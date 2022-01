I 15 migliori shampoo da uomo: quale scegliere in base al tipo di capelli Per la cura del capello maschile vi proponiamo i 15 migliori shampoo da uomo, scelti per tutti i tipi di capelli, dai grassi ai sottili: il Kérastase, quello di Fila, il Clear, l’Head&Shoulders e tanti altri prodotti pensati per ogni esigenza.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spesso sottovalutato rispetto a prodotti per lo styling come sieri, olii o trattamenti in gel, lo shampoo da uomo è un prodotto fondamentale per la salute del capello maschile.

Non esiste lo shampoo migliore in assoluto, ma diverse formulazioni, ciascuna adatta a una tipologia di capello: dalla fortificante e lisciante, alla volumizzante, passando per quella anticaduta o antiforfora.

Esistono, però, diverse tipologie di capelli: da quelli grassi, caratterizzati da un'eccessiva di produzione di sebo e tendente a sporcarsi, a quelli secchi, spesso danneggiati da trattamenti aggressivi, passando per quelli normali, senza particolari problematiche ma bisognosi di cure per il mantenimento del loro stato di salute.

Leggi anche Migliori lavatrici a carica dall'alto: classifica

A ogni chioma e cuoio capelluto, dunque, corrisponde un detergente ideale, con una funzionalità specifica: volumizzante o astringente per i capelli grassi, idratante per quelli secchi e nutriente per i normali.

Per aiutarvi nella scelta dello prodotto per capelli più adatto a voi abbiamo selezionato i 15 migliori shampoo da uomo, da quelli reperibili anche in supermercato a quelli professionali, tutti disponibili su Amazon, nella sezione dedicata ai prodotti per la cura dei capelli.

Kérastase, Clear, Head&Shoulders sono solo alcuni tra i brand di shampoo maschili, scelti da noi in relazione alle recensioni degli utenti Amazon.

Classifica dei migliori shampoo da uomo del 2022

Ma quali sono gli shampoo migliori per sfoggiare capelli lucenti, folti e idratati?

Troverete ciò di cui avete bisogno nella guida seguente: lo shampoo di Kérastase, per combattere la perdita di densità capillare, quello di Fila, con il miglior rapporto qualità-prezzo, l'S9 di Napura, con cheratina lisciante e rinvigorente, e tanti altri prodotti pensati per ogni esigenza.

1. Brews Daily di Redken

Lo shampoo migliore per lavaggi frequenti

Prezzo: 16,99 euro

Contenuto del flacone: 300 ml

Se siete abituati a lavare i capelli molto spesso, vi consigliamo lo shampoo di Redken Brews Daily, il migliore per i lavaggi frequenti.

La formula leggera degli ingredienti, arricchita con proteine e glicerina, consente di detergere il cuoio capelluto senza appesantirlo e dona al capello forza e idratazione. Inoltre, possiede anche un effetto energizzante, grazie alla gradevole fragranza di cedro e vetiver.

Alcuni utenti Amazon ritengono che il prodotto sia ottimo per la cura quotidiana dei capelli e non necessiti della combinazione di altri trattamenti, come olii o sieri.

Pro: lo shampoo è indicato per l'uso frequente e per tutti i tipi di capelli. Lascia i capelli morbidi, lisci e idratati e non secca la cute.

Contro: alcuni utenti non preferiscono la fragranza del prodotto. Tuttavia, la questione è piuttosto soggettiva e il forte profumo ha un'azione rivitalizzante.

2. Lo shampoo universale di Fruttonero

Il miglior shampoo professionale

Prezzo: 12,90 euro

Contenuto del flacone: 250 ml

Se siete alla ricerca del miglior shampoo biologico e a uso professionale, vi proponiamo lo shampoo universale di Fruttonero, adatto a tutti i tipi di capello.

Con formula priva di sali e fosfati, certificata bio e vegan, il prodotto rende i capelli morbidi e vellutati ed è in grado di riequilibrare il cuoio capelluto sensibile. Indicato persino per i capelli trattati, ha un'azione profonda, efficace anche in caso di psoriasi o dermatite seborroica. Tra gli ingredienti troviamo il tè verde, ottimo per favorire la crescita del capello e prevenire l'insorgenza di problemi comuni come la forfora, e un complesso naturale di alghe, con effetto riequilibrante.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto ha un'efficacia immediata, non è aggressivo sulla cute e dona ai capelli luminosità e forza.

