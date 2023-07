Valentina Ferragni a Parigi con gli accessori scultura: le scarpe hanno le dita dei piedi d’oro Valentina Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Alla sfilata di Schiaparelli ha puntato sul nero e oro con degli originali accessori scultura: ecco tutti i dettagli.

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e sono molte le Maison che stanno presentando le loro collezioni d'Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ad aprire le danze è stato Daniel Roseberry con la sua linea realizzata per Schiaparelli, l'ennesima celebrazione del corpo umano tra abiti pomposi e accessori scultura. Tra le prime file del front-row non potevano mancare le sorelle Ferragni: se da un lato Chiara ha sorpresa con il vestito col seno a punta, Valentina ha preferito osare con degli accessori gold che riproducono precise forme anatomiche.

Valentina Ferragni in nero e gold alle sfilate

Per la sfilata di Schiaparelli Valentina Ferragni ha scelto un look firmato proprio da Daniel Roseberry che nasconde alcuni dettagli iconici. Non ha osato con i colori, non ha "disegnato" il suo corpo sull'abito (come fatto ad esempio da Chiara a Sanremo=, ha preferito la semplicità una chemisier a tubino in total black, ovvero un modello che le ha fasciato la silhouette con le maniche lunghe, la gonna al ginocchio e un profondo scollo a V. L'unico tocco brillante? Una fila di bottoni d'oro sia sul davanti che sulle tasche all'altezza dei fianchi.

Valentina Ferragni in Schiaparelli

Dalla borsa col naso alle scarpe con le dita dei piedi

Ad aggiungere un tocco sofisticato e "a tema" sono stati gli accessori sfoggiati da Valentina Ferragni, naturalmente tutti firmati Schiaparelli. Da anni i dettagli scultura sono diventati il "marchio di fabbrica" della Maison e la sorella di Chiara ha pensato bene di indossarne diversi, dalla borsetta con la chiusura a forma di naso agli orecchini pendenti a forma di orecchie, tutti in total gold. Le più originali sono però le scarpe: un paio di décolleté neri con la punta d'oro rigida che riproduce la forma delle dita dei piedi (le stesse erano già state indossate in passato da Chiara). In quanti avrebbero il coraggio di sfoggiare degli accessori simili nella "vita reale"?