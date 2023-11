Zero Gravity, cosa sono e come funzionano le palestre dove si impara a volare Le palestre Zero Gravity sono luoghi innovativi pensati per attività acrobatiche o feste di compleanno. Il posto ideale per gli appassionati di sport ma non solo. Ecco tutti i dettagli.

Milano, Roma, Torino, Bergamo e prossimamente anche a Firenze. In tutte queste città è possibile usufruire degli spazi di Zero Gravity: centro sportivo dedicato alle discipline sportive e a gravità zero. Le palestre sono dotate di trampolini, ponti sospesi o tappeti elastici. Un luogo in cui adulti e bambini possono seguire corsi di ginnastica acrobatica o anche organizzare feste di compleanno.

Cosa sono le sale Zero Gravity e dove si trovano in Italia

Zero Gravity è stata fondata da Andrea Poffe, scomparso nel 2020. In questa catena di palestre trampolini, tappeti elastici e vasche di gommapiuma diventano sia un momento di svago per i visitatori, sia occasioni per imparare ginnastica acrobatica, parkour, pole dance, tessuti aerei, freestyle. Tutti i corsi puntano a migliorare la coordinazione del corpo (in terra e in volo), in sicurezza e con l'aiuto di istruttori qualificati.

Cosa si può fare a Zero Gravity: i corsi

Nella sede di Zero Gravity le lezioni di parkour, freestyle, acrobatica, calisthenics, tessuti aerei o pole dance costano 40 euro (35 euro per gli under 12) e hanno una durata di 55 minuti. È prevista anche la possibilità di acquistare un pacchetto da 11 lezioni a 350 o 400 euro a seconda della fascia d'età. Per le lezioni private giorni e orari vengono concordati direttamente con l'istruttore.

Festeggiare il compleanno a Zero Gravity

Tra le altre cose, nelle palestra di Zero Gravity è anche possibile festeggiare il proprio compleanno. Il pacchetto comprende la possibilità di riservare una sala privata (per 2 ore e 30 minuti) in cui allestire un buffet (acquistabile separatamente). La festa base prevede un minimo di 10 partecipanti (massimo 25), costa 270 euro durante la settimana e 290 euro nei weekend.

I prezzi e gli orari nelle palestre Academy

La Palestra Academy è uno spazio rivolto ad adulti e bambini che vogliono avvicinarsi al mondo del freestyle senza seguire lezioni specifiche. È possibile prenotare dal lunedì al venerdì (dalle ore 10 alle 22), con un biglietto dal costo di 11 euro la prima ora e 9 euro per le successive. Il sabato e la domenica il costo è di 13 euro per la prima ora e di 11 euro per le successive.