Festa della mamma 2024: 30 e più regali e idee speciali La festa della mamma si avvicina, avete già pensato a cosa regalarle? Se la risposta è no, questo articolo potrebbe tornarvi utile. Abbiamo raccolto diverse idee regalo, cercando di tenere conto di tutti i possibili gusti e delle personalità. Le mamme non sono tutte uguali, ognuna merita di essere stupita in modo diverso per questo 12 maggio 2024.

La festa della mamma 2024 è alle porte, è arrivato il momento di pensare al regalo da acquistare per celebrarla come si deve. Avete già l'idea giusta per il prossimo 12 maggio? Non è semplice trovare qualcosa che non sia banale e che esprima davvero il bene che vogliamo a nostra madre, ma è uno sforzo che vale la pena fare.

Non è necessario un grosso budget a disposizione, si può puntare su un regalo personalizzato, magari fatto da voi, nel caso in cui vogliate dare sfogo alla vostra vena artistica. Oppure potete scegliere tra un libro che lanci un messaggio speciale, magari accompagnato da un bel mazzo di fiori o da una pianta. Ancora, se la vostra mamma è una cuoca provetta e ama sperimentare ricette sempre nuove, qualcosa a tema potrebbe essere l'ideale.

Insomma, i doni tra cui scegliere sono veramente tanti; di seguito vi proponiamo alcune alternative, per aiutarvi a decidere qual è il migliore regalo da fare a vostra madre per festeggiare questo giorno importante insieme a lei.

Confezioni di té

Una buona idea regalo potrebbe essere una preziosa scatola di tè o tisane, ideali da sfruttare per concedersi dei momenti di relax, da sola o in compagnia. Potete scegliere dei tè dal profumo intenso o delle tisane rilassanti: valutate bene i gusti della vostra mamma, prima di scegliere. Eccone qualcuna tra le più pregiate:

Candele profumate

Anche una candela profumata è una buona idea regalo: crea atmosfera e aiuta a rilassarsi, ma può essere utilizzata anche per l'aromaterapia o durante una sessione di yoga. Potete scegliere tra una confezione con più candele o una più grande venduta singolarmente. Eccone alcune tra le più richieste:

Bombe da bagno

A proposito di relax, che ne dite invece delle bombe da bagno? Una volta riempita la vasca e fatte sciogliere, rilasceranno le sostanze naturali che le compongono e renderanno l'acqua profumata e più piacevole. Ecco quali sono le migliori e le più richieste del momento:

Quadretti da appendere alla parete

In alternativa, che ne dite di un quadretto da appendere alle pareti di casa? Potete scegliere qualcosa che si abbini all'arredamento della camera da letto, a quello della cucina o a quello del soggiorno. I soggetti in vendita online sono vari: dalle nature morte ai ritratti, la scelta è davvero molto vasta. Ecco alcune alternative:

Vaso decorativo

Se la vostra mamma è amante dell'arte e apprezza gli oggetti di design, sicuramente gradirà ricevere un vaso decorativo, un pezzo d'arredo che non può mancare in casa di chi presta attenzione ai dettagli. Questa tipologia di vasi riesce ad aggiungere un tocco in più all'ambiente anche senza fiori. Eccone qualcuno:

Maschere viso

Tra i prodotti di bellezza più apprezzati ci sono certamente le maschere viso. In tessuto o in crema, sono perfette per rigenerare la pelle, alleviare i rossori e tenere sotto controllo punti neri e impurità. Economiche e facili da reperire, possono essere davvero il regalo giusto per la festa della mamma 2022.

Profumo

Se conoscete davvero a fondo le preferenze di vostra madre, potete azzardare anche con l'acquisto di un profumo. Su internet sono reperibili ormai tutti i marchi, sarà facile trovare il suo preferito; una volta trovato quello giusto, non vi resta che selezionare il formato, in base al budget che avete a disposizione.

