30 idee regalo per una mamma perfette per ogni occasione La mamma è la persona più importante della nostra vita, e merita un regalo perfetto anche se non c’è una ricorrenza particolare da festeggiare. Impossibile fallire: che sia una sportiva, un’appassionata di tecnologia, una beauty addicted o una lavoratrice bisognosa di relax, ecco le nostre proposte di regali per una mamma perfetta (o che almeno ci prova).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ogni occasione è buona per celebrare la mamma e per omaggiarla con un regalo. Che si tratti del suo compleanno, della Festa della Mamma, dell'onomastico, di Natale o di qualsiasi altra ricorrenza, è sempre bello poterla celebrare e farle arrivare il nostro affetto.

È pur vero, però, che trovare un'idea regalo perfetta non è sempre semplice. Cosa regalare alla mamma per stupirla e farla sentire speciale?

Qui di seguito, trovate alcuni pensierini e suggerimenti di idee regalo per la mamma: potete fare un giro tra i negozi o acquistare qualcosa su Amazon e altri portali online. Ce n'è davvero per tutti i gusti: dai prodotti di bellezza, ai viaggi avventurosi, passando per gli accessori per il fitness e gli elettrodomestici per diversi in cucina, mille e anche di più sono i modi che abbiamo per far sapere alla mamma quanto l'amiamo.

Leggi anche I 21 migliori giochi da tavolo fantasy da collezionare

Cosa regalare alla mamma: 30 idee per renderla felice

Ecco 30 idee regalo per la mamma adatte a diverse ricorrenze e occasioni. Abbiamo selezionato, infatti, regali perfetti per la Festa della mamma, per l'onomastico e per il compleanno, inserendo proposte diverse per le madri che compiono 50 anni, 60 anni e 70 anni. Ma non solo: di seguito troverete anche regali per il Natale e regali simpatici pensati per le mamme stressate o per quelle dai gusti difficili. Ovviamente ci sono proposte adatte a tutte le tasche: dal pensiero più economico fino ad arrivare ai regali più costosi.

Cosa regalare ad una mamma stressata, ad una madre dai gusti difficili o ? Pensate a qualcosa che possa aiutarla a rilassarsi e a concedersi un momento solo per se dopo una giornata di lavoro e piena di impegni.

1. Una selezione di tè per la mamma stressata

Per una mamma stressata il regalo ideale è il set di tre cofanetti di Vahdam. Al suo interno trovate una selezione di té assortiti. I contenitori hanno fattezze pregiate e sono realizzati in edizione limitata da un marchio particolarmente apprezzato dagli intenditori. Un regalo perfetto che potranno condividere con qualche amica.

2. Maschera viso

Un regalo alternativo per una mamma stressata è una maschera per il viso, ideale da mettere in posa mentre si sorseggia una tisana e si legge qualche pagina di un libro. Tra le più apprezzate del momento, la maschera viso nera di LDREAMAM, a base di fango: è ideale per pulire a fondo la pelle e farla respirare.

3. Candele profumate per una mamma che compie 50 anni

Tra le idee regalo più particolari e meno scontate, ci sono i cofanetti da collezione. Per esempio, molto apprezzate potrebbero essere le candele profumate di Yue Gang , vendute in una particolare confezione e dipinte a mano. Il box contiene quattro candele al profumo di gardenia, gelsomino, vaniglia francese e lavanda, profumazioni delicate e naturali che aggiungono un tocco diverso all'ambiente senza essere troppo dense.

4. Sali da bagno

Un'idea regalo alternativa per la mamma di 50 anni sono i sali da bagno, ideali per concedersi un momento di relax a fine giornata, immergendosi nella vasca e lasciandosi inebriare da profumi intensi. Le bombe da bagno di SatinNaturel sono biologiche, vegane e completamente fatte a mano, idratano la pelle a fondo rendendola più liscia e luminosa.

5. Un charm per la mamma che compie 60 anni

Potreste pensare, per esempio, ad un gioiello a tema. Pandora ha realizzato un charms in argento da aggiungere al bracciale in cui, all'interno di un cuore, compare il numero 60 tempestato di brillantini: un regalo prezioso per una mamma più unica che rara.