Pro: lo shampoo risulta avere un'azione profonda ma delicata. Rinforza, illumina e riequilibra la cute. È adatto a tutti i capelli, anche a quelli più secchi e trattati.

Contro: nessuno degli utenti Amazon è insoddisfatto dell'articolo. Il formato, forse, risulta un po' ridotto, ma vale la pena spendere di più e ottenere risultati soddisfacenti.

3. Hybrid di Alpecin

Il miglior shampoo anticaduta

Prezzo: 13,21 euro

Contenuto di prodotto: 2x250ml

Per chi è in cerca del miglior shampoo anticaduta che aiuti la crescita sana dei capelli, Alpecin Hybrid Shampoo è il rimedio ideale per ottenere una chioma più folta.

La caduta dei capelli è spesso un fattore ereditario maschile e, pertanto, inevitabile. Il prodotto, grazie al complesso di caffeina, unito a zinco e niacina, rinforza i capelli indeboliti dalla radice e ne stimola la crescita, prevenendone la caduta prematura. Inoltre, è pensato anche per attenuare forfora e prurito dopo una sola settimana di trattamento.

I clienti Amazon si dichiarano soddisfatti del prodotto e del suo effetto rinforzante e anticaduta.

Pro: grazie a ingredienti specifici, come il complesso di caffeina, lo zinco e la niacina, lo shampoo rafforza i capelli dalla radice, ne previene la caduta e ne favorisce la crescita sana.

Contro: gli utenti Amazon non riscontrano problematiche dopo l'utilizzo del prodotto e non lamentano alcun fastidio alla cute.

4. Bioscalin Physiogenina

Il miglior shampoo fortificante e volumizzante

Prezzo: 6,74 euro

Contenuto del flacone: 200 ml

Se desiderate uno shampoo che renda i vostri capelli rinvigoriti e voluminosi, vi consigliamo Bioscalin Physiogenina, il migliore con azione fortificante e volumizzante.

Con formula priva di parabeni, ridona il benessere perduto ai capelli particolarmente fragili, indeboliti da stress, diete o cambi di stagione. È adatto anche all'uso quotidiano, tratta i capelli in profondità e rende la cute sana, pulita e luminosa.

Stando alle recensioni degli utenti Amazon, i capelli, soprattutto quelli fini, risultano visibilmente più rinforzati e sani dopo un uso costante del prodotto.

Pro: lo shampoo svolge una potente azione volumizzante e rinvigorente, lascia i capelli sani e lucenti e ripara i danni causati da stress, diete sbagliate o cambi di stagione.

Contro: dal momento che è formulato per capelli fragili e secchi, il prodotto potrebbe risultare aggressivo per una cute già sana. Tuttavia, basterà alternare questo prodotto a uno più delicato per ottenere i risultati desiderati.

5. Citrus Fresh di Head&Shoulders

Il miglior shampoo per capelli grassi

Prezzo: 17,99 euro

Contenuto della confezione: 3 flaconi da 500ml

Se siete alla ricerca dello shampoo migliore per la cute grassa, vi consigliamo Head & Shoulders Citrus Fresh, al limone purificante.

Questo shampoo 2in1 è ideale per capelli grassi, deterge la cute, combatte prurito, sebo in eccesso e secchezza del cuoio capelluto e previene la formazione della forfora. Inoltre, è formulato con ingredienti privi di parabeni, fosfati e paraffine.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto risulta essere efficace contro la forfora, lenisce la cute desquamata ed è ideale anche per tutti i giorni. Deve essere utilizzato con costanza per massimizzare i risultati e avere i capelli morbidi e luminosi.

Pro: questo shampoo combatte e regola la produzione di forfora, mantiene i capelli sani, morbidi e profumati ed è privo di sostanze chimiche nocive per la pelle.

Contro: alcuni utenti Amazon non hanno riscontrato un'azione immediata del prodotto. Tuttavia, lo shampoo si è rivelato efficace dopo diversi utilizzi costanti.

