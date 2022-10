Halloween: costumi, gadget e accessori per un party horror in vendita su eBay Siete in ritardo con gli acquisti di addobbi, accessori e travestimenti per festeggiare questo Halloween 2022? Di seguito, trovate alcune proposte di eBay per addobbare casa e mascherarvi il più orribilmente possibile in occasione della ricorrenza del 31 ottobre.

Dolcetto o scherzetto? Anche quest'anno c'è grande fermento per la terribile notte di Halloween. Grandi e piccini sono pronti a indossare travestimenti da paura e bussare ad ogni porta per porre la fatidica domanda. Se non volete farvi cogliere impreparati, vi serve avere non solo un travestimento tipico e originale allo stesso tempo, ma anche un buon numero d'accessori per ricreare un ambiente d'effetto: tutto l'occorrente per una festa da urlo potete trovarlo su eBay.

Costumi, addobbi e intrattenimenti a tema Halloween da acquistare su eBay

Ecco quali sono gli articoli che potete acquistare su eBay ad un prezzo molto conveniente per preparare voi e la vostra casa alla più horror delle serate.

Costume Howling Ghost

Se volete somigliare a degli spaventosissimi fantasmi, vi consigliamo di acquistare il costume Howling Ghost, composto da una lunga tunica nera, un cappuccio nero e una maschera da fantasma. Viene realizzato in taglia unica, quindi si adatta bene a tutte le fisicità di un adulto.

Costume Malefica

Le amanti della Disney apprezzeranno sicuramente il costume ispirato a Malefica, uno dei personaggi dei cartoni animati più cattivi. Lo trovate disponibile in tutte le taglie ed è venduto insieme al copricapo, realizzato in taglia unica e con attenzione ai minimi dettagli.

Costume Evil Joker

Molto apprezzato è anche il travestimento di Evil Joker, che sul sito trovate disponibile ad un prezzo molto conveniente e in taglia L. Nella confezione trovate una giacca, un gilet, un paio di pantaloni e una cravatta. La fantasia è fedele alla riproduzione cinematografica e al fumetto.

costume vampira

Non solo vampiri, ma anche vampire, in questa notte da brividi: il costume per lei è dotato di scollatura a cuore, dettagli in rosso, gonna con coda a sirena e ali sulla schiena. Nella confezione sono compresi anche il collare decorato e dei guanti lunghi rossi.

Tagliabiscotti a forma di zucca

Non è Halloween senza dolcetti e manicaretti da distribuire e offrire ai passanti e agli invitati alla festa. Un buon acquisto, allora, potrebbe essere questo tagliabiscotti a forma di zucca, che vi permetterà di intagliare le vostre zucche di pasta frolla e rendere anche la tavola tematica.

maschera led

Immaginate di essere al buio e di avere l'occasione di terrorizzare i vostra amici, magari durante il racconto di una storia degna di Piccoli Brividi. In una situazione simile, potrebbe tornarvi utile poter indossare una maschera led, che si illuminerà di verde e farà risaltare nel buio dei lineamenti mostruosi, in grado di atterrire chiunque.

Decorazioni per le pareti a forma di scheletro

Anche la casa deve essere addobbata a dovere. Tra le più belle per abbellire le pareti delle stanze ci sono le decorazioni a forma di scheletro proposte da Party. Le trovate di diversa lunghezza e fantasia. Potete appenderle qua e là, rendendo l'atmosfera più cupa.

Halloween – Film Collection I–VIII

Dopo aver mangiato ed essersi raccontati storie, durante una festa di Halloween che si rispetti è necessario guardare un film dell'orrore o, anche meglio, fare una vera e propria maratona cinematografica. A tal proposito, vi segnaliamo il cofanetto limited edition di Halloween, che contiene la versione integrale degli otto film più un book da collezione.

festoni a tema Halloween

Se pensate che gli scheletri da parete non siano sufficienti, vi segnaliamo la possibilità di acquistare anche questo set di decorazioni a tema. Nella confezione troverete 37 abbellimenti di carta, tra cui inserti per cupcakes, palloncini da appendere e decalcomanie. Potete posizionare ogni accessorio dove preferite, ricreando un ambiente perfetto.