in fibra di bambù e un codino in tessuto che non rovina la piega dei capelli.

3. Calendario dell'Avvento "Momenti di coccole" di Nivea

Il marchio Nivea quest'anno propone il calendario dell'Avvento "Momenti di coccole" ricco di prodotti per la skincare, tra cui una crema giorno e una notte, uno struccante per occhi, un'acqua micellare per pelli sensibili, un gel detergente purificante e diverse maschere per il viso. Nel calendario troverete anche alcuni accessori beauty e i burrocacao Labello.

4. Beauty Advent Calendar 2023 di Pupa

Il calendario dell'Avvento 2023 di Pupa è un regalo perfetto per coloro che amano il make up e vogliono provare prodotti di bellezza per le labbra, gli occhi e le ciglia del brand Pupa. All'interno delle finestrelle, infatti, troverete rossetti, mascara, matite, ma anche pinzette e una lima per le unghie.

5. Calendario dell'Avvento 2023 di Acqua di Parma con profumi

Nel calendario dell'Avvento beauty di Acqua di Parma troverete fragranze e profumi pregiati, in formato normale e da viaggio. Il calendario è decorato a mano e include anche alcune candele profumate e altri prodotti beauty.

6. Calendario dell'Avvento 2023 Beauty Blast Esplosione di Bellezza di W7

Questo calendario dell'Avvento firmato W7 contiene diversi prodotti di bellezza, tra cui un illuminate, un fard, una matita per le labbra, un eyeliner, una maschera notte per le labbra e una spugnetta per il make up. Si tratta quindi di un articolo perfetto per le beauty lover di qualsiasi età che desiderano festeggiare l'arrivo del Natale con un calendario ricco di cosmetici.

7. Calendario dell'Avvento beauty de L'Erbolario

Parliamo adesso del calendario dell'Avvento beauty dell'Erbolario, una marca conosciuta per i suoi prodotti naturali e delicati. Nel calendario sono presenti diversi cosmetici, tra cui: il bagnoschiuma Iris, la crema viso alla Vitamina C e Oro, lo shampoo solido per uso frequente, il siero all'acido ialuronico, una crema per il corpo alla rosa e un sacchetto profumato multiuso.

8. Blissim – Calendrier de l'Avent

Blissim è una marca francese che da qualche anno realizza calendari multi-marca, con prodotti di diverse tipologie. Nel calendario dell'Avvento beauty di Blissim troverete prodotti per la skincare, per il corpo, per i capelli e per il make up di diversi brand famosi, come Caudalie, Nuxe, Hellobody e molti altri.

9. Calendario dell'Avvento beauty Douglas per uomo

Il calendario dell'Avvento beauty per uomini di Douglas contiene prodotti di bellezza studiati per la pelle maschile. All'interno troverete tantissimi cosmetici, tra cui una maschera idratante per il viso, una crema mani, una crema anti-age per il contorno occhi, un gel esfoliante e una spuma per la barba.

10. Aifanciey Calendario dell'Avvento Beauty 2023

Il calendario dell'Avvento di Aifanciey è un regalo perfetto per le ragazze giovani o le adolescenti che hanno da poco iniziato a truccarsi. Si tratta infatti di un calendario ricco di prodotti per il make up. All'interno troverete diversi ombretti, blush, lucidalabbra, smalto per unghie, rossetti e alcuni pennelli per applicare il trucco.

11. Calendario dell'Avvento make up di KreativeKraft

Dal design originale e glamour, il calendario dell'Avvento firmato KreativeKraft contiene 24 prodotti per il make up per labbra, viso e occhi. Troverete infatti tantissimi prodotti per il trucco, tra cui 4 gloss, 4 rossetti, 2 illuminanti, 5 ombretti, 2 rossetti liquidi, 2 eyeliner e 2 blush.

12. Calendario dell'Avvento beauty di Body & Earth

Il calendario dell'Avvento di Body & Earth è perfetto per coloro che desiderano provare diverse lozioni idratanti per le mani, formulate con ingredienti nutrienti e idratanti. Le creme, infatti, sono a base di olio di semi di girasole e vitamina E, due attivi naturali che rendono la pelle più liscia ed elastica, oltre che più morbida. Nel calendario sono incluse anche anche una candela profumata e una bomba da bagno per rilassarsi durante le feste natalizie.

13. Calendario dell'Avvento con prodotti vegano di Love Urban Beauty

Il calendario dell'Avvento di Love Urban Beauty è composto da un'ampia gamma di prodotti per il trucco, tra cui fard, rossetti, lucidalabbra e ombretti. I cosmetici, inoltre, sono vegani e cruelty free, ideali per tutti i tipi di pelle. Ve lo consigliamo se volete regalarvi (o regalare) un calendario dell'Avvento con cosmetici vegani dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

14. The Ritual of Advent 2023 di Rituals

Il calendario dell'Avvento di Rituals ha un design natalizio e originale. I cosmetici, che si nascondono dietro alcune simpatiche finestre rosse, sono adatti a tutti: uomini e donne. All'interno, infatti, troverete alcuni prodotti da bagno, una maschera per i capelli, uno scrub e molto altro.

15. Calendario dell'Avvento con set da bagno di Body& Earth

Il calendario dell'Avvento con set da bagno di Body & Earth è un regalo perfetto per chi desidera aspettare l'arrivo Natale con tante sorprese beauty per il corpo. All'interno, infatti, troverete tantissimi prodotti per la bodycare, tra cui alcuni gel doccia, schiume idroterapiche, saponette e bagnoschiuma, un burro per il corpo e anche delle candele profumate per l'aromaterapia.