6. 2in1 di Clear

Il migliore shampoo low cost per uso quotidiano

Prezzo: 29,99 euro

Quantità articoli: 12x225ml

Se volete acquistare il migliore shampoo low cost, vi consigliamo Clear Men 2 in 1, con doppia azione, progettato in maniera specifica per la cute dell'uomo.

Dotato di tripla tecnologia antiforfora, il prodotto contiene ingredienti come Taurina+ e vitamina B3, che aiutano ad attivare le molecole difensive della cute. È adatto a tutti i tipi di capelli e può essere utilizzato anche per la cura quotidiana dei capelli.

Gli utenti Amazon si dicono soddisfatti del prodotto e dichiarano di aver risolto i fastidi della forfora e della cute secca. Il prezzo contenuto, in questo caso, non è sinonimo di scarsa qualità.

Pro: lo shampoo è adatto a tutti i capelli e all'uso quotidiano. È formulato per la cute dell'uomo e, in particolare, per combattere e prevenire la formazione di forfora.

Contro: gli utenti Amazon non hanno riscontrato particolari criticità legate al prodotto, che ha un'efficace azione antiforfora.

7. Densifique di Kérastase

Il miglior shampoo per combattere la perdita di densità capillare

Prezzo: 18,99 euro

Contenuto del flacone: 250 ml

A chi cerca il prodotto migliore per prevenire la perdita di densità capillare consigliamo lo shampoo Kérastase Densifique, ideale per chi ha i capelli fragili e tendenti alla caduta.

Formulato con i migliori ingredienti, questo shampoo rinforza i capelli, dona leggerezza al cuoio capelluto e rende i capelli più folti e luminosi. Inoltre, può essere abbinato agli altri prodotti della linea Densifique, per capelli fino a 5 volte più resistenti.

La professionalità di Kerastase è riscontrata anche dagli utenti Amazon, che notano miglioramenti evidenti già a partire dalla prima applicazione. I capelli, infatti, risultano più nutriti e forti dopo il primo lavaggio.

Pro: lo shampoo rinforza i capelli e li rende luminosi e folti dal primo utilizzo. Inoltre, il prodotto ha una lunga durata e ha un'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: il prodotto non è adatto ai capelli troppo grassi. Alcuni utenti hanno lamentato la formazione di una leggera forfora. Tuttavia, per ovviare a questo problema è bene utilizzare lo shampoo in piccole dosi.

8. Classic Gray di American Crew

Il migliore shampoo da uomo per capelli grigi

Prezzo: 9,99 euro

Contenuto del flacone: 250 ml

Se avete i capelli grigi siete in cerca del miglior prodotto antigiallo, non possiamo non suggerirvi lo shampoo di American Crew, in grado di uniformare il tono della chioma.

Ottimo anche per i capelli chiari o bianchi, questo trattamento riduce al minimo i toni del giallo e dell'arancio, leviga e ammorbidisce. Inoltre, è arricchito con proteine del latte, che forniscono la giusta idratazione ai capelli secchi.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto risulta essere efficace, perfetto per eliminare il giallo tipico dei capelli grigi o bianchi.

Pro: lo shampoo è formulato per capelli grigi o bianchi e ha un'azione uniformante e antigiallo. Inoltre, idrata la cute ed è arricchito con proteine del latte.

Contro: alcuni utenti Amazon non riscontrano una diminuzione dell'ingiallimento. Tuttavia, il prodotto massimizza e garantisce risultati ottimali grazie a un uso frequente e costante nel tempo.

9. Tea Tree di Aromatika

Il migliore shampoo antiforfora per capelli grassi

Prezzo: 16,99 euro

Contenuto del flacone: 480 ml

Se state cercando il miglior shampoo antiforfora e antisecchezza, vi suggeriamo lo shampoo Tea Tree di Aromatika, arricchito con olio essenziale di tea tree.

Formulato con ingredienti 100% naturali, contiene anche uva spina indiana e rosmarino, oltre all'estratto dell'albero da tè, che favorisce la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, rinforza la struttura del capello e ne previene la perdita prematura. Inoltre, deterge, nutre e idrata in profondità, ed è anche adatto a un uso quotidiano.

