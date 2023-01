In offerta su Amazon l’epilatore a luce pulsata completamente indolore Epilazione veloce e indolore garantita con il Braun Silk Expert Pro 5, ora in offerta su Amazon al 40%. Vediamo perché acquistarlo approfittando della promozione in corso e scopriamo quali sono gli altri epilatori in sconto da non lasciarsi sfuggire.

Un'epilazione indolore a casa è possibile? La risposta è: sì, con un epilatore a luce pulsata. La luce pulsata è infatti un trattamento assolutamente indolore, un'ottima alternativa casalinga al laser eseguito in un centro estetico: consente infatti di ridurre progressivamente la crescita dei peli grazie all'azione di impulsi luminosi che agiscono direttamente sul bulbo pilifero, neutralizzandolo.

Il miglior epilatore a luce pulsata oggi in commercio è il Braun Silk Expert Pro 5, che garantisce risultati visibili in sole 4 settimane. Efficace, delicato e sicuro sulla pelle perché in grado di adattarsi a più tonalità, può essere utilizzato su diverse zone del corpo, dalle gambe alle ascelle alla zona bikini.

Se intendete provarlo questo è il momento giusto: il Silk Expert Pro 5 è infatti in offerta su Amazon con uno sconto del 40%. Vediamone nel dettaglio le caratteristiche prima di analizzare altre interessanti promozioni Amazon su epilatori Braun e non solo.

L'offerta imperdibile: Braun Silk Expert Pro 5 al 40%

-40% di sconto su Braun Silk Expert Pro 5: ma quali sono le caratteristiche che fanno di questo dispositivo l'epilatore a luce pulsata più venduto su Amazon? L'aspetto probabilmente più importante è la sua efficacia nel tempo: se utilizzato correttamente, è infatti in grado di ridurre permanentemente i peli in sole 4 settimane. Altra caratteristica degna di nota è poi la presenza della tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt), che gli consente di regolare automaticamente ed in maniera costante la potenza in base alla tonalità della pelle trattata. Emette fino a 125 impulsi al minuto a distanza di 0,5 secondi l'uno dall'altro, consentendo di coprire un'ampia area in minor tempo rispetto a prodotti simili: l'epilazione è dunque più rapida ed efficace. Adatto a tutte le zone del corpo, offre inoltre 2 modalità delicate da utilizzare sulle aree più sensibili come viso, ascelle e bikini. La confezione include, oltre all'epilatore, una testina standard, una testina di precisione per le aree più piccole, una pratica custodia in cui riporlo e un rasoio Venus Swirl Extra Smooth, utile per rimuovere i peli prima di procedere con il trattamento.

10 offerte su epilatori elettrici e a luce pulsata da considerare su Amazon

Vi abbiamo presentato il miglior epilatore a luce pulsata da acquistare su Amazon, ma le offerte non finiscono qui: sul noto e-commerce sono tanti gli epilatori, sia elettrici che a luce pulsata, in promozione. Ecco dunque 10 dispositivi targati Braun, Philips, Rowenta e non solo, proposti con sconti fino al 50%.

-50% di sconto su Philips Serie 8000: un epilatore elettrico Wet&Dry con un'ampia testina che, riuscendo a coprire una zona più ampia in una sola passata, facilita e rende più veloce l'epilazione. Il design è ergonomico, la batteria garantisce fino a 40 minuti di autonomia senza fili, e i tanti accessori inclusi lo rendono estremamente versatile.

-41% di sconto su Braun Silk-épil 9 9-720: uno dei modelli più apprezzati tra gli epilatori elettrici Braun, il Silk-épil 9 ha un'ampia testina con 40 pinzette MicroGrip e un'impugnatura ergonomica che lo rende facile da utilizzare. È inoltre dotato di luce Smartlight che permette d'individuare anche i peli corti e molto sottili, così da avere una pelle perfettamente liscia. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo 100% impermeabile.

-40% su Braun Mini Rifinitore Corpo Bs1000: talmente piccolo da poter essere portato sempre con sé, questo mini epilatore elettrico è perfetto per fare ritocchi on-the-go su diverse aree del corpo. Versatile, delicato e preciso, può essere utilizzato sia da asciutto che da bagnato sotto la doccia perché Wet&Dry. Funziona con una batteria AA inclusa nella confezione.

-40% di sconto su Rowenta EP8050: compatto e maneggevole, questo epilatore Rowenta è dotato di una testina con pinzette di precisione, sensore per le zone curve e piccoli rulli che massaggiano la pelle per ridurre il fastidio durante l'epilazione. Con diversi accessori inclusi, una carica garantisce fino a 40 minuti di autonomia.

-40% di sconto su Braun Face Spa 851V: passiamo ora a un epilatore pensato per il viso, che grazie agli accessori inclusi permette non solo di epilare, ma anche di pulire e rivitalizzare la pelle, per un trattamento completo che la rende liscia e dal colorito uniforme. Il funzionamento è con 2 batterie AA.

-38% di sconto su Philips Lumea Advanced BRI921/00: con una riduzione di almeno l'85% dei peli in sole 3 settimane, questo epilatore a luce pulsata Philips assicura 250.000 impulsi luminosi che possono essere più o meno forti a seconda dell'intensità scelta tra le 5 presenti. Dotato di un sensore che riconosce la tonalità della pelle, si utilizza con cavo collegato alla corrente. La confezione include diversi accessori di precisione.

-36% di sconto su Braun Silk-épil 9 Flex 9-9020: il primo epilatore elettrico al mondo con una testina flessibile, che è anche più ampia del 40% rispetto ai modelli precedenti. Il risultato? Un'epilazione più veloce ed efficace, per una pelle liscia fino a 4 settimane. Le pinzette MicroGrip rimuovono i peli molto corti meglio della ceretta, la tecnologia Wet&Dry lo rende completamente impermeabile, perfetto da usare anche sotto la doccia.

-32% di sconto su Beurer IPL PureSkin Pro 5800: questo targato Beurer è invece un epilatore a luce pulsata con ben 600.000 impulsi luminosi che assicura una riduzione dei peli del 50% dopo 4 settimane. Con 3 livelli di potenza, può essere usato su tutto il corpo, ha un sensore che valuta la pigmentazione della pelle prima di ogni impulso luminoso e un filtro UV integrato che protegge la pelle dai raggi dannosi.

-18% di sconto su Braun Silk-épil 3 3-270: il Silk-épil 3 è uno dei primi epilatori Braun a essere commercializzati, apprezzato ancora oggi per la sua estrema facilità di utilizzo. Con due impostazioni di velocità, ha una testina con rulli massaggianti che stimolano la pelle e la luce Smartlight per individuare i peli molto sottili. Va collegato alla corrente con il cavo in dotazione durante l'uso.

-16% di sconto su Braun Silk Expert Mini PL1014: l'ultimo prodotto che vi presentiamo è questo epilatore a luce pulsata Braun dalle dimensioni piuttosto ridotte che lo rendono compatto e pratico da portare con sé. Vi sono 3 livelli d'intensità tra cui scegliere, oltre che un sensore con tecnologia SkinPro che adatta automaticamente e continuamente l’intensità degli impulsi alla tonalità della pelle.