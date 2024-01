Sangiovanni si prepara a Sanremo 2024 con il suo primo tatuaggio Sangiovanni è tra i Big che parteciperanno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, come si sta preparando? Ha appena fatto il suo primo tatuaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sangiovanni è uno dei Big in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Finiscimi. Non si tratta della sua prima volta all'Ariston, ha già preso parte alla nota kermesse canora con Farfalle nel 2022, ovvero qualche mese dopo la finale di Amici di Maria De Filippi (che lo ha visto classificarsi al secondo posto dopo l'ex fidanzata Giulia Stabile). Come si sta preparando a questa nuova avventura? Prima di annunciare il titolo del suo inedito ha cancellato tutte le vecchie foto, poi è tornato con alcuni post in cui ha spiegato l'anno difficile che ha appena vissuto che lo ha spinto a rimettersi a fare musa. Ora, però, ha fatto qualcosa di decisamente più "permanente": il suo primo tatuaggio.

Sangiovanni dal tatuatore

Sebbene i tatuaggi siano la moda del momento, tanto che è diventato difficilissimo trovare qualcuno col corpo completamente "candido", Sangiovanni ha preferito non seguire la mania (almeno fino ad ora). Di recente però le cose sono cambiate e a rivelarlo è stato il cantante in persona, che "a sorpresa" si è mostrato tra le grinfie del tatuatore, lasciando i fan senza parole. Si è rivolto allo studio Blaack Ink, che sui social si definisce esperto nei tattoo dai tratti fini, ma al momento non ha ancora rivelato il disegno che si è lasciato imprimere sulla pelle con l'inchiostro indelebile.

Sangiovanni fa il suo primo tatuaggio

Il primo tattoo di Sangiovanni

L'unica cosa certa è che Sangiovanni si è lasciato immortalare dal fotografo Rontej Hoxha all'interno dello studio di tatuaggi. È apparso in uno scatto in bianco e nero con un cappellino con la visiera al contrario, una catena al collo e la schiena nuda, così da consentire al tatuatore di completare la sua "opera". Il cantante ha scelto infatti proprio le spalle per il suo primo tattoo, optando probabilmente per un disegno abbastanza grande che va da un lato all'altro. Quando mostrerà il risultato finale? Al momento non si sa, l'unica cosa certa è che ha commentato lo scatto social dicendo semplicemente "lesgooo".