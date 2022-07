Idee regalo per un anno di fidanzamento: 24 proposte per lei e per lui Per celebrare il primo anno di fidanzamento e rendere felice il vostro partner, ecco 24 idee regalo per lei e per lui: non solo proposte classiche, ma anche regali originali e significativi.

L'anniversario di fidanzamento è un'occasione speciale per rendere felice il proprio partner con un dono d'amore, ancora di più se parliamo del primo anno insieme.

Ma cosa regalare alla propria lei o al proprio uomo per celebrare questa data importante?

Le idee regalo sono numerose, ma i criteri di scelta dipendono da diversi fattori, come i gusti della coppia o il budget. Per facilitarvi nella selezione del regalo più adatto alla vostra metà, vi consigliamo 24 proposte per stupire e rendere felice la persona che avete accanto. Troverete suggerimenti originali e significativi per la coppia, come il set di tazze o il kit per il calco delle mani, ma anche oggetti classici e senza tempo, come la cintura o un anello con incisione per lei, tutti disponibili su Amazon.

D'altro canto, potrete attingere a queste idee regalo anche per gli anniversari futuri, come quello per i due o cinque anni, sia di fidanzamento che di matrimonio.

Cosa regalare per l’anniversario di fidanzamento: idee regalo per lei

Cosa regalare alla propria lei per stupirla il giorno del primo anniversario di fidanzamento?

Di seguito, potrete trovare 8 idee, pensate per rendere felice la vostra fidanzata e dimostrarle tutto il vostro amore. La collana con rosa eterna, l'anello con incisione, la smartbox e altre proposte: non vi resta che scegliere quella più adatta a voi e alla vostra partner.

1. Box con rosa stabilizzata: il regalo per dichiararle amore eterno

Per stupire la vostra fidanzata e donarle un gadget romantico, in grado di esprimere tutto l'amore che provate per lei, vi proponiamo la box con rosa stabilizzata di Mincheda. La confezione comprende un'elegante scatola nera, al cui interno è racchiuso un fiore eterno, selezionato da fresco e in grado di durare anni senza mai appassire. In più, include anche un ciondolo con pietra rossa.

2. Anello con incisione: l'idea regalo personalizzata per lei

Se, in occasione del primo anno di fidanzamento, volete tenervi sul classico e al, tempo stesso, non rinunciare all'originalità, potreste regalare alla vostra metà l'anello di Jewelora. Questo splendido gioiello, infatti, può essere personalizzato con l'incisione di nomi e date. In più, potrete scegliere anche la pietra decorativa. Noi vi consigliamo di optare o per il colore preferito dalla vostra lei o per il rosso, la nuance simbolo dell'amore.

3. Bracciale con ciondoli: il regalo simbolico per lei

Un'idea regalo originale e versatile, il bracciale di Lumengqui si può comporre con diversi ciondoli, ma include già tre charms nella versione base: un cuore rosso, un divisore inciso con la scritta "LOVE" e una targhetta rotonda. Su quest'ultima, in particolare, è raffigurata una coppia che si abbraccia accanto alla frase "il mio posto preferito sei tu".

4. Esperienza benessere: la proposta rilassante per il primo anno di fidanzamento

A chi desidera stupire la propria ragazza con un regalo inaspettato, quale idea migliore di un'esperienza rilassante? Con la Smartbox "Benessere per te", infatti, la vostra lei potrà scegliere tra 14.500 percorsi. Massaggi, trattamenti viso e corpo, attività fitness e molto altro: per il vostro primo anniversario riuscirete a renderla felice con questa preziosa coccola di relax.

5. Portagioielli: il regalo utile per l'anniversario di fidanzamento

Se durante questo anno insieme, le avete regalato collane, anelli o altri preziosi gioielli, potreste coronare il vostro anniversario con un regalo utile: il portagioielli di Gifort. Realizzato in similpelle e velluto di alta qualità, protegge gli oggetti preziosi da polvere e usura del tempo. Ha una struttura a tre livelli e due cassetti, a loro volta suddivisi in scomparti, e un comodo specchio staccabile. In più, si può chiudere a chiave con il comodo lucchetto incluso.

6. Set per la cura del corpo: l'idea regalo particolare per lei

Per regalare un oggetto utile e d'effetto, vi suggeriamo di scegliere l'elegante cofanetto di SatinNaturel con 5 prodotti per la cura della persona, perfetti per ricreare in casa una vera e propria spa. Il set include l’olio di karité e di argan bio per i capelli, quello di mandorle e di jojoba bio per il viso e, infine, il burro di karité. Tutti i cosmetici sono naturali e vegani.

