I 15 migliori seggiolini auto del 2022: classifica e guida all’acquisto I seggiolini auto, da scegliere in base a peso e altezza del bambino, sono indispensabili per trasportare in sicurezza i più piccoli durante i tragitti in macchina. Vi proponiamo la nostra classifica dei 15 migliori seggiolini auto del 2022, suddivisi per gruppo di riferimento.

I seggiolini auto servono a proteggere e sostenere i bambini dai primi mesi di vita fino ai 12 anni d'età. La sicurezza quando si viaggia in auto è infatti sempre importante, ma nel caso dei bambini lo è ancor di più: sono i più piccoli ad essere maggiormente esposti al pericolo in caso di incidenti, per cui è fondamentale che siano adeguatamente protetti.

Per la scelta del seggiolino auto più adatto al proprio bambino si devono prendere in considerazione i due principali indicatori della crescita, peso ed altezza. Alcuni seggiolini sono infatti modulabili, per cui si adattano alla crescita del bambino, altri, come gli ovetti, sono invece indicati per i primi mesi di vita. Dotati o meno di schienale, comunque obbligatorio fino ai 125cm di altezza, questo può essere reclinabile per una maggiore comodità.

I seggiolini possono essere posizionati in senso contrario a quello di marcia oppure nello stesso senso, e per essere messi in commercio devono essere omologati alle normative europee in vigore. Per essere efficaci, poi, devono essere posizionati e agganciati correttamente: alcune auto sono ad esempio compatibili con gli agganci Isofix presenti sui più recenti modelli di seggiolini. Anche in mancanza di tali agganci, comunque, il corretto posizionamento del seggiolino è indispensabile per garantire la massima sicurezza.

Come scegliere, dunque, un seggiolino auto? Su Amazon sono in vendita tantissimi modelli diversi, che differiscono per caratteristiche e prestazioni. Tra questi abbiamo selezionato i migliori 15 seggiolini auto, suddivisi per gruppo di riferimento in base alla normativa europea ECE R44/04, attualmente la più diffusa. Da quelli adatti ai neonati a quelli per bambini molto piccoli, fino a quelli che possono accompagnare il bambino dalla nascita fino al compimento dei 12 anni, tra i seggiolini auto che abbiamo selezionato troverete di sicuro ciò che fa per voi.

I migliori seggiolini auto del Gruppo 0+

I seggiolini auto del Gruppo 0+ sono pensati per sostenere un peso massimo di 13kg, adatti a neonati e bambini fino ai 12-15 mesi circa. Noti anche come ovetti per la loro forma tondeggiante, hanno, oltre alle cinture, diverse imbottiture sulla seduta utili ad attutire gli urti. Quelle all'altezza della testa, in particolare, sono molto importanti per i neonati nei primi mesi di vita, quando non sono in grado di reggere il capo autonomamente: in questo caso, le imbottiture hanno doppia funzione di protezione e sostegno.

La maggior parte degli ovetti è dotata di maniglia per trasportarli più comodamente, e alcuni modelli possono essere fissati sul passeggino, utili anche per il trasporto su strada. In auto, questi seggiolini andrebbero posti sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia, almeno fino al raggiungimento dei 9kg, per ridurre il rischio di impatto in caso di incidente.

1. Seggiolino auto Maxi-Cosi Cabriofix

Leggero e facile da trasportare grazie al maniglione ergonomico, il seggiolino auto Maxi-Cosi Cabriofix è l'ideale per i primi mesi di vita del bambino. L'imbottitura morbida e il cuscino riduttore con poggiatesta accolgono il neonato, rendendo la seduta confortevole, il rivestimento è facilmente sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°, e la cappottina a scomparsa offre una protezione dai raggi UV50+.

Con protezioni Syde Protection System (SPS) che proteggono il bambino dagli urti laterali, va installato tramite cintura di sicurezza, una procedura resa semplice dalle guide poste sui lati. Per chi preferisce, a parte può essere acquistata una base Isofix per fissare ancora più comodamente il seggiolino al sedile.

È compatibile con i passeggini della stessa marca, a cui si può unire tramite gli adattatori presenti sul telaio, e con il dispositivo antiabbandono Maxi-Cosi e-Safety.

Peso supportato: fino a 13kg

Dimensioni: 66 x 44.5 x 57 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato R129/i-Size

Pro: solido e leggero, protegge il bambino dagli urti grazie alle protezioni laterali e alla morbida imbottitura.

Contro: la base Isofix è da acquistare separatamente.

2. Seggiolino auto Lionelo Noa Plus

Estremamente leggero e pratico, il seggiolino auto Lionelo Noa Plus è adatto a chi cerca una soluzione economica senza rinunciare alla qualità. Con maniglia ergonomica regolabile per un facile trasporto, cappottina che protegge da sole, vento e pioggia e cuscino con poggiatesta per una seduta confortevole, è stato certificato da Tass International dopo aver superato con successo numerosi crash test.