6. Braccialetto Tennis di Swarovski

In alternativa, potreste scegliere come idea regalo per la mamma che compie 60 anni il bracciale Tennis di Swarovski, anche questo luminoso ed elegante, ideale per aggiungere un tocco di classe anche all'outfit più semplice. Basta davvero poco, per far sentire la vostra mamma una regina.

7. Brondi Amico Smartphone per la mamma che compie 70 anni

Per il compleanno della mamma che compie 70 anni un'idea regalo utile potrebbe essere Brondi Amico Smartphone, il cellulare pensato per le persone anziane, con icone e numeri perfettamente visibili e diverse applicazioni scaricabili facilmente, come Skype e Whatsapp. Si tratta di un regalo sicuramente utile per restare sempre in contatto e che permette alla mamma un po' più avanti con l'età di utilizzare senza problemi lo smartphone.

8. Composizione con 12 rose stabilizzate

Un'idea regalo alternativa alla precedente perfetta per il compleanno di una mamma che compie 70 anni è la confezione di 12 rose stabilizzate di Amoroses. Le rose stabilizzate sono fiori veri che durano diversi anni, un pensiero per far capire alla vostra mamma che l'amore per lei non svanisce mai e che ve ne prenderete cura per sempre.

9. Album con i ricordi più belli: il regalo personalizzato per la mamma

Se volete optare per un' idea regalo per la mamma personalizzato, potete acquistare un album già pronto: non vi resterà che aggiungere le foto che avete scelto. Su Amazon, per esempio, trovate un album fotografico pieghevole che può contenere fino a 24 foto; al centro, è presente una scatolina in cui potete aggiungere un piccolo dono.

10. Tazza personalizzata con caricatura

La mamma è l'eroina dei suoi figli, ma, per lei, i suoi i suoi pargoli sono i suoi aiutanti nelle avventure più disparate. Che ne dite, quindi, della tazza con caricatura di Movoo Design? Potete far aggiungere i vostri nomi e il gioco è fatto, il regalo sarà personale e personalizzato. E lei potrà portarvi sempre con sé.

11. Collana madre-figlia per la Festa della mamma

Uno regalo significativo per la Festa della mamma è la collana di YL in argento, il cui ciondolo raffigura una mamma nell'atto di prendere in braccio. Questo regalo prezioso è il simbolo di rapporto solido, fatto di momenti di spensieratezza e destinato a non finire mai. Un modo dolce per dire "ti voglio bene, mamma, grazie per esserci per me".

12. Profumo Princess di Vera Wang

Se quello che le serve è un profumo, invece, lasciate che si inebri con la fragranza realizzata da Vera Wang. Le note di testa sono fruttate, ma lasciano spazio a un cuore e delle note di coda al profumo di vaniglia, fiori esotici e aromi boschivi. Un'idea regalo perfetta per l'onomastico della

13. Epilatore elettrico Braun per la mamma che compie 40 anni

Negli ultimi anni le aziende produttrici di epilatori e altri alleati di bellezza hanno innovato i loro prodotti, permettendo alle donne (ma anche agli uomini) di poter effettuare a casa propria alcuni trattamenti tipici dei saloni di bellezza.

Ne è un esempio Braun, marca leader in questo settore, con il suo Silk-épil 9 Flex 9020, in vendita sullo store Braun di Amazon. Si tratta di un epilatore di ultima generazione con una testina completamente flessibile, che rende la rimozione dei peli superflui facile e immediata. Inoltre, le pinzette, realizzate con tecnlogia MicroGrip agiscono delicatamente anche sulle pelli più delicate. Questo modello è senza fili e impermeabile ed è dotato di un manico ultra sottile e leggero, per un'esperienza di epilazione più comoda e indolore. All'interno della confezione è compresa una testina più morbida, da utilizzare sulle zone del corpo più sensibili.

14. Crema autoabbronzante Collistar

A proposito di creme, invece, molto richiesta è la crema autoabbronzante di Collistar, vera e propria istituzione nel mondo fashion e beauty. Oltre a regalare al viso un colorito abbronzato, questa lozione aiuta a proteggere la pelle, migliorandone la lucentezza ed evitando la formazione di macchie e imperfezioni.

