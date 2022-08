Dove trovare l’astuccio, il diario e gli accessori della linea scuola 2022/20223 di Chiara Ferragni Diari, astucci, quaderni e altri accessori di cartoleria: è arrivata la collezione scuola 2022/23 di Chiara Ferragni per Pigna. Vediamo quali sono tutti gli articoli, quanto costano e dove trovarli.

Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, la nota influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni presenta la nuova collezione scuola 2022/23, sempre in collaborazione con Pigna. Tra gli articoli di cartoleria per il back to school troviamo penne, quaderni, astucci, diari: una linea dai colori vivaci e un design glamour, caratterizzata da lustrini e motivi scintillanti, oltre che dall'iconico logo Eyelike.

Per dare il via a questo al nuovo anno scolastico con stile, vi proponiamo tutti gli accessori scuola Chiara Ferragni da mettere nello zaino, già disponibili in cartoleria e online. Scopriamo nel dettaglio quali sono, quanto costano e dove acquistarli.

Dove trovare e quanto costa la collezione scuola di Chiara Ferragni per Pigna

Nella nuova collezione scuola 2022/23 di Chiara Ferragni, realizzata assieme a Pigna, potrete trovare quaderni, diari, penne, matite, astucci, temperini, raccoglitori e tutto l'occorrente per ritornare a scuola con un tocco di glamour in più.

Gli articoli di cancelleria sono disponibili a un prezzo che va dai 5€ fino ai 25€, sia nelle cartolerie che online, in particolare sullo store ufficiale di Pigna su Amazon.

Diario/agenda fluffy 16 mesi 2022/23

Costo: 22,19 Euro

Perfetta per annotare tutti i compiti e le verifiche del nuovo anno scolastico, il diario fluffy 2022/2023 di Chiara Ferragni è originale e alla moda, caratterizzato da una copertina morbida in peluche rosa con l'immancabile logo dell'influencer. L'agenda copre un arco temporale di 16 mesi, ha una comoda tasca interna e include anche dei simpatici adesivi gommosi 3D, oltre al segnapagina rosa con il logo Eyelike. Il prezzo del diario è di 22,19 euro.

Agenda pocket 12 mesi 2022/23

Costo: 18,19 euro

Compatta, leggera e colorata, l'Agenda pocket 12 mesi di Chiara Ferragni per Pigna è perfetta per un ritorno a scuola stiloso e scoppiettante. Ha un formato pocket di 11 x 15 cm e presenta una copertina plastificata e opaca in rosa sgargiante, con tanto di logo e stella in rilievo. In più, le pagine interne sono organizzate e decorate con disegni dei personaggi del mondo di Chiara Ferragni. Il prezzo del diario è di 18,19 euro.

Astuccio in silicone

Costo: 23,50 Euro (rosa); 23,35 Euro (verde); 23 Euro (arancione e azzurro)

Perfetto per contenere penne, matite, pastelli e tutto l'occorrente per scrivere e disegnare, l'astuccio gender age-less di Chiara Ferragni è realizzato in morbido silicone con finitura soft touch. Dal design semplice e glamour al tempo stesso, è disponibile in 4 colori fluo – verde, azzurro, rosa e arancione -, tutti decorati con l'immancabile logo Eyelike. È ottimo da portare ovunque, sia nello zaino che in borsa, e si distingue per la cerniera gold, che conferisce al portapenne un tocco chic in più. Il prezzo dell'articolo è di 23 euro per la versione arancione e azzurro fluo, 23,50 euro per quella rosa e 23,35 euro per la verde.

Set di 2 gomme assortite

Costo: 8,90 Euro

Anche cancellare diventa glamour con il set di 2 gomme assortite di Chiara Ferragni, con grafica ispirata ai simboli della celebre imprenditrice digitale. La confezione è disponibile in due varianti: una con logo e nuvola con l'influencer e la sua cagnolina Matilda e l'altra, invece, con Eyelike su gomma rettangolare e sneakers personalizzata. Anche in questo caso, i colori preminenti sono il rosa acceso e l'azzurro fluo. Il prezzo del set è di 8,90 euro.