Stando alle recensioni degli utenti Amazon, il prodotto ha un'efficace azione emolliente, idratante e ha anche un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: lo shampoo è ottimo per curare e prevenire l'insorgenza della forfora. Inoltre, idrata in profondità, protegge e rinforza il cuoio capelluto grazie agli ingredienti 100% naturali.

Contro: alcuni clienti Amazon hanno riscontrato una sensazione di prurito dopo l'asciugatura. Tuttavia, questo fastidio è risolvibile utilizzando una minore quantità di prodotto e assicurandosi che sia ben risciacquato durante il lavaggio.

10. Daily Strengthening di Brickell

Il miglior shampoo da viaggio per uomo

Prezzo: 12,01 euro

Contenuto del flacone: 59 ml

Se desiderate il miglior shampoo da viaggio con azione rinforzante, vi consigliamo lo shampoo di Brickell Men's Products, pensato per capelli fragili e secchi.

Formulato con ingredienti naturali e organici, contiene menta e caieput, che stimolano la cute e prevengono la forfora, proteine idrolizzate ad azione rinforzante, amminoacidi per il ripristino del volume e vitamina E, che minimizza la caduta dei capelli. Il comodo formato da viaggio, inoltre, rende il prodotto semplice da portare in borsa o in valigia.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto lascia la chioma più sana e forte, e dona una sensazione di freschezza molto piacevole.

Pro: lo shampoo è semplice da portare e ha un'efficace azione rinvigorente e illuminante. Idrata, nutre e deterge i capelli senza appesantirli.

Contro: il prezzo sembra essere un po' alto per la quantità di prodotto contenuta nel flacone, ma l'efficacia dello shampoo è indiscussa.

11. Rosemary di Urtekram

Il miglior shampoo da uomo per capelli fini

Prezzo: 19,50 euro

Quantità di prodotto: 500 ml

Se siete in cerca di uno prodotto naturale e organico con azione riparatrice, vi consigliamo lo shampoo al rosmarino di Urtekram, il migliore per capelli fini e delicati.

L'azione naturale del rosmarino rinforza i capelli, mentre l'aloe e la glicerina idratano il cuoio capelluto in profondità. Il prodotto, inoltre, non contiene coloranti e conservanti, è certificato vegano e nasce dalla combinazione di erbe provenienti dalla Danimarca.

Secondo le recensioni degli utenti, il prodotto è delicato, ma ha un'azione profonda e duratura, senza seccare il cuoio capelluto.

Pro: lo shampoo è perfetto per capelli fini e delicata, deterge e idrata a fondo, rinforza e lascia la chioma più nutrita, sana e luminosa. Inoltre, contiene ingredienti naturali e biologici.

Contro: alcuni clienti Amazon non hanno riscontrato risultati immediati dal prodotto. Tuttavia, l'applicazione costante e duratura garantisce il massimo dell'efficacia rinforzante e idratante.

12. Stimolante di Senso Naturale

Il miglior shampoo da uomo solido ed ecologico

Prezzo: 10,90 euro

Per chi è attento all'ambiente e non ama utilizzare la plastica, vi consigliamo lo shampoo solido di Senso Naturale, il miglior prodotto eco-friendly da uomo.

Questo shampoo solido è un concentrato di principi attivi, vitamine e ingredienti mirati, come la liquirizia, la cannella, l'anice stellato e l'olio di vinaccioli, ideali per restituire energia alla fibra capillare stressata, o, ancora la vitamina E, C, PP, B6 e B5, acidi grassi saturi, colina e minerali, utili a fortificare i capelli e migliorare la circolazione del sangue nel derma. Sia il prodotto che il packaging, inoltre, sono 100% biodegradabili e a 0 impatto ambientale.

Gli utenti Amazon sembrano soddisfatti del prodotto e lo consigliano come alternativa ecologica allo shampoo liquido.

Pro: è un prodotto ecosostenibile e naturale, arricchito con principi attivi, vitamine e minerali che aiutano a mantenere i capelli sani, idratati e lucenti.

Contro: il prodotto non sembra adatto ai capelli particolarmente secchi. Tuttavia, in questo caso, basterà optare per uno shampoo diverso, ma sempre della stessa linea.