15. Smartbox per trascorrere del tempo in famiglia

Se anche tu hai una madre stressata e che ha bisogno di prendersi del tempo da dedicare a sé stessa e ai propri affetti , sappi che il miglior regalo per lei sarà trascorrere un po' di tempo in famiglia, rilassandosi e godendo del vostro affetto e calore. Il pacchetto "Tre giorni in famiglia" di Smartbox, ad esempio, permette di scegliere tra 157 agriturismi e hotel per trascorrere tre giorni lontano dal caos e vicino ai propri cari. In alternativa, potete valutare i pacchetti, come la Smartbox "Due giorni in famiglia" che offre la possibilità di scegliere tra più di 1570 soggiorni.

16. Puzzle 3D per l'onomastico della mamma

Che ne dite invece di un puzzle 3D per l'onomastico della mamma? Potrebbe essere divertente dare vita insieme ad un modellino da sistemare poi in soggiorno: in questo modo le regalerete il vostro tempo anche senza uscire di casa. Tra quelli più gettonati, c'è senza dubbio quella della Tour Eifell di Ravensburger.

17. Frullatore a immersione per la mamma che ama cucinare

Per una mamma che ama sperimentare nuove ricette, potrebbe tornare utile il frullatore a immersione Bosch MSM67170 , un elettrodomestico versatile, utile per preparare spremute e bibite nutrienti, ma anche condimenti per la pasta e impasti per dolci. Non ha un prezzo elevato e le sue prestazioni sono particolarmente apprezzate: insomma, un'idea regalo che la mamma appassionata di cucina apprezzerà sicuramente per il suo compleanno.

18. Angry Mamas per la mamma fissata con le pulizie

In alternativa, potete dare uno sguardo, tra gli accessori da cucina, alle Angry Mamas: un'idea regalo utile e originale per l'onomastico della mamma, che aiuterà nella pulizia del forno, del frigorifero e del microonde. Realizzate in silicone, sono dotate di un meccanismo che permette di igienizzare gli elettrodomestici senza utilizzare detergenti chimici. Nel caso della Angry Mama per il forno da incasso, basterà riempirla con aceto bianco e soda da bicarbonato. Basteranno 45 minuti per avere un forno pulito come se fosse nuovo, e intanto tua mamma potrà rilassarsi comodamente sul sofà mentre un'altra madre fa il lavoro al posto suo.

19. Cuscino termico a forma di gatto per la mamma gattara

Sappiamo che è andata così: quando eravate piccole le avete portato un gatto, lei ha insistito, gridando di non volerlo in casa, ma poi alla fine se ne è innamorata.

Se anche voi avete una madre con cui condividere la passione per il meraviglioso mondo dei felini, potete unire utile e dilettevole e regalarle un cuscino termico a forma di gatto, grande alleato per dolori e contratture muscolari causate da una posizione sbagliata o da molto tempo alla scrivania e dalla forma simpatica.

Morbido e adatto per collo, schiena, gambe, piedi e zona lombare, questo cuscino termico può essere riscaldato sia nel forno che in microonde, è morbidissimo e starà bene anche sul divano del salotto – insieme al gatto vero.

20. Maglietta simpatica per una mamma dai gusti difficili

Potete strappare una risata alla vostra mamma per il suo onomastico regalandole una maglietta con una frase simpatica, pre-stampata o pensata da voi e fatta su misura per lei. Su internet trovate numerosi modelli, diversi per colori, taglie, tessuti e fantasie, come questa con collo a V di LUMOMIX con scritto "Io sono una mamma e tu che superpoteri hai?"

21. Tote bag per la mamma appassionata di moda

Ci sono donne da pochette e donne da tote bag: non sappiamo come facciano le altre madri a far entrare tutto in una clutch, ma sappiamo per certo che tua madre sembra Mary Poppins quando estrae dalla sua borsa qualsiasi cosa possibile e immaginabile.

Realizzata in pelle con chiusura a zip, questa capiente tote bag di S-ZONE fa incontrare la praticità con lo stile grazie al design squadrato e al morbido pellame. Grazie agli scompartimenti interni, permette di organizzare tutto il necessario, e anche più del necessario. Si tratta di un idea regalo perfetta per il compleanno della mamma.

