Suor Cristina, la foto del passato: com’era quando aveva 18 anni L’abbiamo conosciuta come suor Cristina a The Voice, ma oggi è semplicemente Cristina Scuccia: ha lasciato le Orsoline ed è tornata alla vita laicale. Ecco la foto che la ritrae appena diciottenne.

A cura di Giusy Dente

Cristina Scuccia oggi

Il grande pubblico l'ha conosciuta come suor Cristina: è stato uno dei personaggi più chiacchierati in tutta la storia di The Voice Suor Cristina partecipò alla seconda edizione del talent show The Voice of Italy, nella squadra di J-Ax. Era il 2014 e si aggiudicò la vittoria, ma anche un piccolo record personale: l'esibizione alle Blind Audition, sulle note di No One di Alicia Keys, è stato il quarto video più visualizzato su YouTube a livello mondiale quell'anno. Da allora ha portato avanti la carriera nel mondo della musica e delle televisione, fino a scomparire un po' dalle scene. Nella puntata di Verissimo del 20 novembre 2022 ha annunciato pubblicamente di aver rinunciato ai voti proprio per intraprendere un nuovo percorso, proprio come cantante: semplicemente Cristina Scuccia, non più suor Cristina.

Suor Cristina nel 2014 (Facebook @sistercristinaofficial)

Cristina Scuccia non è più suora

Con un tailleur rosso fuoco Cristina Scuccia è tornata in tv, nel salotto di Silvia Toffanin, a distanza di tempo dalla sua ultima apparizione. Era quasi irriconoscibile, considerando che il grande pubblico era abituato a vederla col saio. L'assenza di questo indumento è stata presto spiegata da lei stessa: ha annunciato il ritorno alla vita laicale. La 34enne ha raccontato il suo percorso, cominciato proprio con la partecipazione a The Voice 2: da lì in poi non è stato semplice fare i conti con se stessa. Il cambiamento e la crescita l'hanno messa di fronte a una decisione davvero drastica. Per prenderla, si è fatta aiutare da una psicologa, per capire realmente quali fossero le sue esigenze, i suoi bisogni. È riuscita a superare le sue paure e ha scelto di lasciare le suore Orsoline. Le consorelle hanno preferito non commentare, forse sentendosi tradite.

Cristina Scuccia oggi

La trasformazione di suor Cristina

Capelli lunghi, sopracciglia ben delineate, un filo di trucco: nelle foto e nell'apparizione televisiva a Verissimo Cristina Scuccia è oggi irriconoscibile, rispetto alla suora che ha partecipato quasi 10 anni fa a The Voice. E su Instagram è spuntato un profilo col suo nome, ma che non si sa se effettivamente sia da lei gestito, in cui è comparsa anche una foto del passato. La foto appartiene a una fase della vita di suor Cristina ancora precedente a quella dell'ingresso in convento: è una Cristina 18enne, che non ha ancora preso i voti, ma che già coltiva la passione per la musica. Nello scatto è infatti al microfono, sta cantando: indossa un top corto senza spalline e si possono riconoscere i ricci voluminosi che ha nuovamente anche adesso. Il look riflette in pieno la moda anni Duemila, quando è stata scattata, tra paillettes, collane lunghe, maxi orecchini, abbondanza di trucco sul viso. Quali sorprese ha in serbo Cristina Scuccia per i suoi fan, per stupirli ancora?