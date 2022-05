eDays Week: le migliori offerte tech, bellezza e dispositivi per la casa su eBay Le migliori offerte eBay in occasione della eDays Week: 15 prodotti tech, di bellezza e per la casa delle migliori marche con sconti fino al 70% a cui aggiungere un ulteriore 15% con il coupon ora attivo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Su eBay è in corso la eDays Week: una settimana di offerte e promozioni su prodotti di tantissime categorie, con sconti fino al 70%.

Oggi vedremo le migliori offerte su dispositivi tech, prodotti di bellezza ed elettrodomestici per la casa. Prima, però, una breve guida su come utilizzare il coupon per ottenere un ulteriore sconto del 15%.

Come ottenere un ulteriore sconto del 15%

Inserendo il codice MENO15EDAYS al momento del pagamento avrete subito uno sconto del 15% sul totale, per un massimo di 100 euro. Il coupon è però utilizzabile due volte da ogni utente, per cui lo sconto complessivo ottenibile è di 200 euro. La spesa minima richiesta è di 15 euro, e la promozione scade alle 23.59 del 29 maggio.

Leggi anche Contouring: i migliori prodotti e le palette da usare per scolpire il viso

Le migliori offerte eBay su dispositivi tech

Ecco le 5 migliori offerte sui dispositivi tech disponibili su eBay con oltre il 50% di sconto: tra gli altri, l'iPhone 12 da 128 GB targato Apple e la smart tv QLED 4K di Samsung a prezzi imbattibili.

-54% di sconto sulla smart tv Samsung QLED 4K: estremamente performante grazie al potente processore Quantum, questa smart tv Samsung ha un display da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K, che la rende adatta per guardare film e serie tv, giocare ai videogiochi e anche navigare online grazie alla connettività Wi-Fi.

-50% di sconto sullo smartwatch Huawei Watch GT 2 Sport: perfetto per gli sportivi ma non solo, questo smartwatch Huawei è dotato di sensore cardio e sensore SpO2 che registrano passi e calorie bruciate, monitorano il ciclo del sonno e la frequenza cardiaca e tengono traccia dell'attività fisica giornaliera. Con GPS integrato, garantisce fino a 7 giorni di durata della batteria.

-45% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A13: con memoria interna da 128 GB e RAM da 4 GB, questo smartphone dual sim Samsung ha un ampio display da 6,6 pollici, tripla fotocamera posteriore e una batteria da 5000 mAh che assicura diverse ore di utilizzo continuo. Il sistema operativo è Android 12.

-33% di sconto sul monopattino elettrico per bambini Homcom: pensato per bambini dai 7 ai 14 anni con un peso fino a 50kg, il monopattino elettrico Homcom è leggero e pieghevole, facile da riporre quando non viene utilizzato. La velocità massima è di 12 km/h, e la ricarica completa avviene in 5-8 ore.

-22% di sconto sullo smartphone Apple iPhone 12: display Super Retina XDR da 6,1 pollici, memoria interna da 128 GB e connettività 5G caratterizzano l'iPhone 12 di Apple, coperto da 2 anni di garanzia del produttore. Questo smartphone dual sim è resistente a schizzi, gocce e polvere con certificazione IP68, ha doppia fotocamera posteriore e sistema operativo iOS.

eDays Week di eBay: i prodotti di bellezza da non perdere

Abbiamo selezionato per voi 5 prodotti della categoria ‘Bellezza' con sconti fino al 70%, da acquistare in vista dell'estate: solari per viso e corpo Rilastil e Nivea, olio abbronzante Bilboa ma anche epilatore e regolabarba Braun.

-70% di sconto sulla protezione solare viso Rilastil: studiata per il viso, la crema solare 50+ di Rilastil protegge senza appesantire. La formula oil-free è infatti particolarmente indicata per le pelli miste e grasse, di cui riduce la lucidità grazie al complesso soft-focus. Adatta anche alle pelli sensibili, è efficace contro scottature, macchie solari ed eritemi.

