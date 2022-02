Carnevale 2022: i costumi per vestirsi come in una serie TV Carnevale è il giorno in cui per 24 ore è possibile diventare chiunque o qualunque cosa si desideri: dai classici costumi della tradizione a quelli più originali e stravaganti, non c’è davvero limite alla fantasia. È già da qualche anno, inoltre, che sono molto in voga i travestimenti a tema serie TV. Scopriamo insieme quali sono le novità di questo Carnevale 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quest'anno giovedì grasso, giorno che dà inizio ai festeggiamenti di Carnevale, sarà il 24 febbraio: è giunto il momento di decidere chi o cosa voler essere nel giorno più stravagante dell'anno.

Attesissima tanto dai bambini quanto dagli adulti, questa festa è diventata un'occasione per "svestirsi" dalla serietà quotidiana e potersi divertire scegliendo il costume che meglio rispecchia la propria personalità o le proprie passioni. Grazie alla disponibilità di tanti costumi di Carnevale che è possibile acquistare online, non c'è limite alla creatività e alla fantasia.

Da quelli classici e tradizionali fino a quelli più innovativi, ogni anno la proposta si arricchisce con travestimenti ispirati alle tendenze più attuali. Molto in voga negli ultimi tempi, ad esempio, sono i costumi di Carnevale ispirati alle serie TV di maggiore successo e che ci tengono incollati allo schermo. Scopriamo insieme quali sono quelli più gettonati di quest'anno dai "Netflix-maniaci".

12 costumi di Carnevale ispirati alle serie TV

Negli ultimi anni sono state tante le serie TV di successo che hanno dato vita a personaggi diventati iconici: basti pensare, tra i tanti, ai protagonisti di una delle serie più di successo degli ultimi anni, Squid Game, oppure ai rapinatori con le maschere di Dalì de "La Casa di Carta" o ancora al gruppo di ragazzini nerd di "Stranger Things", di cui a breve uscirà la nuova stagione.

Se quest'anno avete deciso di trasformarvi in uno dei celebri personaggi di cui non potete più fare a meno di seguire le avventure puntata dopo puntata, ecco una lista contenente le 12 idee di travestimenti più originali per questo Carnevale 2022.

1. Stranger Things

Come non citare "Stranger Things", una delle serie TV più seguite e di cui si aspetta con trepidazione la quarta stagione in arrivo su Netflix il prossimo 27 maggio. Tra i personaggi più amati del gruppo di ragazzini nerd di Hawkins c'è sicuramente Eleven, la misteriosa bambina dotata di poteri psicocinetici in perenne lotta con il terribile Mind Flayer. Online sono disponibili diversi costumi di "Undici": dal vestito rosa della prima stagione al completo con camicia, pantaloni e bretelle dell'ultima.

2. Bridgerton

Altra attesissima uscita è quella di "Bridgerton", la serie TV ambientata nell'Inghilterra vittoriana la cui seconda stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 25 marzo. Se questo Carnevale volete vivere l'emozione di un ballo ottocentesco proprio come i nobili protagonisti della serie, potete indossare un abito in stile Regency, nella versione con o senza gioielli, per vestire i panni di Daphne Bridgerton, o in alternativa una giacca da smocking damascata per trasformarvi nel tenebroso Duca di Hastings.

3. Squid Game

Vera e propria rivelazione, la serie TV sudcoreana "Squid Game" è diventata in brevissimo tempo la serie più vista su Netflix, battuta solo di recente da un altro grande successo, "Lucifer". Per un Carnevale all'insegna della sfida e del divertimento, potete scegliere un costume ispirato ai personaggi divenuti ormai iconici: la tuta rossa con maschera delle guardie oppure la tuta verde indossata dai concorrenti con tanto di numero identificativo. Se invece preferite qualcosa di meno impegnativo, potete optare per la sola maschera con cerchio, triangolo o quadrato.

4. La Casa di Carta

Una serie TV che non ha bisogno di presentazioni è "La Casa di Carta" che da anni ci fa appassionare alle turbolente rapine architettate dal "Professore" e della sua banda di criminali. Per rivivere i momenti della quinta stagione da poco andata in onda su Netflix, per questo Carnevale è possibile diventare un membro della banda che ha tenuto sotto scacco la Zecca reale di Spagna. In che modo? Con l'iconica tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì!