7. Beauty case: il regalo per la fidanzata che ama il make up

Se la vostra fidanzata ama truccarsi e sperimentare con il make-up, perché non regalarle un beauty case in occasione del vostro primo anniversario? In particolare, vi consigliamo di scegliere un cofanetto spazioso ed esteticamente curato, proprio come la pochette da viaggio di Macallen, comoda e alla moda. Questo organizer è realizzato in materiale di elevata qualità, impermeabile e morbido, ed è abbinato a una piccola borsetta per pennelli o altri accessori beauty.

8. Orso di rose: il regalo romantico per la fidanzata

Se desiderate festeggiare il primo anno di fidanzamento all'insegna della dolcezza, potreste pensare di donare alla vostra lei il romantico orso di rose di App Life. Questo gadget originale è composto da piccole rose eterne, accostate tra loro a comporre un orsacchiotto rosa. È racchiuso all'interno di un elegante scatola trasparente e ricoperto di piccole luci.

Regali per un anno di fidanzamento: proposte per lui

Se vi state chiedendo quale sia il regalo più adatto da fare al vostro lui per il primo anniversario di fidanzamento, vi suggeriamo 8 idee regalo, originali e classiche, in grado di accontentare anche gli uomini dai gusti più difficili: lo smartwatch per il partner sportivo, il kit per la cura della barba, la cintura e molto altro ancora.

9. Kit da barba: il regalo beauty uomo per il primo anno di fidanzamento

Il kit King C. Gillette per la cura della barba è il regalo perfetto da fare al partner ama tenerla sempre ordinata e definita. In particolare, il cofanetto include i seguenti articoli: un regolabarba uomo con testina lavabile e 3 pettini regolatori; un rasoio manuale a lama singola, con 5 lamette da barba per rifinire le basette e i contorni; un detergente barba e viso; un olio per ammorbidire e idratare la pelle; un balsamo a base di burro di cacao; un gel da da barba per lo styling.

10. Portaoggetti: l'idea regalo utile per il vostro lui

Se desiderate regalare al vostro lui un oggetto che gli faciliti la vita e risulti utile e gradito, potreste optare per la docking station di Robomanor, ideale per tenere in ordine penne, orologi, occhiali, block notes e altri accessori. Questo comodo organizer da scrivania è realizzato in legno, si monta facilmente e può fungere anche da stazione di ricarica per il cellulare.

11. Set occhiali e orologio: il regalo classico per lui

Se volete stupire il vostro lui con tanti regali racchiusi in un unico cofanetto, potrete trovare ciò che fa al caso vostro nel set di occhiali, portachiavi, orologio e cintura coordinati di BSTcentelha: accessori classici e sempre apprezzati, custoditi in una raffinata confezione nera. La cintura e l'orologio, semplici ed eleganti, sono perfetti per le occasioni più formali, mentre gli occhiali aggiungono un tocco glamour e casual al look uomo.

12. Kit whiskey: l'idea regalo raffinata per lui

Se il vostro partner ama concedersi ogni tanto del buon whiskey, non potrà che apprezzare il set Whiskey di Amerigo: il regalo raffinato per festeggiare il primo anno di fidanzamento. Contenuto all'interno di una scatola rustica in legno, questo kit include 8 cubetti di granito per mantenere fresco il liquore, vassoio di legno, 2 sottobicchieri con piedini imbottiti, 2 bicchieri di cristallo, pinze da ghiaccio e card con ricette esclusive.

13. Smartbox: l'idea originale da regalargli per il primo anno di fidanzamento

Se il vostro partner ha già tutto e intendete comunque stupirlo con un regalo inaspettato e originale, vi consigliamo di optare per la Smartbox "Emozioni per lui". Il cofanetto consente di scegliere tra ben 25.000 esperienze, tra cene, soggiorni, trattamenti estetici e attività sportive, ha una validità di 3 anni e 3 mesi e può essere rinnovato o modificato.

14. Portafogli: il regalo tradizionale da fare a un uomo

Perfetto per ogni occasione, elegante e funzionale, il portafogli di Tommy Hilfiger è realizzato in materiali di elevata qualità, pregiati e resistenti. È costituito da una tasca centrale per i contanti e da comodi taschini laterali, per le carte e le monete. È caratterizzato da un raffinato color blu notte con logo del brand sul davanti.

15. Smartwatch: l'idea regalo da fare al fidanzato sportivo

Comodo e funzionale, lo smartwatch di Blackview è il regalo ideale da fare a un ragazzo sportivo in occasione del primo anniversario di fidanzamento. Ottimo per monitorare la propria attività fisica, svolge anche la funzione di contapassi, saturimetro e cardiofrequenzimetro. È compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS e monta una batteria duratura e a ricarica rapida.

16. Cintura: l'idea moda uomo per il primo anno di fidanzamento

Il regalo senza tempo per il primo anniversario di fidanzamento, la cintura di Fairwin è un accessorio utile e alla moda, adatta anche agli outfit più casual. È realizzata in tessuto elastico intrecciato di alta qualità, composto per il 60% di seta di gelso e 40% di poliestere. È disponibile in tutte le taglie dalla S (92 cm) alla XXL (135 cm) e in tantissimi colori: nero, beige, marrone, blu e molti altri.

