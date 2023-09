Valentina Ferragni in bianco col fiocco sul seno: “Non ancora una futura sposa” Non è ancora una futura sposa, ma Valentina Ferragni ha ugualmente assistito alla presentazione della collezione Bridal 2024 di Atelier Emé.

A cura di Giusy Dente

Atelier Emé ha portato in passerella la collezione Bridal 2024. Cecilia Rodriguez ha sfilato con un romantico abito da principessa, mentre hanno preso parte allo show diversi volti noti, amici della Maison: c'era Paola Turani (che indossa spesso le creazioni del brand) e c'erano tutte e tre le sorelle Ferragni. L'unica che non è ancora convolata a nozze è Valentina, che ha comunque rispettato il dress code della serata vestendosi di bianco, il colore tradizionalmente associato alle spose.

Valentina Ferragni in bianco

Francesca Ferragni si è affidata ad Atelier Emé nel giorno del sì: ha indossato due creazioni del brand, che ha vestito anche le sue sorelle. Chiara e Valentina, emozionatissime, hanno fatto da damigelle. Tutte e tre le sorelle sono state ospiti del marchio, in occasione della sfilata con cui è stata presentata la nuova collezione Opera Prima. La neo sposa ha puntato su un tailleur colorato, mentre Chiara e Valentina si sono calate nell'atmosfera nuziale con outfit all'insegna del bianco.

Il look di Valentina Ferragni alla sfilata

Valentina Ferragni a distanza di circa un anno dalla rottura con Luca Vezil, ha ufficializzato la relazione con Matteo Napoletano, che ha anche presentato in famiglia (difatti era presente al matrimonio di Francesca). I due fanno coppia fissa dall'estate e i fan sono felici che l'influencer abbia ritrovato il sorriso e un nuovo amore. Se son rose fioriranno, come si suol dire, ma di certo non c'è aria di matrimonio, come ha specificato lei stessa.

Invitata allo show di Atelier Emé, l'imprenditrice ha puntato su un outfit total white con accessori colorati. Ha puntato su un top strapless con maxi fiocco sul seno e pantaloni a vita alta, completando il tutto con mini bag Louis Vuitton e sandali blu con tacco scultura. Il corpetto strutturato in raso lucido è di Atelier Emé e costa 650 euro. "Non ancora una futura sposa, qui per la sfilata" ha ironizzato sui social, mostrando il candido look e mettendo subito a tacere i pettegolezzi.