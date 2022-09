Come si usa l’epilatore elettrico? Funzioni, pro e contro del silk-épil L’epilatore elettrico è un dispositivo utile per la rimozione dei peli su tutto il corpo. Di seguito, trovate i migliori modelli del momento e alcuni consigli utili su come sfruttare al meglio il silk-épil e quali sono gli errori da evitare.

Sebbene l'utilizzo di un epilatore elettrico sia semplice e basilare anche per chi non ne ha mai utilizzato uno, è sempre bene poter contare su qualche consiglio e conoscere al meglio tutti i modi in cui può essere sfruttato, il numero di accessori che è possibile avere e quali sono le mosse da evitare per non danneggiare la pelle.

Una volta approfondito l'argomento, sarete in grado di scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze e certamente non vi pentirete dell'acquisto fatto. Il silk-épil, infatti, permette di non doversi depilare spesso come succederebbe con il rasoio e non dover sostenere una spesa più corposa come quella che comportano cerette ed epilazione laser. Inoltre, dopo averlo utilizzato, i peli risulteranno più deboli, sottili e radi.

Che cos'è il silk-épil

L'epilatore elettrico è un apparecchio utile alla rimozione dei peli in maniera non permanente, ma duratura. Il suo funzionamento è semplice: facendo scorrere la testina sulla pelle, le pinzette strappano i peli alla radice, garantendo una rasatura prolungata, di almeno due settimane.

I modelli più moderni e tecnologicamente avanzati permettono di regolare la potenza, la velocità e l'intensità dello strappo: in questo modo il dispositivo potrà essere utilizzato anche da chi ha la pelle particolarmente sensibile.

Come scegliere l'epilatore più adatto

Per scegliere l'epilatore migliore, che possa andare incontro alle vostre esigenze, studiate bene le caratteristiche principali di un dispositivo di questo tipo, in modo da assicurarvi che le abbia anche il modello che acquistate.

Testine e accessori

Per prima cosa, controllate le testine presenti nella confezione. Forse non tutti lo sanno, ma non sono tutte uguali.

La prima differenza sta nel numero delle pinzette: più ce ne sono, più vasta sarà la zona che si potrà trattare e, dunque, più veloce sarà la depilazione.

Ma non è tutto. Un'ulteriore distinzione va fatta in base all'uso di destinazione. In tal senso, possiamo scegliere tra:

testina di precisione: quella classica, da utilizzare su braccia e gambe

quella classica, da utilizzare su braccia e gambe testina rasoio: pensata per chi vuole alternare l'epilazione alla rasatura, più superficiale

pensata per chi vuole alternare l'epilazione alla rasatura, più superficiale rifinitore di precisione: da utilizzare per le ascelle, la zona bikini e altre zone del corpo potenzialmente sensibili e delicate

da utilizzare per le ascelle, la zona bikini e altre zone del corpo potenzialmente sensibili e delicate testina esfoliante: per rimuovere le cellule morte e le impurità superficiali

Il top di gamma è certamente il modello che comprende tutte queste testine e non vi obbliga a dover scegliere.

Inoltre, alcuni modelli sono dotati di una piccola lucina led che vi permette di avere una visuale migliore anche quando la luce naturale o della stanza non aiuta.

Infine, potrebbe tornarvi utile anche la spazzola per la pulizia della testina, che vi aiuta a rimuovere i peli rimasti intrappolati, che altrimenti ne inficerebbero il funzionamento.

Modalità Wet&Dry

Alcuni epilatori elettrici possono essere utilizzati anche sotto la doccia o con la pelle umida; si tratta dei modelli Wet&Dry, realizzati con materiale impermeabile. La comodità, in questo caso, sta nel fatto che potete proteggere la pelle il più possibile: se è molto chiara e particolarmente delicata, infatti, l'epilazione "asciutta" potrebbe causare rossori e irritazioni.

Alimentazione

Sebbene la maggior parte degli epilatori funzioni tramite filo, alcuni modelli sono dotati di batteria ricaricabile. In questo modo potrete utilizzarlo ovunque, senza essere vincolati dalla vicinanza della presa di corrente. Ovviamente, in questo caso, dovrete valutare l'autonomia: in media, un buon modello dovrebbe durare dai 30 ai 50 minuti.

