10 Regali di Natale per rendere felici i bambini Per rendere felice un bimbo a Natale basta davvero poco. Tuttavia, se cercate idee originali e interessanti, vi consigliamo le migliori novità di giochi e giocattoli su Amazon: il Monopoly, il playset Lego, la nuova Barbie e tanti altri.

Quando arriva il periodo natalizio, si sa, i bambini sono sempre i più entusiasti. Aspettano con ansia la mattina di Natale per scartare i loro regali e sperano di ricevere ciò che hanno chiesto a Babbo Natale.

Per rendere felice un bimbo, però, basta davvero poco, un giocattolo del loro personaggio o film preferito o anche un gioco da tavolo.

Per aiutarvi nella scelta del regalo ai vostri bimbi, abbiamo selezionato le novità più interessanti su giochi e giocattoli, acquistabili su Amazon e perfette da mettere sotto l'albero per stupire e rendere felici i più piccoli.

Il playset LEGO di Spider-man, i giochi da tavolo, le bambole e persino il gioco contro stress e noia di Pianeta: tante proposte per tutti i bambini, anche per quelli più pretenziosi.

1. Unstable Unicorns e Exploding Kittens di Asmodee

Prezzo: 41,88 euro

Perfetto per i bambini che amano giocare in compagnia a Natale e non solo, il set di giochi da tavolo di Asmodee comprende sia Unstable Unicorns che Exploding Kittens.

Nel primo i giocatori si sfidano a carte, guadagnando punti grazie alle strategie per sabotare gli avversari e riempire la propria stalla di unicorni.

Il secondo, invece, è un card game molto noto. Il gioco consiste nel pescare carte fino a quando qualcuno non incappa nella temuta Exploding Kitten, che elimina il giocatore a patto che non abbia una carta Disinnesgatto, necessaria per evitare l'esplosione.

Questi set, dunque, regala due giochi da tavolo, per un divertimento raddoppiato a Natale.

2. Il robottino insegnatutto di Liscianigiochi

Prezzo: 59,90 euro

Per i bambini più piccoli, ma comunque impazienti di imparare a leggere e a scrivere come i grandi, questo robottino insegnatutto di Liscianigiochi è il regalo che si aspettano sotto l'albero.

STEP è un piccolo robot che parla e muove il suo braccio per insegnare al bambino in età prescolare a scrivere e leggere le lettere dell’alfabeto e i numeri da 1 a 9, a disegnare e a pronunciare il proprio nome, il regalo educativo e divertente per un bambino che ama imparare.

La fascia di età consigliata per questo gioco va dai 36 mesi ai 6 anni.

3. Il LEGO playset di Spider-Man

Prezzo: 39,90 euro

Per un bimbo che ama i super eroi questo playset Lego di Spider-Man potrebbe essere un'idea regalo di sicuro successo a Natale.

Il set riproduce il quartier generale del Dr. Strange, con un seminterrato pieno di gadget e un mostro a forma di insetto gigante con minacciose chele.

I bambini dovranno salvare Wong grazie all'aiuto degli altri tre personaggi inclusi – Spider-Man con la ragnatela, il levitante Dr. Strange e Mary Jane con il candelabro – e diventare nuovi super eroi.

Questo set Lego, dunque, assicura un'intensa e divertente esperienza di gioco ed è ideale per i fan di Spider-Man e delle sue avventure.

4. La Barbie Extra con cucciolo

Prezzo: 37,99 euro

Per le bimbe e i bimbi più alla moda, la Barbie Extra con cucciolo è un grande classico tra i regali da scartare la mattina di Natale.

Le Barbie della gamma "extra" hanno lunghi capelli morbidi e ondulati, semiraccolti in pettinature glamour, e un look sbarazzino e scintillante.

Indossano vestiti e accessori con dettagli unici e sono sempre accompagnate da un simpatico animaletto.

5. La bacchetta di Harry Potter di Ciao

Prezzo: 9,90 euro

Per i bambini appassionati del maghetto più famoso del mondo, la bacchetta magica di Ciao sarà un regalo davvero apprezzato a Natale.

