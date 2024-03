Un abito da sposa fatto con 435 fiori veri: il significato del vestito del brand ucraino Con questa creazione floreale il brand ucraino ha voluto omaggiare le donne, la natura, la vita: l’invito è a non dimenticarsi della bellezza e fiorire sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Instagram @vladiyan_official

Quando si pensa a una sposa, si pensa tradizionalmente al bianco, il colore per eccellenza con cui ci si è solite vestire nel giorno del sì. Ma non tutte decidono di allinearsi a questa tendenza, alla convenzione: anzi, sembra che proprio per il 2024 a spopolare saranno i colori. Il nuovo report del settore wedding firmato Pinterest, rivela che le ricerche sulla piattaforma si stanno orientando su abiti da sposa in nuance accese e vivaci, con una particolare predilezione per il rosso. C'è poi tutto il filone dark e gotico, quello di chi punta a un matrimonio dominato dal mistero, dalle atmosfere cupe e tenebrose. E questa tendenza, riguarda non solo le spose ma anche le damigelle: la tendenza del 2024 è l'abito nero. Ma c'è chi si è spinto ancora più in là, in quanto a originalità. Si tratta di un brand che ha realizzato un abito da sposa composto interamente da fiori freschi.

Perché un abito da sposa di fiori

Il brand ucraino Vladiyan Royal è stato fondato da Yurii e Liudmyla Vladiyan, marito e moglie: il primo si occupa soprattutto della crescita e delle strategie aziendali, la seconda è quella che crea gli abiti, che lavora alle collezioni in ogni fase della produzione, a partire dalla scelta dei tessuti. Il team punta alla creazione di abiti da sogno, principeschi, che facciano sentire speciale una donna nel giorno del sì.

La coppia ama spingersi anche verso processi creativi elaborati e unici, come l'ultimo esperimento in cui si sono lanciati. Sta facendo il giro del web la foto della loro ultima idea: un abito realizzato interamente con fiori freschi. Ovviamente non è un capo per cui è prevista vendita al dettaglio, difatti dopo la realizzazione delle foto e dei video, che hanno incantato gli utenti, tutti i fiori usati per il corpetto e per la gonna sono stati donati al team di produzione, per ringraziarli del loro lavoro, compresi fioristi e fotografi.

Ma quindi perché realizzare un vestito sapendo che, inevitabilmente, avrebbe avuto vita breve? Il marchio ha ben pensato di compiere un gesto simbolico, in un momento così delicato e difficile, in cui tutto sembra un po' più precario. Il Paese è in guerra, tanti sono scappati ma tanti altri continuano a lavorare in Ucraina, sperando che il sanguinoso conflitto armato con la Russia si plachi e smetta di mietere morte e distruzione.

Il vestito è un omaggio allo spirito femminile e alla natura. "Entra in un mondo dove amore, bellezza e natura si intrecciano nell'ensemble floreale più mozzafiato. Adornato da delicati fiori vivi e verde a cascata, questo capolavoro è il nostro omaggio alla bellezza della primavera e al fascino senza tempo di una donna innamorata. Lascia che ogni petalo e foglia raccontino una storia di romanticismo fiorito" si legge su Instagram.

Per esprimere questa sinfonia di fascino e bellezza, il brand si è affidato a un team di cinque decoratori che hanno trascorso più di sei ore a rimodellare l'abito da sposa per farlo fiorire: 435 fiori per rispecchiare la vivacità della vita, 525 ramoscelli con foglie verdi per simboleggiare l'essenza del risveglio e della freschezza perpetua. L'invito è a non dimenticarsi della bellezza che ci circonda, di quanto ognuno di noi racchiuda in sé unicità e valore. L'invito è a fiorire: questa primavera e sempre, con la speranza di un mondo in pace.