Realizzato con materiali di alta qualità, questo seggiolino è dotato di cintura a tre punti, imbottitura con termoregolazione, perfetta per mantenere costante la temperatura del bambino, e rivestimento completamente sfoderabile. L'installazione universale tramite cintura di sicurezza è facilitata dalle guide, mentre i sostegni laterali garantiscono la massima protezione del bambino.

In aggiunta al seggiolino viene inoltre fornito un libretto su cui annotare informazioni importanti come gruppo sanguigno, allergie o malattie del bambino, utili in caso di incidente.

Peso supportato: fino a 13kg

Dimensioni: 68 x 30 x 45 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: chi ha acquistato questo prodotto ha riscontrato un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: alcuni utenti non sono soddisfatti dalla qualità, che è tuttavia elevata in relazione al prezzo.

3. Seggiolino auto Hauck Comfort Fix

Il seggiolino auto Hauck Comfort Fix è il prodotto giusto per i genitori che vogliono puntare sulla sicurezza: ha superato i crash test condotti dalla Adac, è dotato di una cintura di sicurezza a tre punti che mantiene fermo il bambino, una soffice imbottitura in schiuma che attutisce gli impatti all'altezza di testa e nuca e indicatori di sicurezza sulla base che indicano se è stato fissato correttamente al sedile.

L'installazione tramite cinture di sicurezza è facile e veloce, ed è compatibile con base Isofix da acquistare separatamente. Con rivestimento sfoderabile, il seggiolino ha poggiatesta e seduta rimovibili, per adattarlo alla corporatura del bambino. Il maniglione ergonomico e la cappottina lo rendono infine adatto anche ad essere utilizzato per passeggiare o brevi spostamenti.

Si adatta perfettamente a diversi modelli di passeggini della stessa marca senza bisogno di adattatori, per una combinazione estremamente pratica e funzionale.

Peso supportato: fino a 13kg

Dimensioni: 63 x 45 x 56 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: la posizione assunta dal bambino è molto comoda, leggermente reclinata e non incassata.

Contro: la base Isofix non è compresa.

I migliori seggiolini auto del Gruppo 0+/1

Per accompagnare i bambini dalla nascita ai 4 anni circa sono disponibili i seggiolini auto del Gruppo 0+/1, che sostengono un peso massimo di 18kg adattandosi alla crescita dei più piccoli. Quasi tutti i modelli sono infatti provvisti di imbottiture per i neonati, da rimuovere quando il bambino inizia ad essere più grande e non ha più bisogno di sostegno extra.

Proprio perché pensati per essere utilizzati dai primi mesi di vita, questi seggiolini sono progettati per essere posizionati sia contro il senso di marcia sia nello stesso senso, una volta raggiunto il peso consigliato. Molti hanno inoltre lo schienale reclinabile, che assicura la massima comodità in caso di lunghi viaggi o quando il bambino si addormenta.

4. Seggiolino auto Nania

Il principale punto di forza del seggiolino auto Nania è la sua estrema comodità: con sedile anatomico, ha un'imbottitura extra all'altezza delle spalle, protezioni laterali e riduttore per i primi mesi, perfetto per chi vuole garantire comfort e stabilità al proprio bambino. Lo schienale regolabile in 4 posizioni lo rende versatile, adatto anche al sonno dei più piccoli, e la cintura a 5 punti assicura il bambino allo schienale.

Da installare con cintura di sicurezza, questo seggiolino può essere posizionato sia nel senso di marcia sia in quello opposto, ha un rivestimento sfoderabile e lavabile a mano ed è sottoposto a rigorosi crash test in un apposito laboratorio in Francia, per garantire i massimi standard di sicurezza.

Peso supportato: fino a 18kg

Dimensioni: 62 x 47 x 54 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: la caratteristica più apprezzata di questo seggiolino è la possibilità di reclinarlo, che permette al bambino di dormire comodamente anche in viaggio.

Contro: per alcuni acquirenti l'imbottitura è troppo sottile, caratteristica che comunque non ne pregiudica la comodità.

5. Seggiolino auto Maxi-Cosi Mica

Se cercate un prodotto affidabile, sicuro e durevole senza badare a spese, il seggiolino auto Maxi-Cosi Mica potrebbe fare al vostro caso: con base Isofix e piede di supporto per un sicuro fissaggio al sedile, è dotato di indicatori sonori e visivi per una corretta installazione e tecnologia G-Cell che assorbe gli urti proteggendo il bambino dagli impatti laterali.

