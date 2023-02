In offerta su eBay l’aspirapolvere che ti aiuta a mantenere casa pulita senza sforzo Quando si fanno le pulizie di casa, avere a disposizione la giusta aspirapolvere è fondamentale. Su Ebay trovate in offerta i migliori modelli del momento, come il Dyson V11 Torque Drive Extra, tra gli elettrodomestici top di gamma. Ma c’è di più: usufruendo del codice sconto del 10% disponibile sulla piattaforma, avrete un prezzo finale ulteriormente ribassato. Vediamo insieme come usufruirne e quali sono gli altri aspirapolveri in offerta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vivere in un ambiente pulito e profumato è molto importante: la polvere può diventare un grande nemico della salute, soprattutto quando si soffre di allergia. A tal proposito, è importante avere il migliore tra gli aspirapolveri, per poter rimuovere finanche la più piccola particella di polvere.

Tra gli elettrodomestici per la casa più avanzati tecnologicamente e migliori anche dal punto di vista dell'usabilità ci sono quelli a marchio Dyson, che sono particolarmente efficienti, leggeri e dal design pensato nei minimi dettagli. Tra tutti, vi segnaliamo il Dyson V11 Torque Drive Extra, disponibile su eBay a oltre il 30% di sconto.

Ma non è tutto: approfittando del Coupon 10%, avrete un ulteriore sconto sul prodotto in acquisto. Il coupon è utilizzabile fino a 3 volte per utente, è disponibile fino al 19 febbraio e dà diritto ad uno sconto massimo di 100 euro su una spesa minima di 20 euro.

L'aspirapolvere top di gamma ad un prezzo vantaggioso: il Dyson V11 Torque Drive Extra ad oltre il 30% di sconto

-33% di sconto sull'aspirapolvere Dyson V11 Torque Drive Extra: si tratta di un elettrodomestico per le pulizie ad alta tecnologia e indubbiamente tra i migliori in commercio in questo momento. Realizzato con tecnologia ciclonica, assicura una pulizia minuziosa, anche grazie ai vari accessori compresi nella confezione, che consentono di utilizzarla su tutte le superfici e di raggiungere anche i punti più alti e più difficili; è del tipo senza sacco e il contenitore per la raccolta dei rifiuti non deve essere svuotato quotidianamente, perché ha una capienza di 0,76 litri. Inoltre, è un modello senza fili, la cui batteria ricaricabile ha una lunga durata e si ricarica completamente in meno di 5 ore. La postazione di ricarica è inclusa nella confezione d'acquisto.

Altri elettrodomestici per la pulizia della casa in offerta su eBay

Se il modello che vi abbiamo proposto non vi convince o non è esattamente quello che stavate cercando, sappiate che su eBay potete trovare anche altri elettrodomestici per la casa in sconto. Abbiamo provato a selezionare per voi i migliori, cercando tra gli altri modelli a marchio Dyson, ma anche nel catalogo di Rowenta, Homcom e iRobot, tra i migliori marchi in fatto di elettrodomestici.

-44% di sconto sull'aspirapolvere senza fili Rowenta Rh6878 X-Pert 6.60, con un'autonomia di 45 minuti e le luci led per poter vedere lo sporco anche raggiungendo gli angoli più bui e stretti di un ambiente. Ha una potenza massima di 100 watt e raggiunge una ricarica completa in 4 ore.

-44% di sconto sull'aspirapolvere a vapore Rowenta RY8544WH Clean&Steam, un modello in 3 in 1 che consente di rimuovere la polvere, lavare e igienizzare i pavimenti in una sola passata. Senza sacchetto, ha una capienza di 0,5 litri. Inoltre, è molto potente, raggiunge fino a 1700 watt.

-37% di sconto sulla scopa elettrica Aigostar, senza sacco e munita di filo; è ideale per chi deve pulire superfici molto ampie e tema che un modello con batteria ricaricabile si scarichi improvvisamente. Dotata di filtro Hepa, è indicata in particolar modo per chi soffre di allergia alla polvere.

-35% di sconto sul robot aspirapolvere Robot Roomba i7+, venduto con un anno di garanzia. La tecnologia di svuotamento automatico Clean Base fa sì che non dobbiate cambiare alcun sacchetto e che dobbiate occuparvi della pulizia del contenitore solo una volta al mese. Le doppie spazzole in gomma e la potenza elevata permettono una pulizia molto profonda e completa.

-34% di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i7158. Si tratta di un modello tecnologico, gestibile tramite applicazione su smartphone e con un grado di connessione molto potente. La ricarica della batteria sarà completa in 3 ore. La pulizia a 3 stadi AroForce, garantisce superfici splendenti in una sola passata. Inoltre, i sensori di cui è dotato gli permettono di individuare scale e ostacoli e ricalibrare automaticamente il percorso.

-33% di sconto sulla scopa elettrica senza fili Homcom 852, in grado di aspirare, lavare e igienizzare i pavimenti in una sola passata. Oltre ad essere molto versatile, è leggera e maneggevole. Una ricarica completa permette di avere un'autonomia di 30 minuti, per poter agire su tutte le superfici senza aspettare i tempi di ricarica. I due serbatoi separati garantiscono pulizia e igiene.

-30% di sconto sul mini aspirabriciole Necchi NH9203. ideale non solo per il divano, ma anche per i tappeti e gli angoli più difficili da raggiungere con un normale aspirapolvere. In caso di necessità, può rivelarsi utile anche per la tappezzeria dell'auto. Lavora ad una potenza massima di 800 watt ed è compatto e facile da riporre.