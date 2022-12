Addobbi di Natale 2022: i migliori per abbellire la casa e l’albero Quali sono i migliori addobbi e le migliori decorazioni da acquistare per il Natale 2022? Vediamone qualcuno insieme. La scelta a vostra disposizione è molto ampia, sia per la casa che per l’albero di Natale, dovete trovare solo ciò che incontra il vostro gusto e si inserisca perfettamente nell’arredamento di casa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le cose più belle del Natale c'è quella di poter scegliere le più belle decorazioni per la casa e i più bei addobbi da appendere sull'albero.

Ogni anno, possiamo scegliere qualcosa di nuovo, classico o di tendenza, da aggiungere a ciò che già abbiamo, facendo attenzione a individuare qualcosa che sia sì sfizioso, ma anche in linea con l'albero che abbiamo acquistato e con l'arredamento della nostra casa.

Di seguito, alcuni dei migliori addobbi di Natale 2022 che potete acquistare su Amazon, nella sezione dedicata agli articoli natalizi, o altre piattaforme di vendita online.

Migliori addobbi e decorazioni di Natale del 2022

Stelle, luci, cuori, fiocchi, pupazzi di neve e palline: ecco cosa acquistare per rendere la vostra casa più luminosa e preziosa in occasione delle feste natalizie di quest'anno. Ce n'è davvero per tutti i gusti.

Pupazzo a forma di renna

Se state cercando qualcosa da posizionare davanti alla porta d'ingresso, sul pianerottolo o dentro casa, potrebbe fare al caso vostro il pupazzo a forma di renna, tipicamente natalizio. Morbido e in peluche, può essere anche lavato in lavatrice. Della stessa serie sono disponibili anche Babbo Natale e la renna.

Pacchi regalo luminosi

Molto sfiziosi sono anche i pacchi regalo luminosi. disponibili in diverse misure e acquistabili tutti insieme o separatamente. Anche in questo caso, si può scegliere di posizionarli all'ingresso o sul pianerottolo, ma fanno la loro figura anche vicino all'albero, magari alternati a regali veri o in giardino. Le lucine led sono regolabili in 8 modalità: scegliete l'intensità e la colorazione che preferite e illuminate la vostra casa.

Tenda da esterno con stelle

Se dovete decorare un giardino, molto scenografica è la tenda luminosa: quella che vi proponiamo noi ha decorazioni a forma di stelle e si sviluppa su un filo unico. Se vi sembra troppo semplice o poco utile a riempire, potete acquistare due o più fili, scegliendo tra i diversi tipi di stelle proposte. Alternandoli, otterrete un effetto molto sfizioso.

Stendardi soldatini

A proposito delle decorazioni per esterno, vi consigliamo anche gli stendardi soldatini, da posizionare avanti alla porta d'ingresso o in veranda. Ciascuno misura 32 x 180 cm e, grazie allo spago e all'asta presenti nella parte superiore, appenderli al muro è molto semplice. A dispetto della loro lunghezza, inoltre, sono molto leggeri.

Ghirlanda di abete artificiale

Se, invece, dovete decorare il cammino, il passamano di una scala o gli stipiti delle porte e delle finestre, potrebbe fare al caso vostro la ghirlanda di abete artificiale, arricchita con pigne, bacche e luci led. Fermata con un movimento a S, aggiunge un tocco classico, ma d'impatto all'arredamento natalizio. Ha una lunghezza di 1,8 metri.

Decorazione personalizzata per l'albero

Un'idea originale per chi ha appena accolto in casa un neonato è la decorazione personalizzabile per l'albero di Natale. Si tratta di un addobbo in legno a forma di pallina, ma bidimensionale. Sulla parte frontale potete far incidere il nome del vostro bambino, che accompagnerà la scritta "il mio primo Natale" e sarà inserita all'interno della sagoma di un'orma. Sarà un modo diverso per ricordare una prima volta davvero magica.

Trenino natalizio

Particolare e certamente diverso è il trenino natalizio, una decorazione perfetta da sfruttare soprattutto se in casa ci sono dei bambini, perché ne rimarranno incantati. Potete posizionarlo in modo che si muova intorno all'albero di Natale o al centro della stanza, se avete un salone abbastanza grande. Nella confezione trovate i binari e tre vagoni da agganciare l'uno all'altro.

Federe natalizie

Che ne dite, invece, delle federe natalizie? Potete utilizzarle per i cuscini dei divani o per i cuscini decorativi per il letto. Quelli che vi proponiamo sono vendute in confezione da quattro, tutte diverse, ma tutte a tema. Sono perfette sia per gli adulti che per le camerette dei bambini. Non dovete far altro che scegliere tra la versione a sfondo bianco e la versione a sfondo rosso.

Fibbie per tende con gnomi

Se è vero che sono i dettagli a fare la differenza, ciò che probabilmente manca tra le vostre decorazioni natalizie sono le fibbie per tende a forma di gnomo. Ve ne proponiamo un paio in coordinato: simpatici, ma non pacchiani, questi gnomi aggiungono un tocco più natalizio all'ambiente. Sono realizzate in cotone di alta qualità e sono lavabili in lavatrice.

Angeli pendenti

Infine, vi proponiamo gli angeli pendenti, delle decorazioni perfette sia da appendere all'albero che da utilizzare per abbellire le maniglie delle porte e delle finestre. In una confezione ne trovate dieci tutti diversi. Sono realizzati in versione invernale, provvisti di cappelli e sciarpe.