22. Set beauty per la mamma che ama prendersi cura di sé

Il set beauty di Green Canyon Spa è un'ottima idea regalo per chi cerca qualcosa di utile e carino per l'onomastico o per la Festa della mamma. All'interno del cesto intrecciato a mano sono presenti tutti i prodotti con una delicata fragranza ai fiori di ciliegio indispensabili per la cura e il benessere del corpo: un gel doccia, un bagnoschiuma, sali da bagno, una crema per il corpo, una lozione per il copro, un burro corpo, un sapone e due bombe da bagno.

23. Ciondolo in argento per la mamma amante dei gioielli

Se le vostre mamme amano i gioielli e i fiori, invece, potete optare per il suo compleanno per questo ciondolo Pandora in argento, un regalo piccolo ma prezioso. Pieno di margherite, questo charm, raffinato ed elegante, permetterà alla vostra mamma di portarvi sempre con sé, ovunque si trovi.

24. Set di pennelli per la mamma make-up addicted

Per l'onomastico della mamma o per la Festa della mamma un'ottima idea regalo potrebbe essere questo set di pennelli make-up di Start Makers, contenente ben 12 pennelli, due beauty blender e una pratica custodia. Tutti i pezzi contenuti in questo set sono di alta qualità, garantiscono un make up preciso e sono ergonomici.

25. Amazon Echo Show 10 per la mamma tecnologica

Un regalo di Natale perfetto per la mamma potrebbe essere Amazon Echo Show 10, l'assistente vocale dotato di schermo da 10 pollici, che permette di avere a portata di mano ricette, appuntamenti segnati e liste della spesa, ma utile anche a cucinare e riordinare a ritmo di musica e non sentire troppo silenzio quando i figli non ci sono.

Inoltre, è possibile scaricare applicare e fare videochiamate, per avere sempre vicini parenti e amici lontani, ma anche ascolta audiolibri o guardare film e serie tv.

26. Cassa bluetooth per la mamma che ama la musica

Anche una cassa bluetooth, come questo speaker Bluetooth portatile JBL GO 2, può essere una buona idea regalo per il compleanno della mamma. Può azionarla mentre sbriga le faccende di casa, mentre lavora, mentre in doccia: insomma, la musica può rivelarsi una buona compagnia in qualsiasi momento della giornata.

27. Amazfit Band 5 per la mamma sportiva

Se pensavi di regalare in occasione del compleanno della mamma un contapassi o uno smartwatch, puoi optare per l'Amazfit Band 5 compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android. Questo urban tracker è in grado di contare i passi, monitorare il battito cardiaco e la qualità del sonno, tenere nota del livello di attività di tua madre e aiutarla a vivere meglio e in forma. Non solo utile, ma anche bello e impermeabile, da poter tenere al polso mentre si nuota in piscina o mentre si lavano i piatti.

28. Tuta Adidas

Per fare sport ci vuole l'abbigliamento giusto. Che ne dite, quindi, di regalarle per l'onomastico della mamma una tuta? Il completo Adidas, per esempio, è semplice e mai fuori moda. Lo trovate disponibile in numerose taglie e molteplici colori: troverete sicuramente la versione più adatta alla vostra mamma.

29. Angioletto Thun: l'idea regalo per Natale

Per Natale potreste scegliere come idea regalo per la mamma un angioletto della Thun in ceramica, piccolo, semplice e non particolarmente costoso. Il marchio propone diversi angioletti: scegliete quello che più si avvicina ai vostri gusti e che pensate possa piacere alla vostra mamma.

30. Animaletti Thun da appendere

Dello stesso marchio, potete trovare anche altri soggetti; molto apprezzati come idea regalo per il Natale, per esempio, sono le decorazioni con animaletti, come questa grande con un procione e una tenera volpe, perfette non solo per l'albero, ma anche vicino le maniglie delle porte o le ante della credenza.

Idee regalo per la mamma, tutte le proposte da acquistare su Amazon

Che la tua mamma sia un'appassionata di bellezza, tecnologia o sport, Amazon ha creato per te un'intera sezione dedicata alle migliori idee regalo per la mamma da acquistare direttamente in rete. Spedizione rapida e assistenza clienti impeccabile per dimostrare a tua madre quanto bene le vuoi attraverso un regalo perfetto per lei.