Set di 3 matite assortite

Costo: 8,90 Euro

È il momento di appuntare i propri sogni per il nuovo anno scolastico: arriva il set di 3 matite assortite di Chiara Ferragni. Quest'ultimo, infatti, comprende 3 matite, in 3 colori diversi: rosa, azzurro e arancione. Ma ciò che rende speciali questi articoli sono il finish glitterato e la gommina in contrasto su portagomma gold, oltre al classico logo con l'occhio dell'influencer. Il prezzo del set di matite è di 8,90 euro.

Penna a sfera fluffy

Costo: 4,66 euro

Perfetta da abbinare al diario in tessuto morbido di peluche, la penna a sfera fluffy di Chiara Ferragni è abbellita con un soffice e delicato pom pom rosa. Possiede un fusto con grafica personalizzata a stelle rosa e nome dell'influencer e contiene inchiostro nero: l'accessorio ideale per non passare inosservati il primo giorno di scuola. Il prezzo della penna fluffy è di 4,66 euro.

Penna multicolore

Costo: 7,50 Euro

Per trasferire su carta pensieri pieni di allegria per l'inizio del nuovo anno scolastico, la penna multicolore di Chiara Ferragni è l'accessorio ideale. È decorata con logo Eyelike e include 10 colori intercambiabili con inchiostro al profumo di rosa: dal classico blu e nero, fino ad arrivare al rosa o al celeste. In più, ha un design glamour e pop, grazie al fusto soft touch con il nome della celebre icona di Instagram. Il prezzo della penna multicolore di Chiara Ferragni è di 7,50 euro.

Notebook

Costo: 17,19 Euro

Con l'inizio del nuovo anno scolastico arriva il momento di annotare i propri progetti. Ma perché non aggiungere un tocco di stile agli appunti con il notebook di Chiara Ferragni per Pigna? Quest'ultimo, infatti, è realizzato con copertina plastificata opaca, in rosa con dettagli azzurri e grafica centrale. In più, è dotato di un comodo elastico e di un segnalibro personalizzato con logo Eyelike. Misura 13 x 21 cm e si può acquistare a un costo di 17,19 euro.

Set di righello, temperino e matita

Costo: 11,98 Euro

Essenziale per scrivere note e appunti, il set di righello, temperino e matita di Chiara Ferragni è perfetto per ritornare sui banchi di scuola in grande stile. Infatti, include il righello con Eyelike in rilievo e finish morbido al tatto, la matita HB con pattern Eyelike e il temperino rosa a 2 fori con loghi. Ogni pezzo del kit, d'altronde, è disponibile anche singolarmente. Potrete acquistare questo set di righello, temperino e matita a un costo di 11,98 Euro.

Confezioni di 5 raccoglitori ad anelli

Costo: 27,35 Euro

Ottimi per tenere in ordine appunti, fotocopie o dispense, i raccoglitori ad anelli di Chiara Ferragni non sono soltanto glamour, ma anche funzionali. Si possono acquistare in 5 fantasie, tutte decorate con logo Eyelike e colori vivaci: rosa, azzurro, verde, blu e fucsia. In più, sono realizzati con copertina in morbido materiale soft touch e abbelliti con anelli dorati. Sono disponibili a un costo di 27,35 euro.

Set di 2 blocchi

Costo: 4,90 Euro

Semplici, ma compatti e funzionali, i 2 blocchi di Chiara Ferragni sono ottimi da portare sempre con sé per annotare idee e sogni in ogni momento. I block notes sono disponibili in due formati – 9,2 x 22,1 cm e 9,2 x 15,2 cm – e sono decorati con gli iconici colori azzurro e rosa, oltre che con il classico logo Eyelike. In più, hanno anche le pagine staccabili. Il prezzo dei block notes è di 4,90 euro.

Confezione di 4 quaderni ad anelli

Costo: 22,50 Euro (formato A4); 6,80 Euro (righe A5); 19,60 Euro (quadretti A5)

A chi non rinuncia allo stile neppure a scuola Pigna propone la confezione di 4 quaderni ad anelli di Chiara Ferragni. Questi ultimi sono disponibili in 4 fantasie differenti, tutte riconoscibili e glamour, grazie ai colori e alle grafiche stilose. Le copertine sono in cartoncino 150 grammi e le pagine interne in carta FSC da 80 grammi. È possibile acquistarli a un costo di 22,50 euro per il formato A4 e di 6,80 euro (righe) e 19,60 euro (quadretti) per quello A5.