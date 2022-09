Come e quando usare il rasoio elettrico: i consigli utili Avere un buon rasoio elettrico è importante, ma saperlo utilizzare è fondamentale. Di seguito trovate alcuni consigli che possono aiutarvi a sfruttare al meglio i dispositivi di ultima generazione e ottenere una rasatura impeccabile.

Il rasoio elettrico è un dispositivo particolarmente utile a velocizzare e semplificare la rasatura; per ottenere un lavoro a regola d'arte, però, è bene imparare ad utilizzarlo al meglio, sfruttandone tutte le potenzialità.

Di seguito trovate i consigli utili per preparare al meglio la pelle, evitare le irritazioni e i tagli ed ottenere un risultato impeccabile.

Come preparare la pelle al rasoio elettrico

Prima ancora di cominciare a radervi, dovete preparare la pelle, in modo che le lame non creino rossori e irritazioni.

Sciacquate il viso e idratatelo, utilizzando un buon sapone e una e una buona crema; in questo modo la barba sarà più morbida e la rimozione dei peli sarà più facile. Se necessario, prima di idratare ricordatevi di esfoliare, in modo da eliminare punti neri, peli incarniti e altre impurità che possono non rendere facile la rasatura. Ecco alcuni tra i prodotti che possono fare al caso:

Una volta terminata la fase dell'idratazione, se avete acquisto un modello Wet&Dry, potete passare un filo di schiuma da barba sul viso: sebbene non sia effettivamente necessaria, è utile ad evitare il diretto contatto della lama con la pelle, soprattutto nel caso in cui la pelle sia particolarmente chiara e delicata. Se siete indecisi su quale utilizzare, potete confrontare quelle che vi consigliamo di seguito:

Vi consigliamo di idratare la pelle utilizzando l'acqua calda: il vapore accelera l'apertura dei pori, facilitando, così, l'eliminazione delle impurità.

Rasoio a lamine o a testine rotanti: le differenze

I rasoi elettrici non sono tutti uguali. Prima di acquistarne uno, è bene che abbiate chiara la differenza tra un rasoio a lamine e un rasoio a testine rotanti.

Il rasoio elettrico a testine rotanti si muove circolarmente e riesce ad eliminare i peli con precisione; il rasoio elettrico a lamina, invece, recide il pelo di netto, ma rimanendo più in superficie. Il secondo, dunque, potrebbe essere utile nel caso in cui si abbia la pelle particolarmente sensibile.

Come utilizzare il rasoio elettrico al meglio

Fare la barba per bene non è facile come può sembrare, ma non è neanche impossibile. Non serve essere dei professionisti, è sufficiente seguire qualche piccolo consiglio.

1. Impugnate il rasoio elettrico con fermezza, tenendolo stretto, in modo da evitare movimenti accidentali e ridurre il rischio di farsi male.

2. Con la mano libera, tirate leggermente la pelle, in modo da rendere più facile il passaggio del rasoio e essere certi di catturare tutti i peli, anche quelli più nascosti e difficili da raggiungere.

3. Eseguite movimenti decisi, ma lenti. Passare il rasoio velocemente significa rischiare di causare ferite e stressare la pelle, facilitando l'insorgere dei rossori.

Cosa fare dopo aver utilizzato il rasoio

Se pensate che dopo aver passato il rasoio abbiate finito, state sbagliando. Tanto quanto vi siete presi cura della pelle prima della rasatura, infatti, dovete farlo dopo, perché, nonostante tutte le accortezze, il viso sarà comunque stressato.

Per rinvigorirla e renderla nuovamente tonica, utilizzate l'acqua fredda o quantomeno fresca. Inoltre, vi consigliamo di utilizzare un buon dopobarba: prediligete i prodotti dalle fragranze neutre e a base di aloe e di sostanze che idratano.

Come pulire il rasoio

Una volta finito di radervi, non limitatevi a rimuovere i peli rimasti incastrati tra le lame: una buona pulizia consente al rasoio elettrico di durare più a lungo e funzionare meglio.

Tutto quello che dovete fare è versare del sapone tra le lame e accendere il rasoio: la testina si pulirà autonomamente. Dopo qualche minuto, dovrete solo spegnere il rasoio e asciugarlo delicatamente.

Dopo esservi assicurati che sia perfettamente asciutto, potete riporlo.

Ogni quanto devono essere cambiate le lame del rasoio?

Un buon rasoio elettrico avrà lame perfettamente funzionanti per almeno sei mesi. Tutto dipende, però, da quanto e come lo utilizzate. Se sentite che non radono a dovere come all'inizio, sarà bene cambiarle a prescindere dal tempo passato.

Il rasoio elettrico può essere usato sulle gambe?

Sì, a patto che sia strutturato proprio per quello. Le lame pensate per il viso non sono come quelle pensate per radere le gambe, quindi utilizzare lo stesso dispositivo potrebbe non portare gli stessi risultati.

Una buona soluzione è quella di acquistare un modello pluriaccessoriato con testine intercambiabili, in modo da poter scegliere quale utilizzare, in base alla zona da trattare.

Le donne possono utilizzare il rasoio elettrico?

Sì, ma non quello pensato per la rasatura della barba; i rasoi elettrici pensati per la rasatura femminile hanno lame più delicate, poiché i peli sono meno robusti. Non confondere gli usi di destinazione è importante, per evitare danni alla pelle e ferite profonde.