Serena Williams è la Fashion Icon 2023: entra nella storia come prima atleta a ricevere il premio Dopo Rihanna, Zendaya e Kim Kardashian è Serena Williams a ricevere il titolo di Fashion Icon da The Council of Fashion Designers of America.

A cura di Giusy Dente

Serena Williams, Met Gala 2019

La moda si sta interessando molto al tennis: dalle collaborazioni di Sinner e Alcaraz con Gucci e Louis Vuitton alle celebrities che assistono ai match degli Us Open, questo sport è ormai legato a doppio filo al fashion system. E c'è anche chi la moda la porta in campo: un esempio su tutti è il memorabile outfit di Serena Williams col vestito-tutu realizzato da Virgil Abloh x Nike. Proprio Serena Williams negli anni si è imposta sempre più come icona, un titolo che è stato ufficialmente riconosciuto anche da The Council of Fashion Designers of America.

Serena Williams è la Fashion Icon dell'anno

The Council of Fashion Designers of America ha ufficialmente comunicato che Serena Williams riceverà il premio Fashion Icon ai CFDA Fashion Awards 2023 presentati da Amazon Fashion. Le verrà consegnato durante la cerimonia con cena di gala prevista presso l'American Museum of Natural History di New York City il 6 novembre 2023. Con questo riconoscimento entra nella storia: è la prima atleta a riceverlo, aggiungendo il titolo ai numerosi record sportivi accumulati nel corso della sua lunga carriera.

Serena Williams, Academy Awards 2022

La 42enne è una delle più grandi tenniste di tutti i tempi, ma a questa attività ne ha aggiunte altre, cimentandosi anche come imprenditrice e designer. Nel 2018, infatti, ha lanciato una sua linea di abbigliamento (S by Serena) seguita l'anno successivo da una linea di gioielli. Tra una vittoria e l'altra del Grande Slam ha anche allargato la famiglia: il 16 novembre 2017 ha sposato il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian, lo stesso anno è nata Alexis Olympia mentre nel 2023 è nata Adira River Ohanian.

Serena Williams, Met Gala 2021

La tennista si è detta orgogliosa del premio e di affiancare così icone di stile che ha sempre ammirato. Nel 2021 è stata premiata Kim Kardashian ma nell'elenco dei premiati (in cui non figuravano atleti fino a questo momento) ci sono anche Zendaya, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Beyoncé, Rihanna.

Serena Williams, Met Gala 2023

Per lei è un riconoscimento importante, che arriva dopo anni di impegno e passione, in cui è sempre andata avanti convinta che la moda potesse unire: