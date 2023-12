Fino al 50% di sconto su termo materassi, topper e scaldasonno per dormire caldi d’inverno Le temperature sono ormai rigide. Che ne dite di acquistare un nuovo piumino o un materasso più comodo e un topper caldo? Ecco quali sono i migliori a marchio Emma e non solo.

Con il cambio di stagione, non bisogna tirar fuori solo maglioni e vestiti pesanti, ma è necessario pensare anche ai piumoni e ai topper; e perché, a quel punto, non cambiare direttamente il materasso con un modello termoregolabile? E se il problema sono i costi, non c'è da preoccuparsi: di seguito vi proponiamo alcuni tra i modelli migliori di materassi in memory, piumoni, topper e tutto ciò che sempre per avere un letto comodo e ben coperto, per tenersi al caldo quando fuori fa freddo e riposare comodamente, senza dolori di schiena.

Tra i marchi migliori a cui affidarsi per questi acquisti c'è sicuramente Emma, sul cui sito, in questo momento, sono presenti numerosi saldi natalizi di cui approfittare per avere un risparmio notevole senza rinunciare alla qualità: i loro prodotti sono realizzati con materiali ben lavorati, resistenti e pensati per migliorare la postura e non irritare le pelli più sensibili.

Piumini, topper, scaldasonno e materassi da acquistare per chi ha sempre freddo a letto

Ecco quali sono i piumini, i topper e i materassi da acquistare in sconto sul sito di Emma e su Amazon, i due e-commerce più affidabili quando si tratta di questa categoria merceologica.

-50% di sconto sul materasso Emma Hybrid Luxe, una valida alternativa, ancora più confortevole. Realizzato con la tecnologia ThermoSync, permette di avere il giusto apporto di calore, per sopportare anche l'inverno più rigido. per la temperatura di sonno idealePerfetto allineamento spinale in ogni posizione di sonno o supporto individuale, anche per chi dorme in coppia.

-50% di sconto sul materasso Emma Hybrid, realizzato con molle insacchettate e uno strato di memory foam. La combinazione delle due cose fa sì che il materasso sia più che confortevole e consente di assumere la posizione più adatta per far riposare la schiena tenendo la colonna in posizione di scarico. Oltre a essere disponibile nella versione singola, da una piazza e nelle tre dimensioni matrimoniali, lo si trova anche nella versione alla francese.

-50% di sconto sul cuscino cervicale Emma, ottimo supporto per il collo, realizzato al 100% in Italia e accompagnato dal certificato OEKO-TEX, che serve a garanzia della sua qualità e della sua efficienza; è realizzato in schiuma in memory forata e sagomata con doppia onda.

-40% di sconto sul topper memory Emma, disponibile in versione singola, da una piazza e mezzo e in tre misure di matrimoniale. Realizzato con materiali sostenibili, è ideale per dare maggiore comfort al letto, sfruttandolo come supporto per il materasso. Grazie agli angoli con elastici, è facile fissarlo.

-30% di sconto sul piumino Emma. Leggero al tatto e traspirabile, è realizzato al 100% con microfibra ipoallergenica che è possibile lavare anche in lavatrice ed è consigliato per ideale per l'autunno e i primi freddi. Lo si trova disponibile in tre misure: singolo, da una piazza e mezzo e matrimoniale.

-38% di sconto sul cuscino sagomato Ecosafeter, Con strato in memory foam e fodera esterna in cotone estraibile e lavabile in lavatrice. Grazie a questo guanciale, il collo e il tratto cervicale saranno in posizione di scarico per tutto il tempo del riposo.

-32% di sconto su Imetec Scaldasonno, con tecnologia brevettata Adapto che garantisce performance in termini di rapidità, personalizzazione, comfort e sicurezza grazie ad un ottimo software che include anche il sistema di sicurezza Electro Block con controllo elettronico e funzione di autodiagnosi ad ogni accensione.

-15% di sconto su H2 Life Coperta Elettrica, dotata di un controllo indipendente della temperatura per regolare diversamente il lato sinistro dal destro. Inoltre include la funzione di rimozione degli acari che nei mesi invernali tendono ad accumularsi su tutte le superfici, letto incluso.

