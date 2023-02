Le offerte della settimana fino al 45% su make up e prodotti di skincare per il viso Il segreto per una pelle del viso giovane e luminosa? Averne cura giorno dopo giorno con i prodotto giusti, come la linea Clarins, leader nel settore della skincare e del make up. In offerta questa settimana.

Il segreto per una pelle del viso giovane e luminosa? Averne cura giorno dopo giorno. Per farlo è fondamentale usare i prodotti giusti durante la skincare, senza mai tralasciare l'importanza di utilizzare prodotti di make up realizzati con ingredienti selezionati e di elevata qualità. Come i prodotti di Avène, Lierac, Elizabeth Arden o Clarins, leader del settore cosmetico che si impegna da sempre nel realizzare prodotti che siano attenti alla salute della pelle sviluppando formule innovative a base di prodotti naturali.

Di seguito abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte settimanali più vantaggiose, tra cui i prodotti Clarins tutti sono scontati al -10% per chi è iscritto o deciderà d'iscriversi al Club Clarin, dal gel idratante alla crema viso Hydra Essentiel, ma anche il fondotinta, la crema colorata e il balsamo labbra. E se non bastasse vi lasciamo anche le migliori offerte disponibili su Amazon sa non perdere.

Le migliori offerte della settimana per prendersi cura del proprio viso

-10% sulla crema Hydra-Essentiel [HA²] di Clarins, adatta a pelli normali o tendenzialmente secche, svolge una funzione idratante e rimpolpante. Infatti, è arricchita con acido ialuronico ed estratto di pianta di Goethe bio, oltre a contenere un potente mix di estratti naturali, come il Marrubio, la Furcellaria e Lassana. È pensata come crema giorno da applicare tutte le mattine, anche come base trucco, agisce in soli 60 secondi, rendendo la pelle ringiovanita, uniforme e luminosa.

-10% sul gel idratante Clarins Hydra-Essentiel [HA²], caratterizzato da una texture fresca e leggera, questo gel svolge una funzione opacizzante e rimpolpante al tempo stesso. Infatti, contiene acido ialuronico, estratto di pianta di Goethe bio, ramerino alpino bio e molti altri principi attivi di origine vegetali, combinati per offrire il massimo dell'idratazione e dell'efficacia contro la pelle grassa e lucida.

-10% sul balsamo labbra Hydra-Essentiel di Clarins, perfetto da utilizzare tutto l'anno contro labbra secche e screpolate, questo balsamo contiene cacao e cera di loto blu. Rimpolpa le labbra, rendendole sin da subito idratate e più rosee. Ha una texture fondente e cremosa, per offrire una sensazione di comfort duraturo durante tutta la giornata.

-10% sul fondotinta Skin Illusion di Clarins, nato da una formulazione innovativa a base di pianta di Goethe e Jania Rubens, questo fondotinta offre un effetto naturale o per meglio dire nude, rendendo la pelle più luminosa senza appesantirla. Infatti, ha una texture leggera ed è ideale per i ‘make up no make'. In più, contiene oli non grassi, che donano alla cute una sensazione di comfort tutto il giorno.

-10% sulla crema colorata Milky Boost di Clarins, disponibile in 6 nuances, è una crema viso colorata che non funge solo da BB cream, ma bensì anche da trattamento. Infatti, contiene latte di pesco, dalle proprietà nutrienti ed emollienti, perfetto per lenire e ammorbidire la pelle particolarmente secca o segnanta dalle temperature fredde e ostili dell'inverno. Rende l'incarnato uniforme e luminoso e ha una coprenza modulabile.

-10% sul fondotinta Skin Illusion Velvet di Clarins, disponibile in tantissime tonalità, questo particolare fondotinta di Clarins dona un aspetto naturale all'incarnato per un effetto ‘pelle nuda', ma il suo punto di forza è l'effetto opacizzante pensato per chi ha una pelle tendente al grasso o grassa. Il risultato sarò una pelle dalla luminosità naturale, omogenea e dal comfort che dura 24 ore.

-45% su Elizabeth Arden Retinol Ceramide Siero in Capsule, grazie ai microdosaggi in capsule, consente l'applicazione del giusto quantitativo ogni giorno. Il retinolo riduce l'apparenza di linee sottili e rughe mentre i peptidi aumentano l'elasticità della pelle e la idratano in profondità. Dopo la detersione serale, applicare sulla pelle massaggiando fino all'assorbimento.

-27% su Lierac Sebologie Doppio Concentrato Viso Giorno e Notte Purificante, ottimo per la pelle mista e grassa. Ha una doppia formulazione pensato per i due momenti della giornata, quella giorno riduce la produzione di sebo, quella notte leviga, purifica la pelle e riduce i pori. Ha una fragranza fresca e delicata, dalle note vellutate di pesca, uva e legni pregiati.

-15% sulla crema idratante viso Avène, grazie al complesso brevettato cohederm, la crema Avène hydrance idrata intensamente la pelle, donandole il comfort ideale contro la secchezza e l'effetto pelle che tira. La sua consistenza cremosa e nutriente già dalla prima applicazione dona morbidezza, elasticità e luminosità per tutta la giornata.