Il seggiolino è inoltre girevole a 360°, comodo per posizionare correttamente il bambino, ha lo schienale reclinabile in 5 posizioni e una scocca ventilata che aiuta a mantenere costante la temperatura corporea. Può essere utilizzato rivolto in avanti o all'indietro fino ai 4 anni, e si adatta alla crescita del bambino grazie al riduttore per neonati e a cinture e poggiatesta regolabili. Il rivestimento esterno è sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°, ed è compatibile con il dispositivo antiabbandono Maxi-Cosi e-Safety.

Peso supportato: fino a 18kg

Dimensioni: 62,5 x 41 x 44,5 cm

Tipo di installazione: Isofix

Omologato R129/i-Size

Pro: solidità e qualità dei materiali sono le caratteristiche più apprezzate da chi ha acquistato il prodotto.

Contro: il peso potrebbe ad alcuni sembrare eccessivo, ma è dovuto alla presenza della base integrata necessaria a garantire la massima sicurezza.

6. Seggiolino auto Foppapedretti Mydrive

Compatto e pratico, il seggiolino auto Foppapedretti Mydrive è l'ideale per accompagnare il bambino dalla nascita fino al raggiungimento dei 18kg, intorno ai 4 anni. Quando il bambino è molto piccolo, la posizione comfort gli garantisce la massima comodità, mentre il riduttore interno lo sostiene e lo protegge. Man mano che cresce, poi, il seggiolino si modifica con lui, continuando ad assicurare il massimo comfort grazie alle 3 posizioni che può assumere la seduta.

Dotato di imbracatura a 5 punti, le cinture sono regolabili e provviste di protezioni pettorali, il sedile è anatomico e ha un rivestimento in poliestere sfoderabile e lavabile. Per installarlo va utilizzata la cintura di sicurezza, da fissare negli appositi spazi, e può essere orientato in entrambi i sensi di marcia, a seconda dell'età del bambino.

Peso supportato: fino a 18kg

Dimensioni: 58 x 44.5 x 55 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: comodo per il bambino, il seggiolino ha un'imbottitura morbida ed è facile da montare.

Contro: un utente ritiene questo seggiolino poco stabile, caratteristica che non emerge dalle altre recensioni.

I migliori seggiolini auto del Gruppo 1/2/3

Studiati per garantire la sicurezza dei bambini dai 9 mesi ai 12 anni circa, i seggiolini auto del Gruppo 1/2/3 cambiano con il bambino, supportando un peso compreso tra i 9 e i 36kg. Le cinture interne, utili a legare i bambini molto piccoli, possono infatti essere facilmente rimosse e sostituite dalla cintura di sicurezza del veicolo una volta raggiunta l'età adatta, intorno ai 3 anni.

Da orientare nello stesso senso di marcia dell'auto, questi seggiolini sono dotati di imbottiture e riduttori per i più piccoli, perfetti per sorreggerli adeguatamente durante il trasporto. La maggior parte dei modelli ha inoltre il poggiatesta regolabile in altezza e lo schienale reclinabile, per offrire il massimo comfort a tutte le età.

7. Seggiolino auto Kinderkraft Comfort Up

Il seggiolino auto Kinderkraft Comfort Up offre sicurezza e comodità ad un prezzo contenuto, adatto a chi vuole proteggere il proprio bambino senza spendere troppo. Con protezioni laterali che riparano testa e spalle, inserto rimovibile per i più piccoli e cinture a 5 punti regolabili, ha il poggiatesta regolabile a 7 diverse altezze e lo schienale leggermente reclinabile.

L'installazione tramite cintura di sicurezza è semplice, il rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice e la sicurezza è garantita dal superamento dei crash test dell'istituto Tass International.

Peso supportato: dai 9 ai 36kg

Dimensioni: 66 x 42 x 37 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: chi ha acquistato questo seggiolino ne apprezza la leggerezza e il buon rapporto qualità/prezzo.

Contro: alcuni utenti lo hanno trovato difficile da fissare al sedile.

8. Seggiolino auto Foppapedretti Babyroad

Con morbida imbottitura doubleface con rivestimento sfoderabile e lavabile, il seggiolino auto Foppapedretti Babyroad è la soluzione adatta a chi non ha a disposizione un budget elevato ma vuole affidarsi alla qualità di un marchio Made in Italy.

Dotato di sedile anatomico con poggiatesta regolabile in altezza e cinture di sicurezza a 5 punti, ha le protezioni laterali che proteggono il bambino da potenziali impatti, mentre il riduttore interno sostiene anche più piccoli. Va installato tramite cintura di sicurezza.

Peso supportato: dai 9 ai 36kg

Dimensioni: 71 x 50 x 44 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: comodo e leggero, è adatto sia a tragitti brevi che a viaggi di media durata.