13. Change the game di Fila

Il miglior shampoo per rapporto qualità-prezzo

Prezzo: 1,99 euro

Contenuto del flacone: 300 ml

A chi cerca la qualità ma non vuole rinunciare al risparmio suggeriamo lo shampoo di Fila, il migliore per rapporto qualità-prezzo.

Realizzato con una formula innovativa e ingredienti di qualità, questo shampoo ha anche azione detergente per il corpo. È adatto anche all'utilizzo quotidiano ed è in grado di rendere la chioma morbida e liscia. Inoltre, è un prodotto delicato e progettato per rivitalizzare i capelli secchi e opachi.

Molti utenti Amazon ritengono che il prodotto sia ottimo e, sebbene abbia un prezzo piuttosto contenuto, deterge a fondo e lascia i capelli luminosi.

Pro: lo shampoo ha un prezzo ridotto ed è adatto a tutti i tipi di capelli. Inoltre, è ideale per il lavaggio quotidiano, ha un'azione delicata e può essere utilizzato anche come bagnoschiuma.

Contro: alcuni utenti hanno notato che il prodotto non presenta un'azione mirata. Questa caratteristica è più che normale. Lo shampoo, infatti, non è pensato per chi ha esigenze specifiche, ma ideato come step imprescindibile della routine di bellezza del capello maschile.

14. Dualsenses di Goldwell

Il miglior shampoo da uomo 2 in 1, per corpo e capelli

Prezzo: 19,19 euro

Contenuto del flacone: 1l

A chi cerca un prodotto con doppia azione, per capelli e per il corpo, suggeriamo lo shampoo di Goldwell Dualsenses, il migliore 2in1.

Il prodotto deterge e dona nuova energia e vitalità ai capelli, che risultano subito più forti e luminosi. Grazie all'innovativo mix di ingredienti, garantisce risultati professionali e immediati. Inoltre, è dotato del sistema microPROtec complex, in grado di distribuire in maniera rapida e uniforme i principi attivi essenziali per la cura del capello e della cute.

Gli utenti Amazon sono stupiti dall'azione idratante ed energizzante del prodotto, che offre un'efficacia professionale molto apprezzata. Inoltre, lo shampoo ha una profumazione gradevole, ed è ottimo anche come bagnoschiuma.

Pro: il prodotto ha un'effetto energizzante e rinforzante. Inoltre, è ottimo per l'utilizzo quotidiano, non è aggressivo e non secca la cute.

Contro: non è indicato per capelli troppo secchi o troppo grassi, che andrebbero trattati con una serie di prodotti mirati.

15. S9 rikeir di Napura

Il miglior shampoo da uomo per capelli sfibrati e danneggiati

Prezzo: 20,50 euro

Contenuto del flacone: 200 ml

Se siete alla ricerca di un trattamento efficace per rivitalizzare i capelli danneggiati, vi proponiamo lo shampoo da uomo S9 di Napura, il migliore ristrutturante e lisciante.

La cheratina, componente principale del trattamento, nutre ogni ciocca e rinvigorisce il fusto del capello, preserva gli oli naturali della cute e mantiene i capelli in salute. La formulazione degli ingredienti è arricchita con superfood, come il riso e le mandorle, che idratano e riparano i danni della fibra capillare.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto è efficace sul cuoio capelluto, non aggredisce la cute e ha una potente azione detergente, lisciante e ristrutturante.

Pro: la presenza di cheratina garantisce l'efficacia lisciante e rinforzante del prodotto, mentre i superfood sono in grado di donare lucentezza, idratazione e nutrimento ai capelli danneggiati.

Contro: alcuni clienti Amazon non hanno riscontrato un'azione rinforzante immediata sui capelli. Tuttavia, il trattamento deve essere applicato con costanza per ottenere un'efficacia ai massimi livelli.

Come scegliere il migliore shampoo da uomo

Se avete bisogno di un aiuto su quale sia lo shampoo più adatto a voi, dovreste considerare questi fattori fondamentali, che vi permetteranno di acquistare il prodotto giusto per le vostre necessità:

Qualità del capello

Quando si sceglie lo shampoo migliore è importante considerare la tipologia di capello:

Capelli grassi: sono caratterizzati da un'eccessiva produzione di sebo e tendono a sporcarsi con facilità. Questa tipologia di capello va trattato con un prodotto volumizzante e rinforzante. Ottimi anche gli shampoo per lavaggi frequenti o a uso quotidiano, che donano vitalità al cuoio capelluto senza aggredire la cute.