-70% di sconto sull'epilatore Braun Silk Epil 9: grazie alla testina flessibile con pinzette MicroGrip, questo epilatore riesce a rimuovere i peli anche nelle aree più difficili da raggiungere, mentre la tecnologia SensoSmart aiuta ad esercitare la giusta pressione durante l'epilazione per prevenire fastidi e irritazioni. Oltre a diversi accessori, la confezione include anche un rasoio Gillette Venus Swirl.

-66% di sconto sul kit regolabarba per uomo Braun: questo kit regolabarba Braun è completo di tutto il necessario per una rasatura veloce e confortevole, dal rasoio elettrico per barba e capelli al rifinitore per naso e orecchie al mini rasoio a lamina. Preciso e facile da usare, grazie alla tecnologia Wet&Dry è completamente impermeabile e perfetto da usare sotto la doccia.

-33% di sconto sul latte solare Nivea: con fattore di protezione SPF 6, il latte solare Nivea per il corpo è dermatologicamente testato ed arricchito con estratto di carotene, un ingrediente che stimola l'abbronzatura e la rende intensa e setosa, e vitamina E, che protegge la pelle ed esercita un'azione antiossidante. L'offerta comprende tre confezioni da 200ml ciascuna.

-26% sull'olio solare abbronzante Bilboa: ideale per pelli scure o già abbronzate, l'olio solare Bilboa per il corpo garantisce un'abbronzatura uniforme e intensa che dura a lungo. La formula è arricchita con beta-carotene potenziato e olio di avocado, nutriente ed elasticizzante. Si può scegliere di acquistare due, tre o quattro confezioni da 200 ml ciascuna.

Offerte per la casa eBay: elettrodomestici in promozione

Gli ultimi prodotti che vi proponiamo rientrano tra gli articoli per la casa, e sono 5 elettrodomestici di marche come Philips, Whirlpool e Dyson. In questo caso gli sconti arrivano al 60%.

-61% di sconto sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer Twin TurboStar: con capacità di 0.8 kg, la friggitrice ad aria Philips frigge, cuoce, griglia e arrostisce qualsiasi tipo di alimento quasi due volte più velocemente del forno tradizionale utilizzando aria calda, permettendo così di ridurre i grassi del 90% rispetto alla frittura tradizionale. Si tratta di un prodotto ricondizionato certificato.

-38% di sconto sul frigorifero Indesit LI8 SN1E X: questo elettrodomestico compatto Indesit a libera installazione comprende sia frigorifero che freezer, per conservare e congelare diversi tipi di alimenti. Dotato di pratici scomparti e cassetti che consentono di ottimizzare al meglio gli spazi, offre la tecnologia No Frost ed emette appena 40 decibel quando è in funzione.

-37% di sconto sulla lavatrice Whirpool W6 W945WB: potente ma silenziosa, la lavatrice a carica frontale Whirlpool ha una capacità di carico di 9kg e una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto. Con Fresh Care+ i capi rimangono freschi fino a 6 ore dopo la fine del lavaggio, mentre l'indicatore di avanzamento programma permette di seguire il progresso dei cicli di lavaggio in tempo reale.

-20% di sconto sul purificatore d'aria Dyson pure Cool Me: caratterizzato da dimensioni contenute e dunque perfetto da posizionare sulla scrivania o su un mobile, questo purificatore d'aria Dyson emette un flusso d'aria fresca concentrato ed è in grado di catturare il 99,95% delle particelle ultrafini presenti nell'aria. È inoltre dotato di timer per programmare accensione e spegnimento.

-20% di sconto sull'aspirapolvere Dyson V11 Motorhead: senza filo e facile da spostare in tutta la casa, l'aspirapolvere Dyson ha diverse spazzole che si adattano a tappeti, parquet e pavimenti duri ma possono essere utilizzate anche su altri tipi di superficie. Con serbatoio facile da svuotare, può essere fissata alla parete utilizzando l'apposito sostegno.