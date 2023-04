Simone Biles dalle Olimpiadi all’altare: sposa Jonathan Owens con vestito a balze e schiena nuda La ginnasta e campionessa olimpica Simone Biles ha detto sì al giocatore di football Jonathan Owens. La sposa ha acquistato online il vestito low cost.

A cura di Giusy Dente

Ph. Rachel Taylor AKA RaeTay @simonebiles

La ginnasta e campionessa olimpica Simone Biles ha sposato il fidanzato Jonathan Owens, giocatore di football degli Houston Texans. La proposta è arrivata a febbraio dello scorso anno, mentre a inizio aprile la 26enne ha festeggiato l'addio al nubilato, in una location da sogno interamente allestita di bianco. I due si sono conosciuti poco prima della pandemia, il loro amore ha superato le difficoltà dovute al lockdown, che hanno trascorso separati e subito dopo hanno deciso di voler stare insieme per sempre, dando avvio ai preparativi delle nozze. Galeotta fu l'app d'incontri Raya: ebbene sì, i primi messaggi se li sono scambiati lì e poi hanno iniziato a uscire insieme poco dopo, capendo di essere fatti l'uno per l'altra.

Ph. Rachel Taylor AKA RaeTay @simonebiles

Quanto costa il vestito di Simone Biles

Simone Biles ha rispettato la tradizione e ha indossato un classico abito bianco, per pronunciare il fatidico sì. Ha scelto un vestito a balze con scollo all'americana e schiena nuda, aggiungendo un paio di sandali dello stesso colore col tacco alto. Nelle Instagram Stories, rispondendo alle domande e alle curiosità di fan e follower, ha spiegato di aver ordinato tutto online: abito e scarpe low cost.

Il primo è stato acquistato sul sito Selfie Leslie: è il modello Auguste e costa 120 euro! Per quanto riguarda le scarpe, ha invece raccontato un piccolo incidente di percorso. Ne aveva acquistate un paio su Amazon: "Per niente comode peri miei piedi tozzi. Quindi mi sono cambiata per le foto, provengono da Pretty Little Thing e hanno una vestibilità comoda".

Ph. Rachel Taylor AKA RaeTay @simonebiles

Make-up semplice e luminoso per la ginnasta, che non è solita eccedere col trucco. Ha optato infine per un'elegante coda di cavallo alta, rinunciando a portare i capelli sciolti e lasciando così la schiena nuda bene in vista. Abito beige, cintura neri, camicia e mocassini bianchi, invece, per lo sposo. Simone Biles ha ammesso che sono stati, a sorpresa, i fiori la spesa più sostanziosa! "Chi immaginava che fossero così costosi!" ha scritto nelle IG Stories.