Contro: in alcuni casi l'imbottitura interna si è rovinata dopo qualche anno, eventualità che tuttavia può essere evitata con una corretta manutenzione del seggiolino.

9. Seggiolino auto Cybex 2-in-1 Pallas Fix

Adatto a chi cerca un prodotto che duri nel tempo e si trasformi con il bambino, il seggiolino auto Cybex 2-in-1 Pallas Fix offre due configurazioni: la prima studiata per il Gruppo 1, fino ai 3 anni di età, la seconda pensata per il Gruppo 2 e 3, con il risultato di avere due seggiolini in uno.

Con schienale reclinabile, poggiatesta regolabile in 3 direzioni e 11 posizioni in altezza e protezione dagli impatti laterali integrata (sistema L.S.P.), il seggiolino è dotato di cuscino di sicurezza, regolabile e antiurto, che protegge i più piccoli dagli impatti, garantendo sostegno e riducendo il rischio di lesioni al collo, da rimuovere per adattare la seduta alla crescita del bambino.

L'installazione può essere fatta, a seconda della dotazione dell'auto, tramite sistema Isofix o cintura di sicurezza, l'imbottitura è realizzata in schiuma poliuretanica, il rivestimento esterno in poliestere, sfoderabile e lavabile fino a 30°.

Peso supportato: dai 9 ai 36kg

Dimensioni: 71,5 x 47 x 43,5 cm

Tipo di installazione: Isofix o cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: stabilità e affidabilità sono le principali caratteristiche che emergono dalle recensioni degli acquirenti.

Contro: il seggiolino non si adatta a tutti i modelli di auto, la compatibilità deve essere verificata sul sito del produttore.

I migliori seggiolini auto del Gruppo 2/3

Dai 3 ai 12 anni circa, quando hanno un peso compreso tra i 15 e i 36kg, i bambini non hanno bisogno dell'extra protezione dell'ovetto o dei seggiolini con riduttore, ma devono comunque viaggiare in sicurezza. I seggiolini auto del Gruppo 2/3 assolvono perfettamente a questa funzione, con sedute rinforzate che proteggono e sostengono il bambino durante i tragitti in macchina.

Privi di cinture interne, questi seggiolini sono pensati per essere utilizzati con la cintura di sicurezza del veicolo e vanno orientati nel senso di marcia, per abituare i bambini al passaggio al sedile vero e proprio.

10. Seggiolino auto Safety 1st Road Safe

Design minimal per il seggiolino auto Safety 1st Road Safe, il giusto compromesso tra costo e sicurezza. Questo seggiolino ha infatti, ad un prezzo contenuto, caratteristiche simili ai modelli di fascia alta: lo schienale reclinabile in 2 posizioni, il poggiatesta regolabile a 6 diverse altezze e il rivestimento in poliestere facilmente sfoderabile e lavabile.

Si installa facilmente sul sedile grazie alle guide per la cintura di sicurezza ed è estremamente leggero, facile da spostare su un veicolo diverso da quello principale in caso di necessità.

Peso supportato: dai 15 ai 36kg

Dimensioni: 65.5 x 41 x 39 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: ciò che ha convinto gli acquirenti a comprare questo seggiolino sono stati l'ottimo rapporto qualità/prezzo e la sua praticità.

Contro: alcuni utenti sottolineano lo scarso spessore dell'imbottitura, ma è proprio questo aspetto a garantire la leggerezza del seggiolino.

11. Seggiolino auto Cybex Solution X-Fix

Sicurezza, qualità e affidabilità: sono queste le caratteristiche principali del seggiolino auto Cybex Solution X-Fix, un prodotto che dura nel tempo accompagnando il bambino nella crescita. L'imbottitura della seduta, in poliuretano espanso, è morbida e confortevole, con rivestimento in poliestere sfoderabile e lavabile, il poggiatesta è reclinabile in 3 direzioni e regolabile in 11 posizioni, mentre lo schienale è anch'esso regolabile.

Con protezioni antiurto che proteggono dagli impatti laterali, il seggiolino può essere fissato con sistema Isofix o cintura di sicurezza.

Peso supportato: dai 15 ai 36kg

Dimensioni: 64 x 41 x 47 cm

Tipo di installazione: Isofix o cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: facile da installare, è un prodotto comodo e affidabile.

Contro: l'aspetto più critico secondo i recensori è la non universalità del seggiolino, che non si adatta a tutte le autovetture. La compatibilità può comunque essere preventivamente verificata sul sito del produttore.

12. Seggiolino auto Piku

I bambini, in particolare i più grandi, apprezzeranno l'elemento che contraddistingue il seggiolino auto Piku: i due porta-bicchiere presenti sui lati, da estrarre all'occorrenza per riporre le proprie bevande preferite. Dotato di pratica tasca laterale, ha il poggiatesta regolabile a 7 livelli di altezza con alette laterali ergonomiche, perfette come appoggio della testa durante il sonno.