Capelli secchi: sono fini e danneggiati, spesso anche in conseguenza di trattamenti chimici aggressivi. Il principale problema di questa tipologia di capello è senza dubbio la forfora. Gli shampoo consigliati, pertanto, sono quelli antiforfora e idratanti. Meglio non utilizzare prodotti volumizzanti, che potrebbero acuire la secchezza della cute.

Capelli normali: per questo tipo di capelli non ci sono particolari prodotti da utilizzare. È buona norma, tuttavia, acquistare shampoo naturali e con ingredienti dermatologicamente testati.

Marchio

Un fattore importante nella scelta dello shampoo migliore è sicuramente il brand. Kérastase, Clear o Fila sono solo i più noti tra quelli suggeriti, tutti validi e certificati.

Ingredienti

Le componenti dei prodotti devono essere in grado di nutrire il capello e di agire con effetti benefici, non dannosi.La variabile ingredienti, dunque, è essenziale per garantire al capello la giusta cura. Preferite sempre formule con materie prime naturali, dermatologicamente testate e provenienti da fonti certificate.

Impatto ambientale

Se avete a cuore il nostro Pianeta e volete acquistare un prodotto plastic free, privo di componenti chimiche dannose per l'ambiente, vi consigliamo di optare per uno shampoo vegano e organico, come quello di Urtekram, o per un detergente solido, come quello di Senso Naturale, compatto e 100% biodegradabile.

Profumo

Si tratta di un fattore molto personale. Di certo, però, vi suggeriamo di acquistare uno shampoo che abbia una fragranza a voi gradita e che, in un certo senso, rispecchi la vostra personalità. Il profumo di limone, ad esempio, è perfetto per le persone solari e piene di energia, mentre gli odori floreali sono più delicati e adatti ai romantici.

Frequenza di lavaggio

Per scegliere lo shampoo da uomo è importante considerare la frequenza ideale di lavaggio, variabile in relazione al tipo di capello. Chi ha i capelli grassi, ad esempio, utilizzerà il prodotto a giorni alterni, per evitare che si accentui la produzione di sebo e opterà per un prodotto per lavaggi frequenti. Al contrario, chi lamenta problemi di cute secca dovrà trattare il cuoio capelluto massimo due volte a settimana e scegliere uno shampoo idratante. Per i capelli normali, invece, è consigliato detergere i capelli per due o tre volte a settimana, con prodotti dermatologicamente testati e ad azione illuminante.

Prezzo

Se volete rispettare un budget preciso o non avete intenzione di spendere molto, abbiamo pensato a voi con alcuni prodotti che troverete nella guida, convenienti ma sempre di ottima qualità.

Il costo di uno shampoo varia a seconda dell'azione, degli ingredienti e delle peculiarità del capello: dai 20 euro circa dello shampoo di Urtekram, naturale, organico, formulato per capelli fini, ai 2 euro di quello Fila, passando per i 10,90 dello shampoo solido e vegano di Senso Naturale.

Per risparmiare, inoltre, potreste pensare di acquistare su Amazon le confezioni con un certo numero di flaconi e ottenere così uno sconto notevole sul prodotto.

Azione del prodotto

Si tratta di una variabile fondamentale. Comprendere le proprie esigenze è importantissimo per scegliere lo shampoo migliore. Che siate alla ricerca di un prodotto anticaduta, antiforfora, rinforzante, lisciante o semplicemente per il lavaggio quotidiano, è utile acquistare un trattamento che rispetti tutti gli standard richiesti dalle vostre necessità.

Dove acquistare i migliori shampoo da uomo

I migliori shampoo da uomo sono acquistabili sia nei supermercati e nelle profumerie che online, in particolare su Amazon, che offre una sezione apposita dedicata ai prodotti per la cura del capelli maschile, e consente di comprare in formati convenienza e a prezzi più vantaggiosi.