Epilatore luce pulsata

Se avete un budget più elevato, potete fare la felicità di vostra madre regalandole un epilatore a luce pulsata. Questo prodotto per la cura della persona è tra i più desiderati, perché permette di liberarsi dei peli superflui ed essere sempre a posto e sistemati. Attenzione a quale modello scegliete, alcuni sono più accessoriati e tecnologicamente avanzati di altri.

Trousse

Truccare bene gli occhi aiuta a valorizzare lo sguardo e rendere il viso diverso. Se la vostra mamma ama truccarsi, una trousse completa potrebbe renderla davvero felice. Scegliete quella con la palette di colori che più utilizza e assicuratevi che si tratti di cosmetici realizzati con ingredienti naturali.

Set di pennelli per il make up

Il segreto per un trucco fatto bene sta certamente nella qualità dei cosmetici, ma anche nei pennelli per il trucco che si utilizzano. Scegliete la confezione più completa, che le consenta di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari. Se ne trovano di buona fattura anche a prezzi abbordabili.

L'album dei ricordi

Se siete romantici, vi piacerà sicuramente l'idea di regalare un album, che la mamma può riempire con foto e appunti sulle prime volte del e con il piccolino. Magari potete aggiungere una dedica tutta vostra sulla prima pagina, per augurare il meglio alla neo o futura mamma. Ecco qualcuno tra i più belli in vendita:

Maglietta con frase simpatica

Se invece volete puntare su un regalo più simpatico e meno impegnativo, potreste optare per una maglietta con una frase e un disegno a tema: se ne trovano diverse, soprattutto pensate per chi sta vivendo la sua prima festa della mamma in dolce attesa. La vostra spesa non sarà esosa, ma riuscirete a fare un regalo d'effetto, che sarà certamente gradito.

Portachiavi

Semplice, ma prezioso, un portachiavi può essere il pensiero giusto da fare ad una neomamma. Su internet se ne trovano diversi: potete scegliere quello che preferite in base alla grandezza, al colore, alle decorazioni e al messaggio che volete lanciare. La neo o futura mamma apprezzerà senza alcun dubbio.

Gioielli

Quando una donna sta per partorire, il primo a farle un regalo è certamente il suo compagno di vita, colui con cui condividerà la gioia di diventare genitore. Avete mai sentito parlare del chiama angeli? Secondo la leggenda, il suo suono riesce a calmare il bambino anche quando è ancora nella pancia. Ecco alcuni dei modelli più belli:

Cornice con impronte

Se il regalo è destinato ad una neomamma che ama accumulare ricordi e non vorrebbe dimenticare nessun dettaglio, vi consigliamo le cornici con le impronte dei piedini. In questo modo, i piedini del piccolino o della piccolina rimarranno scolpiti. Solitamente, in queste cornici è possibile inserire anche delle foto, in modo da poter fissare anche le espressioni del viso. Eccone alcuni modelli:

Attestato

"La mia mamma è la migliore del mondo": dirlo è bello, ma metterlo nero su bianco è anche meglio. A tal proposito, che ne pensate di regalarle una targa o un attestato che lo sancisca ufficialmente? Anche in questo caso, avete una vasta scelta di articoli a vostra disposizione. Potete aggiungere la vostra firma, il nome di vostra madre, la data e un pensiero personale.

Puzzle

Originale e sempre apprezzato è anche il puzzle personalizzato. Avete principalmente due opzioni: potete scegliere una foto da far stampare e ricomporre, oppure potete optare per un puzzle con scritte, per tenere insieme tutti i componenti della famiglia a creare qualcosa di unico e irripetibile.

