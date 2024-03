Sesso e magia, il 2024 è l’anno dei libri Romantasy che uniscono fantasia ed erotismo L’ambientazione magica si mescola a storie d’amore e di rovente passione: spopola il Romantasy, libri dove si fondono elementi del romance e del fantasy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Se è vero che il tempo che trascorriamo sui social ha fagocitato quello che dedichiamo a molte altre attività (come la lettura), è vero anche che proprio a TikTok è una piattaforma molto vicina al mondo editoriale. Lo conferma il trend BookTok, che ha reso la lettura di tendenza tra i giovanissimi. L'Italia è un Paese dove si legge poco e sempre meno: i dati non sono incoraggianti ormai da tempo. Eppure spopolano i video a tema libri, crescono le community che piuttosto che preparare l'ennesimo balletto preferiscono confrontarsi sulle ultime uscite e sugli autori emergenti. In queste community non è raro che col passaparola alcuni testi diventino, anche inaspettatamente, virali. Proprio su TikTok è esploso il fenomeno dei libri Romantasy: è il genere letterario destinato a dominare le classifiche del 2024.

Che cos'è il genere Romantasy

Il Romantasy regna sovrano, soprattutto grazie a TikTok. Proprio qui si è cominciato a parlare del genere, a partire dai libri di Sarah J. Maas, autrice della serie A Court of Thorns and Roses. Da lì l'interesse per questi libri è cresciuto in modo esponenziale e se ne parla sempre di più. Questi libri hanno la caratteristica di mixare romanticismo e fantasy: la passione, il sesso, le scene hot si mescolano alle storie di cavalieri, regine, fate, orchi, vampiri e draghi ambientate in mondi incantati. Solitamente, le storie cominciano con amori tormentati che non andrebbero consumati, ma la trama poi vira gradualmente verso scene hot e incontri piccanti, il tutto senza mai abbandonare le atmosfere ultraterrene ed epiche, che restano centrali.

Il termine Romantasy unisce due generi letterari: fantasy e romance. È stato coniato per i libri di Sarah J. Maas alla fine del 2022, quando se ne è cominciato a parlare su BookTok, benché il primo volume fosse stato pubblicato addirittura 7 anni prima. Ma il fenomeno è decollato nel 2023, quando certi libri sono diventati bestseller in cima alle classifiche. Oggi il relativo hashtag conta oltre 200 mila video, visualizzati complessivamente più di 800 milioni di volte. Ciò che si cerca in questi libri è certamente l'evasione, è la fuga verso un mondo immaginario dove però poter calare i propri desideri più reconditi. La caratterizzazione dei personaggi è sempre molto precisa proprio per questo e le scene di sesso non sono appunti frettolosi, ma sono minuziosamente descritte.

Circolano addirittura dei forum dove i lettori classificano il "grado di piccantezza" e rivelano accuratamente in quali capitoli e a quali pagine trovare queste parti di racconto. Il parametro spicy va da 0 a 5 peperoncini. Una delle cose più importanti, che spinge verso questo genere soprattutto le donne, è che l'accento e l'enfasi sono sul piacere femminile della protagonista. Se Sarah J. Maas è considerata un po' la madre del genere, a lei si sono poi uniti moltissimi altri nomi di successo: autrici come Holly Black, Diana Gabaldon, Brigid Kemmerer, Lexi Ryan, Jennifer L. Armentrout sono ormai centrali nel successo di questo filone destinato a essere il trend del 2024.