Il seggiolino è molto leggero, si può installare facilmente tramite cintura di sicurezza da inserire negli appositi spazi, e presenta un rivestimento sfoderabile e lavabile. È inoltre molto facile da trasportare o riporre perché smontabile in tre diversi pezzi, e la seduta può essere utilizzata anche da sola come rialzo per i bambini più grandi.

Peso supportato: dai 15 ai 36kg

Dimensioni: 62 x 42 x 42 cm

Tipo di installazione: cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: il buon rapporto qualità/prezzo e la comodità della seduta sono gli aspetti che hanno maggiormente convinto gli acquirenti.

Contro: alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel montaggio del seggiolino.

I migliori seggiolini auto del Gruppo 0+/1/2/3

Chiudiamo la nostra selezione dei migliori seggiolini in vendita su Amazon con i seggiolini auto del Gruppo 0+/1/2/3, dedicati ai bambini dalla nascita ai 12 anni circa, che possono sostenere un peso massimo di 36kg. Rappresentano la soluzione ottimale per chi vuole acquistare un solo prodotto che il bambino possa utilizzare dai primi mesi di vita fino al raggiungimento del peso idoneo a viaggiare sul sedile della vettura.

Per poter accompagnare la crescita dei bambini, questi seggiolini sono estremamente trasformabili e modulabili: molte parti, come l'imbracatura interna, possono essere rimosse quando non sono più utili a sostenere i piccoli, lo schienale e il poggiatesta sono regolabili in diverse posizioni e la seduta può essere orientata in senso contrario o nello stesso senso di marcia. Molti, inoltre, hanno la possibilità di ruotare di 360°, per permettere ai genitori di legare più facilmente il bambino.

13. Seggiolino auto Babify Onboard 360

Il seggiolino auto Babify Onboard 360 protegge i bambini fin dalla nascita, grazie ai sistemi di sicurezza moderni e avanzati di cui è dotato, come gli attacchi Isofix e il top tether, il terzo punto di aggancio dei recenti modelli di seggiolini dotati di Isofix. Ai lati della testa ha inoltre le protezioni laterali 4 SIP, che assorbono gli urti e proteggono da impatti laterali, posteriori e frontali.

Il suo design avvolgente con morbida imbottitura e riduttore mantiene il bambino nella corretta posizione durante il viaggio, la possibilità di ruotare il seggiolino di 360° consente di orientarlo facilmente sia fronte strada che al contrario, oppure di rivolgerlo verso la porta per facilitare il corretto posizionamento del bambino. Lo schienale è reclinabile, mentre il poggiatesta cresce con il bambino, grazie alle 11 posizioni in altezza che può assumere.

Se si preferisce, l'installazione può essere effettuata anche tramite cinture di sicurezza.

Peso supportato: dai 4 ai 36kg

Dimensioni: 61 x 51 x 50.5 cm

Tipo di installazione: Isofix cinture di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: di facile installazione e particolarmente comodo per tutte le fasce d'età.

Contro: per alcuni utenti il fissaggio con la cintura risulta poco stabile, contrariamente a quello con sistema Isofix.

14. Seggiolino auto Xomax 916

L'imbottitura della seduta e delle parti laterali accoglie il bambino, l'imbracatura a 5 punti con parti imbottite ne garantisce la stabilità, facendo del seggiolino auto Xomax 916 l'alleato perfetto di tutti i genitori. Una volta cresciuto il bambino, l'imbracatura può facilmente essere rimossa senza pregiudicare la sicurezza in viaggio, mentre il poggiatesta può essere regolato, così come lo schienale.

Con attacchi Isofix e top tether, il seggiolino può essere installato anche tramite cintura di sicurezza, ruota di 360°, e può essere orientato in entrambi i sensi di marcia. A garanzia di una pulizia ottimale, sia l'imbottitura che il rivestimento possono essere rimossi e lavati in lavatrice.

Peso supportato: fino a 36kg

Dimensioni: 50 x 45 x 44 cm

Tipo di installazione: Isofix e cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: i materiali di qualità e le ottime rifiniture hanno piacevolmente sorpreso gli acquirenti.

Contro: qualche utente ritiene il seggiolino troppo poco reclinabile. Tuttavia, la massima inclinazione possibile è stabilita per legge, per garantire una adeguata sicurezza.

15. Seggiolino auto Migo Kirio

Se cercate sicurezza e stabilità, vi consigliamo il seggiolino auto Migo Kirio, dotato di protezioni laterali che attutiscono gli impatti e soffice seduta imbottita per il massimo del comfort. Il riduttore per i più piccoli può essere facilmente rimosso, così come le cinture interne a 5 punti con cinghie antiscivolo.