Portafoto

Che ne dite di un portafoto per incorniciare i ricordi più belli che avete condiviso insieme? Ne esistono di realizzati ad hoc per la festa della mamma: si tratta di modelli con scritte speciali, che possono essere anche personalizzate. Preferite quelli semplici o quell a forma di cuore? C'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Tazza

Se ancora non siete conviti, potete valutare anche la possibilità di regalarle una tazza personalizzata. Utile per la colazione o per gustare un tè, un caffè lungo o una cioccolata calda, le ricorderà in ogni momento che per voi lei è la migliore mamma del mondo e non la cambiereste con nessun'altra.

Cuscino

O, ancora, che ne dite di personalizzare un cuscino? Può essere piccolo e può poggiarlo sul letto o stringerlo a sé mentre guarda un film sul divano, in soggiorno. Anche questo regalo la stupirà certamente. Potete scegliere se far stampare sulla federa una foto o una frase, o entrambe.

Cover caricabatterie

Avete mai sentito parlare del battery case? Si tratta di una cover per cellulare che funge anche da caricabatterie, come fosse una power bank. Può essere molto utile quando si è fuori casa tutto il giorno e non si ha la possibilità di collegare il caricabatterie ad una presa di corrente. Assicuratevi di scegliere quella compatibile con il modello di smartphone di vostra madre:

Cornice digitale

Molto particolari sono anche le cornici digitali. Si tratta di portafoto tecnologici che consentono di caricare e visualizzare una serie di foto senza doverle cambiare di volta in volta manualmente, ma selezionandole direttamente dallo smartphone. In questo modo, vostra madre potrà avere tutti i suoi ricordi più belli in mostra, senza dover scegliere.

Fotocamera istantanea

A proposito di ricordi da immortalare, cosa ve ne pare della fotocamera istantanea? Grazie a questo apparecchio tecnologico, vostra madre potrebbe immortalare i suoi momenti più belli e stampare in maniera diversa e immediata gli scatti che preferisce. Ecco quali sono i modelli più richiesti del momento:

Altoparlante bluetooth per la doccia

Anche le vostre madri amano cantare sotto la doccia? Allora il regalo giusto potrebbe essere l'altoparlante bluetooth per la doccia, un dispositivo idrorepellente che, attaccato alla parete della doccia e collegato al vostro smartphone tramite bluetooth, consente di sentire la musica anche sotto l'acqua.

Mouse wirless

E se invece optaste per il mouse wireless? Può essere molto utile, se vostra madre possiede un computer portatile che non è munito. Si collega facilmente tramite il bluetooth e non è provvisto di fili che occupano spazio. Si tratterebbe di un regalo particolare, utile e non troppo costoso.

Libri sul rapporto madre-figlia

Ovviamente, il primo regalo utile per una mamma che ama leggere è un racconto che riesca ad esprimere al meglio il bene che provate per lei. Potreste scegliere un libro di narrativa per adulti, ma se in casa ci sono dei bambini, sarebbe meglio puntare su una storia che mamma e figlio possano leggere insieme, magari la sera prima di andare a dormire. Ecco alcuni suggerimenti:

Luci da lettura

Quando un libro prende, prende. Per questo, un'ottima idea regalo potrebbe rivelarsi la lucina da lettura. Dotata di clip, si ancora al libro e permette di illuminare le pagine da leggere e continuare per tutta la notte senza disturbare gli altri. Può rivelarsi molto comoda anche da usare durante un viaggio molto lungo.

Ebook reader

Se la vostra mamma legge tanto, ma non ha molto spazio in casa, la soluzione ideale potrebbe essere un ebook reader, il dispositivo che permette di leggere libri in formato pdf e di portarne con sé più di uno alla volte senza che la borsa o lo zaino si appesantiscano. Ecco quali sono gli ebook reader ritenuti più affidabili in questo momento:

Segnalibri

Un'alternativa certamente più economica, ma comunque molto apprezzabile e utile per una lettrice è certamente un segnalibro. Se ne trovano di tutti i tipi, anche fatti a mano. Scegliete quello che ritenete essere più particolare, diverso dagli altri, in modo che vostra madre possa sentirsi speciale e pensare a voi ogni volta che apre un libro.

