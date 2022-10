Vittoria passione occhiali da sole: la figlia di Chiara Ferragni gioca a fare la diva Vittoria Lucia Ferragni è una piccola diva. Ora la sua passione sono gli occhiali da sole: anche se sono troppo grandi li vuole indossare a tutti i costi.

A cura di Giusy Dente

La piccola Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo a pane e moda. È una piccola diva sui social dei genitori: i fan della coppia adorano le sue facce buffe, ma anche i suoi look da piccola influencer. Ovviamente dietro c'è la mano di Chiara Ferragni, ma sembra che la bambina apprezzi particolarmente. Al momento, ha sviluppato una certa predilezione per un accessorio in particolare: gli occhiali da sole (ovviamente griffati).

Baby V, piccola influencer

Buon sangue non mente e sin dalla nascita la piccola Vitto (come la chiamano affettuosamente in casa) è stata circondata di vestiti e accessori fashion. A due mesi, aveva già una collezione di sneakers degne di un'influencer, con calzature in limited edition e griffate, di tutte le più grandi Maison. E che dire dei regali preziosi ricevuti quando è venuta al mondo, dal peluche gigante di Fendi al passeggino di Dior.

In quanto ad abbigliamento, non è mai stata da meno. Mamma Chiara Ferragni all'inizio ha scelto per lei tutine griffate di ogni tipo e nel tempo le ha sempre più spesso fatto indossare i capi della sua collezione. Insomma, Vittoria è già una baby testimonial e si diverte a fare la modella. Al momento le piacciono particolarmente gli occhiali da sole e anche in questo caso, il modello che ha scelto è uno dei più trendy.

La piccola Vittoria indossa gli occhiali di lusso

Con gli occhiali da sole la piccola Vittoria è una baby diva perfetta. La bimba, in un breve video condiviso sui social da mamma Chiara Ferragni, passa da una stanza all'altra tenendo poggiati sul naso gli occhiali, che visibilmente sono troppo grandi per lei e quindi le ricadono sul viso. Ma lei imperterrita non si arrende e a tutti i costi non vuole toglierli, rimettendoli al loro posto anche mentre gioca.

in foto: occhiali Moncler

Si tratta di un paio di occhiali da sole XXL a mascherina, uno dei modelli più in voga al momento, i preferiti dalle celebrities. Sono un must di Balenciaga, ma li hanno inseriti nelle loro collezioni tutte le principali Maison. Quelli di Vittoria potrebbero essere di Moncler, un modello gender neutral dal design futuristico, con montatura nera lucida e lenti fumé. Ulteriore tocco di originalità: le stecche laterali sono montate in basso. Costano 270 euro. Non potevano certo sfuggire all'attenzione di una piccola influencer come Baby V.