Regali per l'anniversario di fidanzamento: idee romantiche e originali per lui e per lei

Per festeggiare il vostro primo anno all'insegna della dolcezza, non c'è regalo migliore di un gadget ispirato alla coppia e ai momenti trascorsi insieme.

Di seguito, troverete 8 idee regalo, adatte sia a lui che a lei, perfette per celebrare questa data importante con il giusto romanticismo: le tazze coordinate, la targa personalizzata, i calici con incisione e tante altre proposte simboliche e inedite.

17. Tazze coordinate: il regalo originale per l'anniversario

Per dimostrare il vostro amore con un gesto romantico e originale, le tazze coordinate di Blu Devil sono il regalo perfetto da fare per il primo anno da fidanzati. Combaciano perfettamente e rappresentano due profili che si baciano. Sono realizzati in fine porcellana bianca e rossa e includono anche due cucchiaini abbinati. Questo gadget semplice stupirà il tuo lui o la tua lei e vi regalerà una dolce pausa caffè.

18. Box sorpresa: l'idea per stupire il partner

Se siete in cerca di un regalo personalizzato, vi proponiamo l'Esplosion Box di Wisfox: il gadget originale per stupire il partner in occasione del vostro primo anniversario. Questa "scatola sorpresa" è composta da una serie di facce, ciascuna delle quali racchiude al suo interno una foto ricordo a scelta. Una volta aperta del tutto, rivela una piccola confezione regalo, da riempire con un oggetto semplice e romantico. È disponibile in blu, nero e rosso e include anche tutto il necessario costruirla e decorarla.

19. Targa in vetro: il regalo inaspettato per lei e per lui

Perfetta per stupire il vostro partner con un regalo romantico e inaspettato al tempo stesso, la targa personalizzata di GFD porta incisa la colonna sonora della vostra storia d'amore: quella traccia musicale che vi ricorda i momenti più emozionanti trascorsi in coppia. Il brano scelto viene inciso su pannello in plexiglass con tecnica UV, antigraffio e anti usura, e può essere corredato da una foto, una frase o una data importanti, magari proprio quella del vostro anniversario.

20. Kit per il calco della mani: la proposta inedita per il primo anno di fidanzamento

Per regalare al vostro partner un simbolo del vostro forte legame, vi suggeriamo di acquistare il kit per il calco delle mani di Godora: il regalo perfetto per celebrare un anno insieme. Il set è semplice e intuitivo da utilizzare. Infatti, contiene tutto l'occorrente per modellare e imprimere la forma delle vostre mani intrecciate: polvere, pietra, base in legno, supporto per schede, 2 carte abrasive, 2 strumenti di pulizia, raschietto e guanti.

21. Lampada con foto: l'idea regalo dolce per lui e per lei

Ideale per illuminare la stanza con un gadget che ricordi un momento felice insieme, la lampada con foto di LAC è il regalo inaspettato e dolce da fare per il vostro primo anniversario. Questo piccolo lume riproduce una foto in 3D, rilevandone i contorni. È costituito da una lastra in plexiglass con luci LED bianche e si poggia su una base in legno, anch'essa personalizzabile con l'incisione dei vostri nomi.

22. Calici con incisione: il regalo per festeggiare l'anniversario

Per celebrare il primo anniversario di fidanzamento, non può di certo mancare un brindisi in onore della coppia e del vostro amore. Per rendere questo momento ancora più significativo e speciale, però, perché non regalare al partner i flûte da spumante di Amavel? Questi ultimi, infatti, si possono personalizzare con i vostri nomi, sono realizzati in pregiato vetro chiaro e presentano un design elegante e romantico, con cuoricini rossi sullo stelo.

23. Portachiavi personalizzato: il regalo semplice per il primo anno di fidanzamento

Se desiderate donare al vostro partner un gadget semplice e romantico al tempo stesso, potreste optare per il portachiavi di Subscription, caratterizzato da una simpatica forma di pellicola fotografica. Quest'ultimo, infatti, si può personalizzare con le foto dei vostri momenti insieme: un'idea regalo originale per portare sempre con sé i ricordi più emozionanti del primo anno con la vostra metà.

24. Cena per due con Smartbox: l'idea romantica per l'anniversario

Se volete stupire il vostro partner e rendere il vostro anniversario magico, perché non regalare un romantico invito a cena per due? Con la Smartbox "Cene Esclusive" potrete scegliere tra 1250 ristoranti, bistrot ed enoteche, in cui trascorrere una serata all'insegna dell'amore e del buon cibo. Il cofanetto include una cena per due persone di 3 o 4 portate ed è valido fino a 3 anni e 3 mesi dall'acquisto.