Kit del lettore

Cosciuto anche come kit del bibliotecario, il kit del lettore è l'ideale per tenere in ordine la propria libreria e avere sempre contezza dei libri acquistati, di quelli da leggere e di quelli letti. I kit completi sono provvisti anche di timbro personalizzabile con il proprio nome, da apporre sui libri nuovi.

Piante

Se volete puntare su qualcosa di semplice, vi basterà scegliere i fiori preferiti della vostra mamma o quelli attraverso cui lanciarle il giusto messaggio e regalarglieli sotto forma di piantina. Potrà posizionarlo dove meglio crede e aggiungere un tocco di colore e vivacità agli ambienti di casa.

Semi da piantare

Se invece vostra madre è esperta di giardinaggio, potreste scegliere di acquistare dei semi da piantare. In questo modo potrà prendersi cura delle sue piante fin dal primo momento e monitorarne lo sviluppo e la crescita. Anche in questo caso la scelta a vostra disposizione è molto ampia.

Bouquet finti

Se vostra madre ama le piante, ma non ha un grande pollice verde, la soluzione ideale potrebbe essere un bouquet finto, da poter posizionare ovunque e del quale non è necessario prendersi cura. Servirà ad aggiungere un dettaglio colorato e diverso all'ambiente, sebbene non lo renderà più profumato. Badate bene a sceglierne uno il cui effetto risulti essere il più naturale possibile.

Fiori stabilizzati

Conoscete i fiori stabilizzati? Si tratta di fiori veri che sono stati trattati in modo da rimanere intatti e con l'aspetto sempre fresco. Se ne trovano di tutti i tipi in vendita, sia singoli che venduti in bouquet. Quale messaggio volete far arrivare? Rispondete a questa domanda e scegliete il fiore o il bouquet che preferite.

Attrezzi per il giardinaggio

Un'amante del giardinaggio apprezzerà certamente un set completo di attrezzi utili per prendersi cura del proprio spazio verde. Sceglietene uno realizzato con materiali resistenti e che abbia tutto l'occorrente necessario. Una volta scelto quello giusto, vostra madre potrà dedicarsi al suo hobby preferito molto più facilmente.

Grembiule da cucina

Un accessorio indispensabile in cucina è certamente il grembiule. Che ne dite, allora, di regalarne uno personalizzato? Su internet se ne trovano davvero di carini, realizzati con frasi simpatiche a cui è possibile far aggiungere il proprio nome o quello di vostra madre. Ecco i più richiesti in vendita su Amazon:

Cappello da chef

Meno indispensabile, ma certamente simpatico, è il cappello da chef, che può indossare mentre prepara il vostro piatto preferito, magari con il vostro aiuto. Proprio come il grembiule, anche questo accessorio è facilmente personalizzabile. Ecco alcuni dei modelli disponibili in vendita online, ravvisabili in diversi colori e in diverse taglie.

Libri di ricette

A proposito del piacere di sperimentare nuove ricette, il regalo giusto potrebbe essere un libro di ricette. Se ne trovano di tutti i tipi: per i primi, per i secondi, per i dolci, specifici per la carne o per i contorni salati… Qual è il genere di pietanza che vostra madre ama più cucinare?

Calici da vino personalizzati

Per accompagnare il pranzo o la cena non c'è niente di meglio di un buon calice di vino. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte e l'allestimento della tavola è importante, un'ottima idea regalo potrebbero rivelarsi i calici da vino personalizzati. Anche in questo caso la scelta su internet è molto vasta:

Set di pentole

Se vostra madre non cambia pentole da un po' di tempo, la renderà certamente felice ricevere un set di pentole nuovo di zecca. Scegliete quello con più pezzi, in modo che abbia a disposizione tutti i tipi di pentole e padelle e non si trovi sprovvista di nulla. Su internet si trovano anche le migliori marche in fatto di utensili da cucina:

