Serena Rossi presenta la sorella Ilaria: nella foto di coppia sono due gocce d’acqua Serena Rossi ha presentato sui social la sua sorella minore. Si chiama Ilaria, ha 32 anni e le somiglia in modo impressionante: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

A cura di Valeria Paglionico

Serena Rossi è reduce dal successo ottenuto sul palco del concerto di Gigi D'Alessio, dove si è esibita in total black non solo col cantante ma anche con Enzo Gragnaniello. Sebbene al momento si sia presa una pausa dalla tv, continua a essere molto attiva sui social, è proprio lì che ama mantenere un rapporto diretto con i followers, documentando regolarmente alcuni dettagli della sua quotidianità. Nelle ultime ore, ad esempio, è volata a Verona per uno dei concerti di Elisa e ha portato con lei la sorella Ilaria Rossi. Le due hanno posato fianco a fianco e hanno lasciato tutti senza parole con la loro incredibile somiglianza.

Chi è Ilaria Rossi

Ilaria Rossi è nata nel 1991, 6 anni dopo Serena, e da sempre condivide un legame molto profondo con lei. Non si sa molto sul suo conto, attraverso i social si viene a conoscenza del fatto che vive a Napoli e si è laureata nel 2015 all'Università Suor Orsola Benincasa. È molto legata alla famiglia e agli amici e, così come Serena, ha ereditato la passione per la musica dal papà. È letteralmente innamorata del nipotino Diego, figlio di Serena e Davide Devenuto, è proprio per concedersi del tempo in sua compagnia che spesso si trasferisce a Roma per qualche giorno.

Ilaria Rossi

Ilaria Rossi ha fatto da controfigura a Serena

Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si comincia a spulciare il profilo social di Ilaria Rossi è l'incredibile somiglianza con Serena. Non sorprende, dunque, che durante la gravidanza della sorella nel 2015 si offrì di farle da controfigura sul set di Un Posto al Sole.

Ilaria Rossi con Serena nel giorno della laurea

L'esperienza in tv, però, è rimasta un caso isolato, ad oggi preferisce tenersi lontana dallo spettacolo nonostante il suo cognome "famoso". Capelli castani portati a caschetto, carnagione olivastra e sorriso smagliante: Serena e Ilaria potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle. Lavoreranno mai insieme su un set?