Come preparare la pelle all'uso dell'epilatore elettrico

Per preparare la pelle all'epilazione, quello che dovete fare è esfoliarla e pulirla.

L'esfoliazione deve essere eseguita qualche ora prima dell'epilazione, per pulire la pelle ma darle il tempo di recuperare il tono muscolare: se avete uno scrub, potrebbe essere un buon aiuto per eliminare bollicine superficiali, cellule morte e la pelle secca. Una volta terminato, rinfrescate la parte con una buona crema idratante.

Poco prima dell'epilazione, invece detergete la zona da trattare con un sapone neutro e bagnate la pelle con acqua tiepida: in questo modo vengono eliminate tutte le impurità superficiali e la pelle viene ammorbidita. Se volete utilizzare l'epilatore a pelle asciutta, tamponate delicatamente con un asciugamano di cotone, che non irrita, non stressa la pelle e non crea rossori.

A questo punto la pelle sarà pronta per l'epilazione.

Consigli utili per un'ottima epilazione: cosa fare e cosa non fare

Dopo aver preparato la pelle, è il momento di comunicare l'epilazione vera e propria. La rimozione dei peli non è complicata, ma qualche piccolo consiglio può tornare utile per proteggere la pelle anche durante l'uso e sfruttare al meglio le capacità del dispositivo.

Prima di accendere l'epilatore assicuratevi che la testina sia ben salda e pulita. Se avete intenzione di utilizzarlo in modalità wireless, controllate anche il livello della batteria.

Valutate, poi, la lunghezza dei peli: se è maggiore di 5-6 millimetri, il consiglio è quelli di accorciarli prima con il rasoio o con il trimmer compreso nella confezione; in questo modo, sentirete meno dolore, passando il silk-épil..

A proposito del dispositivo, invece, regolate la velocità di movimento delle pinzette: meglio partire con un'intensità più bassa e aumentarla gradualmente, per permettere alla pelle di abituarsi e a voi di non sentire troppo dolore. Potete anche scegliere di variare l'intensità in base alla zona che state trattando, diminuendola nelle zone più delicate.

Per ottenere un risultato ottimale, muovete il dispositivo mantenendolo sempre perpendicolare alla pelle: in questo modo non spezzerete il pelo, ma, anzi, si riesce ad estirparlo a partire dalla radice.

Cosa non fare? Non muovete l'epilatore troppo di fretta e non fate troppa pressione sulla pelle. Nel primo caso rischiereste di non rimuovere tutti i peli, mentre nel secondo caso potreste irritare la pelle e creare escoriazioni.

Attenzione: se siete soggetti a follicolite o avete particolari problemi alla pelle, consultatevi con un dermatologo, prima di procedere.

Cosa fare dopo l'epilazione?

Dopo aver terminato l'epilazione, potete aiutare la pelle a riprendersi più velocemente: qualsiasi tipo di rimozione dei peli, infatti, causa in qualche misura stress ai tessuti.

Scegliete una buona crema idratante o un olio lenitivo; se avete la pelle molto chiara e/o secca, meglio utilizzare un olio.

Non esponetevi subito al sole, aspettate almeno qualche ora.

Se avvertite prurito, massaggiate delicatamente la parte con l'aloe vera.

Ogni quanto tempo bisogna passare l'epilatore?

Non c'è un tempo preciso. La ricrescita dei peli è legata ad una questione ormonale ed è strettamente personale. Tenete conto, inoltre, che in estate la ricrescita è più rapida.

In media, comunque, la zona trattata rimarrà pulita per circa 10 giorni, al massimo due settimane.

Quanto costa un silk-épil?

Gli epilatori elettrici sono disponibili a varie fasce di prezzo. I più economici si aggirano intorno ai 50-60 euro, mentre i più costosi completi vengono venduti intorno ai 100 euro.

Il consiglio è quello di tenere sotto controllo le offerte e gli sconti disponibili sulle diverse piattaforme, in modo da acquistare il modello che preferite ad un prezzo vantaggioso.