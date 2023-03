Tacchi a spillo o sneakers? Sfida di stile tra Chiara e Valentina Ferragni a cena Le sorelle Ferragni hanno cenato insieme sfoggiando look molto simili, ma con scarpe diverse: chi ha scelto le sneakers e chi i tacchi alti?

A cura di Beatrice Manca

Tra sorelle spesso si è simili in molte cose e opposte in altre. Chiara e Valentina Ferragni lo confermano: entrambe adorano la moda e hanno una carriera da fashion influencer, ma le loro personalità sono molto diverse. La prova? Le due sorelle sono andate a cena con il resto della famiglia sfoggiando look molto simili in total black, ma differenziandosi dalle scarpe: chi ha scelto le sneakers e chi i tacchi alti?

Chiara Ferragni con una borsa Miu Miu

La cena di famiglia delle sorelle Ferragni

Chiara, Francesca e Valentina Ferragni sono andate a cena insieme alla madre Marina Di Guardo: erano ospiti del Ristorante Sadler per una speciale degustazione. Mentre la madre ha scelto un mood primaverile con una blusa celeste semitrasparente, le tre figlie si sono coordinate con look total black: crop top per Francesca, look total leather per Chiara Ferragni e jeans sfrangiati per Valentina. Simili, ma non identiche, come sottolinea una storia pubblicata da Chiara Ferragni al termine della serata.

Valentina Ferragni

Gli stili opposti di Chiara e Valentina Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato un dettaglio dei rispettivi look: una foto in cui si vedono un paio di scarpe da ginnastica e un paio di tacchi scintillanti. Chi è la più sportiva della cena, Chiara o Valentina? E chi la più glamour? Mistero svelato: Chiara Ferragni indossava le Gazelle della collaborazione cult Gucci x adidas, Valentina Ferragni i tacchi tempestati di cristalli neri e argento. Lo avreste detto?