Tutti i tatuaggi di Levante e il loro significato Levante ritorna al Festival di Sanremo, è tra i Big dell’edizione 2023, a cui partecipa con il brano Vivo. Ha sempre avuto la passione per i tatuaggi, ne ha alcuni molto visibili sparsi sul corpo: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Levante, alias Claudia Lagona, è la cantautrice siciliana diventata famosa per il suo talento e per il suo stile glamour e originale che non passa mai inosservato. Il 2023 è l'anno che segna il suo ritorno al Festival di Sanremo dopo la fortunata esperienza di tre anni fa e dopo la nascita della figlia Alma Futura. Dal 7 all'11 febbraio sarà tra i Big in gara con il brano inedito intitolato Vivo e di sicuro ancora una volta riuscirà a incantare il pubblico con i suoi outfit trendy ma mai banali e con il suo nuovo hair look con i capelli arancioni. Ha la passione per i tatuaggi, non a caso ne ha diversi sparsi su tutto il corpo che non esita a lasciare in bella vista con abiti smanicati e scollati. Ecco cosa raffigurano i disegni che ha impresso sulla pelle e il loro significato simbolico.

Il primo tatuaggio di Levante

Il primissimo tatuaggio fatto da Levante è anche il più nascosto, si trova sul fianco destro ed è visibile solo quando indossa i bikini. Cosa raffigura? I quattro semi delle carte da gioco, un simbolo che fa riferimento alla canzone “Come quando fuori piove" che fa parte del primo album del 2014, "Manuale Distruzione".

Il tatuaggio "Abbi cura di te" sul polso

Uno dei tatuaggi a cui Levante è più legata in assoluto è quello che si è lasciata imprimere sulla parte interna del polso sinistro. Si tratta di una scritta in stampatello che recita “Abbi cura di te”, che non sarebbe altro che il titolo del suo secondo disco risalente al 2015. Qual è il suo significato simbolico? Le ricorda l'importanza di essere protettivi verso se stessi e di volersi bene.

Per aspera ad astra: il tatuaggio di levante sul braccio

Levante ha un tatuaggio molto grosso e appariscente sulla spalla sinistra, si tratta del volto di una donna Gipsy realizzato in stile Old School. Posa di profilo, ha gli occhi molto truccati, le spalle scoperte e i capelli con la fila laterale e un fiore all'altezza dell'orecchio. Sul lato c'è poi la scritta in latino “Per aspera ad astra”, ovvero "Verso le stelle, attraverso le difficoltà”. Il disegno sarebbe una dedica al padre, visto che la donna intorno al collo ha un rosario e Rosario è il nome del padre, perso quando era solo una bambina.

La tigre sull'avambraccio

Sullo stesso braccio del ritratto della donna Gipsy, Claudia, in arte Levante, ha un altro tatuaggio in stile Old School. Raffigura il volto di una tigre colorata che ruggisce con fare aggressivo. Il suo significato è molto particolare, si tratta infatti di un simbolo di forza e di fierezza, due valori in cui la cantautrice crede moltissimo.

Il tatuaggio dell'elefante

Il terzo tatuaggio in stile Old School è quello che Levante sfoggia nella parte interna dell'avambraccio, per la precisione all'altezza del gomito. Si tratta del volto di un elefante, il simbolo di Catania, la città natale della cantante a cui ancora oggi è molto legata. Per lei è una sorta di portafortuna che non le fa mai dimenticare le sue origini, non a caso lo ha fatto prima di partire per una tournée importante.

Il mini tatuaggio all'interno del polso

Anche Levante non ha resistito alla monda dei micro tattoo e ne ha fatto uno nella parte interna del polso sinistro. Si è lasciata imprimere un piccolo simbolo “+”, qual è il suo significato? Sarebbe legato a un ricordo di una storia d’amore che ormai si è lasciata alle spalle.