Con poggiatesta regolabile in altezza e sedile reclinabile, il seggiolino può essere installato con cintura di sicurezza o tramite attacchi Isofix e top tether. Da orientare fronte strada o nel senso opposto a quello di marcia a seconda del peso del bambino, in quest'ultima posizione può ruotare di 360°.

Peso supportato: fino a 36kg

Dimensioni: 60 x 48 x 45 cm

Tipo di installazione: Isofix e cintura di sicurezza

Omologato ECE R44/04

Pro: chi lo ha acquistato lo ritiene un prodotto molto affidabile e sicuro.

Contro: il seggiolino non è stato sottoposto a crash test, pratica che tuttavia non è obbligatoria per legge.

Cosa dice la legge italiana sull'uso dei seggiolini auto

Oltre che per una questione di sicurezza, l'uso di un seggiolino auto per i bambini è obbligatorio per legge: l'articolo 172 del Codice della Strada disciplina l'uso di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

In particolare, al comma 1 impone l'obbligo per i bambini fino ai 150cm di altezza di utilizzare un sistema di ritenuta adeguato al loro peso e omologato alle normative in vigore. Il comma 1-bis prevede invece l'uso obbligatorio di un dispositivo di allarme – i cosiddetti dispositivi antiabbandono – per bambini fino a 4 anni di età. Infine, il comma 5 vieta di installare un seggiolino auto in senso contrario a quello di marcia sul sedile anteriore provvisto di airbag frontale, qualora l'airbag non sia stato preventivamente disattivato. Per chi non rispetta queste norme sono previste sanzioni che possono superare i 300 euro.

L'uso di dispositivi di allarme è stato introdotto dalla legge 1° ottobre 2018, n.117 – la cosiddetta Legge Salva Bebè, entrata in vigore il 7 novembre 2019 – e distingue tre tipologie di dispositivi antiabbandono:

integrato nel seggiolino auto;

in dotazione al veicolo o da includere come accessorio opzionale;

indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.

L'ultima tipologia, che comprende i dispositivi antiabbandono universali, permette a chi è già in possesso di un seggiolino auto di adeguarsi alla nuova norma senza doverne acquistare uno nuovo: in commercio ci sono infatti numerose alternative di tali dispositivi compatibili con i diversi modelli di seggiolini.

Normative europee di riferimento

La legge italiana si rifà a sua volta alle due normative europee attualmente in vigore: ECE R44/04 ed ECE R129.

ECE R44/04

Ultimo aggiornamento della normativa ECE 44, la ECE R44/04, anche detta UN ECE R44/04, è in vigore dal 2017 e disciplina l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini a livello europeo. Utilizza come fattore discriminante il peso del bambino, suddividendo i seggiolini auto in 5 gruppi, stabilisce che fino al raggiungimento dei 9kg di peso i bambini devono viaggiare in senso contrario a quello di marcia, e fissa l'altezza minima per poter viaggiare senza schienale a 125cm.

ECE R129

La normativa ECE R129 costituisce un passo avanti in fatto di sicurezza rispetto alla precedente, pur non sostituendola. Conosciuta anche come i-Size, questa norma è in vigore dal 2014 e regolamenta l'uso dei seggiolini auto per bambini facendo riferimento all'altezza come criterio di classificazione, imponendo l'installazione dei seggiolini in senso opposto a quello di marcia fino ai 15 mesi del bambino, e stabilendo come requisito di omologazione il superamento di test di impatto laterale. La norma promuove inoltre l'utilizzo degli agganci Isofix fino ai 105cm di altezza.

Le tipologie di seggiolino auto

Le due norme appena descritte attualmente coesistono: la ECE R129 andrà progressivamente sostituendosi alla norma più datata, ma ad oggi sono entrambe valide per l'omologazione dei seggiolini auto. La ECE R44/04, inoltre, è ancora ampiamente diffusa, così come la suddivisione dei seggiolini in base al peso del bambino.

In particolare, sono cinque i gruppi attualmente utilizzati per distinguere i seggiolini auto: Gruppo 0, Gruppo 0+, Gruppo 1, Gruppo 2 e Gruppo 3. Ogni gruppo è pensato per adattarsi ad un determinato intervallo di peso, con una suddivisione che copre diverse fasce di età, dalla nascita ai 12 anni circa.

Gruppo 0: per bambini fino a 10kg;

Gruppo 0+: per bambini fino a 13kg;

Gruppo 1: per bambini con un peso compreso tra i 9 e i 18kg;

Gruppo 2: per bambini con un peso compreso tra i 15 e i 25kg;

Gruppo 3: per bambini con un peso compreso tra i 22 e i 36kg.

