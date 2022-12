Valentina Ferragni veste maculato e nota una certa somiglianza: “È stile tata Francesca” “Non vedo differenze” ha ironizzato Valentina Ferragni, che col body maculato ha notato una certa somiglianza con tata Francesca, della serie tv cult anni 90.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni trascorrerà le feste circondata dal calore e dall'amore della sua famiglia. Per l'imprenditrice è il primo Natale da single. Quest'anno non ci sarà Luca Vezil al suo fianco: i due hanno posto fine alla loro relazione quasi decennale già da qualche mese. L'influencer si sta dedicando a se stessa, alle proprie passioni (sta praticando in modo molto assiduo pole dance e pilates), al lavoro. Su questo fronte si sente particolarmente realizzata: oltre a veder crescere la sua linea di gioielli, nel 2022 ha raggiunto anche un altro obiettivo: l'apertura del nuovo ufficio.

Il Natale sulla neve di Valentina Ferragni

I Ferragni al completo si sono trasferiti in Alto Adige, per trascorrere la Vigilia e il Natale circondati dalle montagne e dalla neve. Valentina Ferragni è assieme alle sorelle: Francesca è col compagno Riccardo Nicoletti e il figlio nato da poco e ovviamente anche Chiara è presente con Fedez, Leone e Vittoria. La vacanza nelle Dolomiti ha richiesto un abbigliamento adeguato, con tute da sci protagoniste. L'imprenditrice in valigia ne ha messa una rosso fuoco, ma non ha rinunciato anche a qualcosa di più glamour per i momenti di svago lontano dalla neve.

Valentina Ferragni come tata Francesca

Valentina Ferragni ha mostrato il suo outfit e ha ironizzato sul risultato finale del look, che l'ha riportata indietro nel tempo. Ha notato una certa somiglianza con un personaggio televisivo famosissimo: un'intera generazione è cresciuta osservando i suoi eccentrici e ben poco sobri look. Si tratta di tata Francesca, dell'omonima serie tv cult anni Novanta.

Tata Francesca era solita indossare colori sgargianti, minigonne cortissime, pantaloni attillati, fantasie animalier, piume e glitter. "Ieri rosso e oggi tutta maculata, anche la giacca che devo mettere sopra: stile tata Francesca!" ha scherzato Valentina Ferragni. Con addosso un paio di pantaloni neri e un body maculato con zip sul davanti e scollo a V profondo, ha spiegato di non notare differenze tra lei e la donna.