Festa della mamma: le migliori idee regalo per una donna incinta Le migliori idee regalo da fare a una donna in dolce attesa per la Festa della mamma: ecco tantissime proposte utili e personalizzate.

Domenica 8 maggio 2022 si celebra la Festa della mamma: il giorno perfetto per rendere felice la donna più importante nella vita di ogni figlio. Quando la festeggiata, però, è una donna incinta, in procinto di diventare neomamma, questa festività si trasforma in un momento di buon auspicio.

La gravidanza, infatti, è una tappa particolare nella vita di una donna, ricca di emozioni e cambiamenti. Pertanto, se avete intenzione di rendere felice la futura mamma, potreste regalarle un simbolo portafortuna, un prodotto funzionale o, ancora, un oggetto personalizzato.

Che sia per una sorella, una cognata, un'amica o anche per la propria moglie, vi proponiamo i 10 regali più utili e originali da fare a una donna in dolce attesa l'8 maggio: dalla collana chiama Angeli alla simpatica t-shirt con la stampa sul pancione, passando per lo zaino multifunzione o per il libro dei nomi.

Cosa regalare a una futura mamma l'8 maggio: 10 regali originali e personalizzati

Per celebrare la futura mamma l'8 maggio vogliamo proporvi delle idee regalo originali e personalizzate, perfette per augurare un parto sereno e una felice maternità. Tra i regali più particolari troviamo sicuramente la collana chiama Angeli, un portafortuna simbolico e di sicuro effetto, ma anche tantissimi gadget divertenti, come la t-shirt premaman o il calco del pancione.

1. Collana chiama Angeli

Realizzata in rame placcato argento, la collana chiama Angeli di Aeonslove è un regalo portafortuna, ideale da fare a una donna incinta per la Festa della mamma. Il ciondolo contiene un piccolo xilofono, in grado di emettere onde sonore rilassanti e melodiose. La catena, invece, è abbastanza lunga da posarsi dolcemente sul pancione della puerpera. Questo gioiello è composto da materiali ipoallergenici ed è disponibile in diversi modelli.

2. Calco del pancione

Perfetto per immortalare un periodo così emozionante come la gravidanza, il kit di Amari consente di imprimere nel gesso la forma del pancione. Questo set comprende tutto l'occorrente per ottenere un risultato realistico, ed è ideale da regalare l'8 maggio alla futura mamma. Nella confezione troverete anche dei colori, perfetti per scrivere sul pancione il nome del neonato e la sua data di nascita.

3. Portafoto per la prima ecografia

Perfetto per incorniciare un momento irripetibile, il portafoto di Free-Space renderà felice la futura mamma e le ricorderà una delle tappe più emozionanti della gravidanza: la prima ecografia. Un regalo dolce e significativo da fare l'8 maggio, è realizzato in legno naturale e raffigura una donna incinta con un cuore in mano.

4. T-shirt premaman

Simpatica e comoda, la t-shirt premaman di T-shirteria è realizzata in cotone di alta qualità e presenta una stampa divertente: un neonato che fa capolino da una finta sacca sul pancione della mamma. È perfetta da regalare a una donna in dolce attesa ed è disponibile in diversi colori: bianco, blu, grigio, rosso e verde.

5. Fiori eterni

Se cercate un regalo delicato e scenografico insieme, potreste optare per i fiori eterni di Anlunob, racchiusi in una pregiata campana in vetro a forma di angelo. Artigianale e raffinato, questo dono è un simbolo di buon auspicio per la futura mamma. Contiene una rosa naturale, sottoposta a processi innovativi di conservazione, ed è disponibile in tantissime colorazioni: dai classici rosa e rosso a quelli più particolari come il viola e l'azzurro.

Le idee regalo più utili da fare a una donna incinta per la Festa della mamma

Prima della nascita di un neonato, le donne incinte hanno bisogno di cure e attenzioni speciali. A questo proposito, potreste cogliere la palla al balzo, e regalare alla futura mamma un oggetto semplice e funzionale. Di seguito, infatti, troverete i regali più utili, perfetti da fare l'8 maggio a un'amica o una parente in dolce attesa.

6. Diario della gravidanza

Utile e personalizzabile, il Libro della mia gravidanza, illustrato da Elena Veronesi, è il regalo perfetto da fare a una donna che ha appena scoperto di aspettare un bambino. Il volume è suddiviso in base alle diverse fasi che precedono, accompagnano e seguono i nove mesi di gravidanza. Viene strutturato come un vero e proprio diario e consente di annotare impressioni, ricordi e riflessioni del periodo precedente all'arrivo del bebè.

7. Cuscino per la gravidanza e l'allattamento

Un regalo comodo ed estremamente funzionale per la Festa della mamma, il cuscino ergonomico di Koala Babycare è adatto sia alla fase della gravidanza che a quella dell'allattamento. Imbottito e sfoderabile, è un dispositivo medico, studiato per eliminare il dolore alla schiena durante il riposo in posizione laterale. Può anche essere piegato e fungere da cuscino per l'allattamento del neonato.

8. Cofanetto di tisane per la maternità

Ideale per regalare alla futura mamma una coccola di relax, il cofanetto infusi di Origeens comprende due tisane bio, prive di aromi artificiali e caffeina. La prima, Just Before, contiene foglie di lampone, utili a facilitare il parto e il recupero post partum, camomilla e citronella; la seconda, Right After, è realizzata con semi di finocchio, foglie d’ortica e di moringa, note per la capacità di stimolare la lattazione e aiutare la digestione. Il set include anche un comodo infusore.

9. Libro dei nomi

Un regalo classico e sempre utile da fare alla futura mamma è senza dubbio Il Libro dei nomi: guida pratica per future mamme in gravidanza, di Amélie Martino. Il volume si configura come una guida per aiutare i genitori a scegliere il nome del proprio bebè. Infatti, non contiene solo una lista dei principali nomi italiani, ma anche i diversi significati degli stessi, oltre a una serie di ulteriori approfondimenti sull'onomastica.

10. Zaino multifunzione per le neomamme

Se avete intenzione di regalare un oggetto di cui la futura mamma non potrà fare a meno, vi consigliamo lo zaino multifunzione di Ankommling, perfetto per portare con sé tutto il necessario. Realizzato con materiali di alta qualità, questa borsa funge anche da fasciatoio e comprende numerose tasche, sia interne che esterne, in grado di contenere biberon, pannolini e vestitini bagnati.