Salma Hayek dice no alla chirurgia, il segreto della sua beauty routine è la meditazione La pelle di Salma Hayek non è merito del Botox. L’attrice ha rivelato la sua routine di bellezza: meditazione, macchine di frequenza e un ingrediente segreto.

A cura di Giusy Dente

Non c'è ombra di chirurgia, dietro la bellezza di Salma Hayek. L'attrice ha nuovamente ribadito di non aver fatto ricorso ad alcun tipo di intervento, per perfezionare il viso o per ringiovanirlo. A 56 anni, vanta sicuramente un volto fresco e radioso, frutto però di altri piccoli accorgimenti che nulla hanno a che vedere col bisturi.

I segreti di Salma Hayek

Ospite del podcast di Kelly Ripa "Let's Talk Off Camera", Salma Hayek ha parlato del suo rapporto con lo specchio, soffermandosi sui segreti di bellezza che le consentono di avere un aspetto così giovanile. Da diverso tempo si difende da chi la accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia e al Botox. Nel 2020 ha risposto in prima persona al commento di un follower, ribadendo ironica: "Non ho il Botox, ma grazie per il consiglio, perché stavo pensando che forse è il momento".

In realtà, fino a questo momento non ha mai preso in considerazione questa idea, preferendo far ricorso ad altri metodi, che non ha mai nascosto. Alcuni anni fa si è anche lanciata in un'avventura imprenditoriale nel mondo del beauty. Ha creato Nuance, una linea completa per la skincare e il make-up, ispirata alla routine di bellezza di sua nonna. L'ingrediente principale dei prodotti per la cura della pelle era il Tepezcohuite, molto utilizzato in Messico per la cura di ustioni, avendo un elevato potere rigenerativo. È stata la prima a portarlo nei laboratori americani, conquistando il mercato.

Oggi continua a utilizzare pochi prodotti nella routine quotidiana, ma ha inserito un elemento che si è rivelato fondamentale per mantenersi in salute. Si tratta della meditazione. È al suo potere che l'attrice attribuisce il suo benessere generale: "Quando la pratico, le persone mi dicono, quando esco dalla stanza: Oh mio Dio, sembri avere ancora 20 anni". Viceversa, quando sta ferma troppo a lungo inizia a vedere i cambiamenti negativi: "Comincio a crollare. Non solo la faccia inizia a cadere, ma tutto inizia a cedere: la mia ernia del disco, il problema al collo, il problema all'anca, le mie caviglie".

Cosa sono le macchine a frequenza

Oltre alla meditazione, Salma Hayek si affida alle macchine di frequenza (radiofrequenza e microfrequenza): "Su di me funzionano. I risultati che ottengo io non li ottengono altre persone", ha detto. Queste macchine utilizzano correnti elettriche ad alta frequenza per migliorare l'aspetto della pelle, per curare acne, rughe, cellulite, pori dilatati. Attraverso il calore, vengono stimolate la produzione di collagene e la circolazione sanguigna.