In commercio ci sono seggiolini appartenenti ad unico gruppo, come gli ovetti che rientrano nel Gruppo 0+, oppure seggiolini che coprono un intervallo di peso ampio, rientrando in più gruppi contemporaneamente. Molto diffusi, ad esempio, sono i seggiolini auto del Gruppo 1/2/3.

Come scegliere un seggiolino auto

Quali sono gli aspetti da considerare al momento della scelta di un seggiolino auto? Da un lato le caratteristiche del bambino, come peso e altezza, da utilizzare come criterio per scegliere la tipologia di seggiolino più adatta. Dall'altro le caratteristiche del seggiolino stesso, sia costruttive che di sicurezza, importanti per valutarne l'aderenza agli standard normativi.

Peso e altezza del bambino

Il peso e l'altezza del bambino sono i due principali fattori da prendere in considerazione quando ci si trova a dover acquistare un seggiolino auto. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, invece, l'età non è un aspetto determinante: bambini che hanno la stessa età possono infatti avere corporature differenti, discostandosi per peso, altezza o entrambi. In altre parole, l'età anagrafica non coincide sempre con lo sviluppo fisico del bambino, per cui scegliere il seggiolino in base a questo criterio può essere fuorviante, oltre che poco sicuro. Meglio far riferimento ad indicatori oggettivi della crescita come peso e altezza, così come stabilito dalle normative in vigore.

Sicurezza

La sicurezza di un seggiolino auto è garantita dalla presenza di un'etichetta arancione che ne attesta l'omologazione alla norma ECE R44/04 oppure ECE R129. L'etichetta dà inoltre informazioni sulla compatibilità di quel seggiolino con le auto, sull'intervallo di altezza o peso per cui quel seggiolino è adatto, sulla nazione di omologazione – ad esempio, E3 sta per Italia – e infine riporta il numero univoco di omologazione.

Un altro fattore che può dare indicazioni sulla sicurezza del seggiolino è il superamento di crash test condotti da istituti indipendenti, come Adac e Tass International. Per quanto tali test non siano obbligatori per legge, costituiscono infatti un'ulteriore garanzia della validità del prodotto.

Compatibilità

L'installazione di un seggiolino al sedile può avvenire tramite sistema Isofix, se la macchina ne è provvista, oppure tramite cinture di sicurezza. Il primo metodo è ritenuto più sicuro, poiché rende il seggiolino più stabile e riduce al minimo la possibilità di commettere errori durante l'installazione, ma per poterlo utilizzare è necessario che la propria auto sia provvista dei ganci compatibili: prima dell'acquisto di un seggiolino, dunque, è necessario verificare tale compatibilità.

Esistono tre livelli di compatibilità: universale, semi-universale e per veicoli specifici.

Universale/universale Isofix: sono seggiolini compatibili con qualsiasi tipo di vettura, con o senza agganci Isofix.

Semi-universale/semi-universale Isofix: il seggiolino è compatibile solo con alcune automobili, la cui lista è sempre presente sul sito del produttore.

Per veicoli specifici: i seggiolini sono destinati esclusivamente ad alcuni modelli di autovetture con caratteristiche specifiche.

Comfort

Imbottiture, protezioni laterali e riduttori rendono il viaggio non solo più sicuro, ma anche più piacevole: una seduta soffice e confortevole fa sì che il bambino possa rilassarsi o addirittura addormentarsi durante il tragitto. Anche lo schienale reclinabile e il poggiatesta regolabile sono fondamentali a questo scopo, permettendo di adattare il seggiolino al bambino e non viceversa. La possibilità di ruotare il seggiolino, infine, aiuta notevolmente i genitori a posizionare più facilmente il bambino rivolgendo la seduta verso la portiera più vicina, ma può rivelarsi estremamente utile anche per dar da mangiare o da bere ai più piccoli.

Materiali

Il rivestimento esterno del seggiolino dev'essere piacevole al tatto, facile da pulire e preferibilmente sfoderabile per poterlo lavare in lavatrice. La maggior parte dei marchi utilizza materiali sintetici, che hanno il vantaggio di durare nel tempo, mentre alcuni aggiungono inserti in pelle all'altezza della testa o delle spalle, che rendono l'estetica più accattivante ma potrebbero far aumentare il prezzo di vendita. In generale, i materiali utilizzati per il rivestimento devono essere di alta qualità e atossici, per garantire la massima sicurezza del bambino.

Peso e dimensioni

Ultimi ma non per importanza, gli aspetti relativi a peso e dimensioni del seggiolino. Sul mercato esistono seggiolini ultra-leggeri che non vanno oltre i 3kg, così come seggiolini più pesanti che superano abbondantemente i 10kg. Allo stesso modo, anche le dimensioni possono variare, con seggiolini più o meno compatti e ingombranti.

