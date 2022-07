Valentina Ferragni al concerto con la schiena nuda: abbina il minidress alle sneakers Valentin Ferragni è stata al concerto di Anitta ieri sera e per l’occasione ha mixato alla perfezione comodità e sensualità. Ha seguito il trend della scollatura sul fondoschiena con un minidress che le ha lasciato la schiena nuda e lo ha abbinato a un paio di sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non è più semplicemente la sorella minore di Chiara, è ormai una vera e propria imprenditrice che ha dato il suo nome a un brand di gioielli. Come se non bastasse, continua a essere una fashion influencer capace di lanciare mode e tendenze con un semplice post social. Negli ultimi tempi, complice il ritorno alla normalità dopo 2 anni di pandemia, sta dando il meglio di lei in fatto di stile. Dopo il trikini sgambatissimo e il body con gli oblò, ha ancora una volta osato in fatto di sensualità. Per partecipare al concerto milanese di Anitta ha infatti scoperto la schiena, mixando alla perfezione femminilità e comodità.

Valentina Ferragni segue il trend della scollatura sul fondoschiena

Ieri sera a Milano si è tenuto il concerto di Anitta e tra gli spettatori c'era anche Valentina Ferragni, che ha partecipato all'evento con un gruppo di cari amici. Poco prima di uscire di casa non ci ha pensato su due volte a mostrare il look sui social, immortalandosi in un selfie allo specchio. La sorella di Chiara ha seguito il trend della maxi scollatura sul fondoschiena, dettaglio sensuale che ha spopolato lo scorso inverno e che sembra essere tornato in voga per l'estate. Ha infatti indossato un minidress nero aderente e con lo scollo all'americana che ha le ha lasciato la schiena nuda. Sui lati, inoltre, si intravedeva un iper femminile side-boobs.

Valentina Ferragni con la scollatura sul fondoschiena

Quanto costano le sneakers di Valentina Ferragni

La piccola di casa Ferragni si è scatenata tra gli spalti, non avendo paura di eventuali "incidenti hot". Nel momento in cui ha calcato il toro meccanico, però, si è coperta con una camicia oversize, così da non andare incontro a piccoli inconvenienti.

Valentina Ferragni con le Nike Supreme Air Jordan

La cosa particolare è che per completare il look non ha scelto sandali, ballerine o décolleté, ha preferito la comodità delle sneakers. Per la precisione ha scelto un paio di Nike Supreme Air Jordan, un modello in nero, rosso e bianco che sul web viene venduto anche a 400 euro. Insomma, Valentina è una regina di stile trendy e cozy e di sicuro il suo outfit sarà imitatissimo durante le vacanze estive.