5. Bojack Horseman

"Bojack Horseman" è sicuramente tra le serie tv più amate e chiacchierate, complice il finale aperto dell'ultima stagione. Perché, dunque, non scegliere un travestimento a tema per questo Carnevale? Impersonare il famoso cavallo protagonista delle serie animata è piuttosto semplice: basta una maschera a forma di testa di cavallo, una felpa con cappuccio che ricordi il tipico abbigliamento del protagonista, un pantalone scuro e il gioco è fatto.

6. The Handmaid's Tale

"The Handmaid's Tale" è una tra le serie TV più di successo tra quelle andate in onda negli ultimi anni, pluripremiata e amata in tutto il mondo nonostante la drammaticità della storia narrata. I numerosi fan attendono con ansia la quinta stagione, la cui uscita è prevista per quest'anno, per continuare a seguire le vicende della protagonista June. Nell'attesa, è possibile immedesimarsi in uno dei personaggi della serie con la mantella che indossano le ancelle, completa di copricapo bianco.

7. Vis a Vis/Orange Is the New Black

Anche se non sono serie TV nuove di zecca, la spagnola "Vis a Vis", tornata in auge dopo la pubblicazione della quarta stagione sulla piattaforma di streaming Netflix, e "Orange is the new black", dalla quale "Vis a Vis" ha preso ispirazione, hanno fatto appassionare grazie alle storie delle protagoniste che, loro malgrado, si trovano immischiate in loschi affari che le condurranno in carcere. Travestirsi da prigioniera di Vis a Vis o di Orange Is the New Black non è molto complicato: occorre una tuta gialla o arancione da galeotta e tanto coraggio!

8. Breaking Bad

Nonostante sia nata nel lontano 2008 e l'ultima stagione sia stata trasmessa nel 2013, "Breaking Bad" continua ad essere una delle serie TV più viste su Netflix, guadagnandosi anche un posto nella classifica delle serie meglio scritte di tutti i tempi. Insomma un vero e proprio pilastro per i "serie-maniaci" più accaniti. Per chiunque voglia vestire i panni di Walter White a Carnevale non occorre altro che una tuta gialla, una mascherina ed acquisire in tempo qualche nozione di chimica.

9. Narcos

"Plata o plomo?" Con le sue tre stagioni, "Narcos", che racconta con toni molto realistici l'ascesa e il declino di uno dei criminali più sanguinari e potenti del secolo scorso, è stata una serie molto seguita ed apprezzata dagli amanti del genere gangster e non solo. Per gli appassionati della serie è disponibile il costume di Pablo Escobar che riproduce fedelmente uno degli outfit indossati dall'attore che interpreta il terribile narcotrafficante colombiano, inclusa una finta pancia gonfiabile per immedesimarsi al meglio nel personaggio.

10. Peaky Blinders

Restando in tema gangster non si può non fare riferimento ad una delle serie TV più amate degli ultimi anni, "Peaky Blinders", che con la sua ambientazione e la sua storia ricca di colpi di scena ha tenuto incollati agli schermi spettatori di diversi paesi. Online sono disponibili il costume di Thomas Shelby, la classica coppola che richiama quella della serie o, in alternativa, l'intero set ispirato agli anni '20 composto da coppola, bretelle, papillon e orologio da taschino.

11. Game of Thrones

Nonostante l'addio nel 2019 con l'ottava ed ultima stagione, "Il Trono di Spade" è senza ombra di dubbio una delle serie TV che ha fatto la storia del genere. Anche per questo Carnevale 2022 può rivelarsi una mossa vincente scegliere di travestirsi da uno dei tanti personaggi protagonisti degli episodi: online sono disponibili il costume di Daenerys, la parrucca di capelli biondo platino della Regina dei Draghi, il mantello del Guardiano della Notte e anche la maschera del terribile Re della Notte. A voi la scelta!

12. Baywatch

Ricordate "Baywatch", la serie TV anni '90 ambientata su una spiaggia di Malibù? La squadra di bagnini più famosa del piccolo schermo non smette di far battere il cuore di intere generazioni, affascinate dalle avventure dei protagonisti, tra cui l'indimenticabile Pamela Anderson nel ruolo di Casey Jean Parker. Se per questo Carnevale volete vestire i panni dei famosi baywatchers avete diverse alternative: il completo da spiaggia con maglietta e pantaloncini, disponibile sia da uomo che da donna, oppure un semplice costume rosso, senza dimenticare l'iconico salvagente.