Il prodotto, originale e con licenza Warner Bros/Wizarding World, è l'oggetto necessario a ogni piccolo mago che voglia cominciare a praticare incantesimi e, nel frattempo, vivere la magia del Natale con gli strumenti giusti.

La bacchetta, inoltre, è in plastica di qualità, lunga 30 cm e simile per dettagli, colori e rifiniture a quella dei film.

6. La bambola Winter Chill di LOL Surprise

Prezzo: 14,69 euro

Se avete intenzione di regalare una bambola originale e stilosa, vi consigliamo di riporre sotto l'albero di Natale la LOL Surpise in edizione Winter Chill.

La confezione comprende 8 prodotti tra cui una bambola da collezione, con i suoi accessori e abiti scintillanti, in stile invernale, e una sfera che funge da espositore e può anche essere appesa all'albero.

Se immersa in acqua, infine, la bambola rivela una sorpresa inaspettata.

7. Il blaster a 32 canne di Hasbro

Prezzo: 41,90 euro

Per regalare ai bambini l'adrenalina dei film e videogiochi d'azione, vi consigliamo il blaster Nerf Elite 2.0 di Hasbro, un dono che farà sentire anche i più piccoli dei veri guerrieri.

Il fucile è adatto soprattutto ai bambini dai dieci anni in poi, a causa delle notevoli dimensioni: 68 cm di lunghezza e 15 cm di altezza.

Il giocattolo include 32 dardi originali Nerf Elite in gommapiuma per caricare tutte le canne ed è dotato di una doppia modalità di lancio: un solo dardo quando il grilletto è premuto a metà, due se invece lo è fino in fondo.

8. Cicciobello che gioca e cammina

Prezzo: 60,00 euro

Un regalo jolly da fare ai più piccoli a Natale, questo Cicciobello "gioca e cammina" è un dono classico ma sempre apprezzato, ideale da ricevere a Natale.

Questo bambolotto, realizzato in materiale resistente e di qualità, è in grado di emettere piccoli versi e muovere i primi passi con l'aiuto del vostro bambino, che dovrà tenerlo e muoverne le manine.

Giocare con questo giocattolo è senza dubbio una delle attività preferite dalla maggior parte dei bambini, che saranno felici di cominciare la giornata di Natale con il loro primo o nuovo Cicciobello.

9. Il Monopoly edizione Animal Crossing di Hasbro

Prezzo: 24,90 euro

Se avete bambini che amano il celebre videogioco per Nintendo "Animal Crossing", dovreste considerare questo Monopoly a tema di Hasbro, un regalo di Natale originale che unisce l'esperienza del videogame al noto gioco da tavolo.

Consigliato a partire dagli otto anni, in questa versione di Monopoly, i bambini visitano isole, raccolgono insetti, pesci, fossili e frutta, vendono oggetti per guadagnare stelline, comprano decorazioni e ottengono Miglia di Nook per vincere.

Oltre all'ambientazione, anche le pedine sono ispirate ai personaggi di Animal Crossing New Horizons, e in aggiunta al dado tradizionale, è incluso un dado di Nook, che stabilisce che cosa può essere venduto.

10. Il kit per esperimenti di Liscianigiochi

Prezzo: 11,99 euro

Per scienziati in erba e piccoli chimici, il kit per esperimenti di Liscianigiochi è il regalo giusto da trovare sotto l'albero a Natale.

Il set scientifico consente di trasformare la casa in un vero e proprio laboratorio e di sperimentare ben 50 esperienze scientifiche sull'elettricità.

Contiene divertenti strumenti da laboratorio – lampadina, cannucce, tubo di plastica, palloncini, carta velina, cavi alligatore, stick per bolle, pallina di polistirolo, charm lente d'ingrandimento e carte esperimenti -, e un manuale divulgativo con nozioni basilari di chimica e fisica, per diventare piccoli Volta divertendosi.