Leggerezza e ingombro sono fattori di cui tener conto sempre, ma a maggior ragione nel caso degli ovetti, che vengono spesso usati anche per il trasporto dei più piccoli al di fuori dell'automobile, e da chi possiede un'auto di piccole dimensioni, che deve verificare in anticipo lo spazio occupato dal seggiolino, per valutare se il modello scelto non sia troppo grande, o se è possibile installarne più di uno in caso di famiglie numerose.

Dove posizionare il seggiolino auto: sedile anteriore o posteriore?

Dove posizionare il seggiolino auto è uno dei quesiti che si pongono i genitori quando arriva il momento di installarlo all'interno dell'automobile. La scelta ottimale sarebbe collocarlo sul sedile posteriore, in posizione centrale, per aumentare la distanza dalle superfici che potrebbero provocare danni in caso di impatto. In questo caso è però necessario verificare la presenza dei ganci Isofix o di cintura a tre punti anche in quella posizione, per assicurare correttamente il seggiolino al sedile.

In alternativa, il seggiolino può essere installato sul sedile posteriore dal lato del passeggero o da quello del conducente: fermo restando che sono entrambe soluzioni sicure, e soprattutto inevitabili in alcune circostanze, ad esempio in caso di due bambini, il lato destro, quello passeggero, è da preferire perché è quello che si affianca al marciapiede quando si parcheggia, consentendo di prelevare o collocare il bambino in tutta tranquillità.

Posizionare il seggiolino sul sedile anteriore accanto al guidatore è invece sconsigliabile, poiché espone il piccolo a rischio elevato in caso di impatto. Come detto prima, inoltre, per posizionare il seggiolino in questa posizione, rivolto all'indietro, è necessario aver disattivato l'airbag.

Come fissare correttamente il seggiolino auto

Che sia installato tramite cintura di sicurezza o con Isofix, il seggiolino auto dev'essere fissato correttamente per garantire la sicurezza del bambino.

In caso di installazione tramite cintura, bisogna assicurarsi di far passare la cinghia attraverso le apposite guide, aggiustandola fino a fissare stabilmente il seggiolino al sedile. I bambini dei Gruppi 0, 0+ e 1 andranno legati anche con l'imbracatura del seggiolino stesso, i bambini dei Gruppi 2 e 3, invece, solo con la cintura di sicurezza del veicolo, che andrà dunque a bloccare sia il bambino che il seggiolino.

In caso di installazione tramite sistema Isofix, si devono far combaciare i connettori del seggiolino con i ganci dell'auto, fino a sentire un ‘clic'. Anche in questo caso, a seconda del gruppo di appartenenza il bambino sarà legato tramite imbracatura interna o cintura di sicurezza. In aggiunta, questi seggiolini possono avere un piede di supporto da fissare sul pavimento della vettura, oppure un gancio top tether che funge da ulteriore ancoraggio.

In entrambi i casi non c'è da preoccuparsi: con il seggiolino è incluso anche il manuale di istruzioni, che spiega in dettaglio come procedere alla corretta installazione.

Quanto costa un seggiolino auto?

Il costo dei seggiolini auto varia in funzione di caratteristiche quali brand, compatibilità e tempo di utilizzo. I seggiolini dotati di agganci Isofix, ad esempio, hanno un costo più elevato di quelli che ne sono sprovvisti, poiché questo sistema è all'avanguardia in fatto di sicurezza. I seggiolini che coprono diverse fasce di età hanno un prezzo all'apparenza elevato, ma che dev'essere considerato un investimento: un seggiolino auto 0-36kg, ad esempio, potrà essere utilizzato finché il bambino non sarà pronto al passaggio al sedile, ammortizzando il costo d'acquisto. Anche le marche, infine, incidono sul prezzo finale: brand come Cybex o Maxi-Cosi, ad esempio, sono considerati top di gamma, per cui i loro prodotti hanno un costo maggiore.

Volendo delineare delle fasce di prezzo, possiamo suddividere i seggiolini auto in tre gruppi: quelli di fascia economica possono costare anche poche decine di euro, ma non sempre garantiscono qualità dei materiali o resistenza nel tempo, quelli di fascia media hanno un costo che va dai 60 ai 100 euro, e offrono un buon rapporto qualità/prezzo, i seggiolini di fascia alta, infine, possono superare i 300 euro, ma offrono prestazioni superiori a tutti gli altri.

Dove acquistare un seggiolino auto

I seggiolini auto possono essere acquistati in negozi monomarca o in negozi che abbiano un reparto dedicato all'infanzia, oppure, per poter mettere a confronto diversi modelli, è possibile acquistarli online. La sezione dedicata ai seggiolini auto su Amazon, ad esempio, offre un vasto assortimento di marche e modelli perfetti per tutte le esigenze.