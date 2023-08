Sahteene Sednaoui, la figlia di Laetizia Casta in cover: “La moda è un mezzo d’espressione” Sahteene Sednaoui ha conquistato una copertina fashion e ha rivelato quali sono le sue aspirazioni e la sua visione della moda.

A cura di Annachiara Gaggino

Uno scatto dal profilo Instagram di Sahteene Sednaoui

È la recitazione il sogno di Sahteene Sednaoui, figlia della top model Laetitia Casta e del regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui. A svelarlo è proprio la giovane in un'intervista a D-Repubblica, dove racconta i suoi progetti per il futuro. Dopo aver seguito le orme della madre, calcando passerelle di marchi come Miu Miu, debuttando come modella nel 2019, ora vuole dedicarsi a cinema e teatro. Ha frequentato una scuola d'arte per un anno, ma ora si sta dedicando al teatro e studia recitazione. "Vorrei lavorare come regista", afferma, intraprendendo così un'altra tradizione di famiglia. "Ma mi piacerebbe anche continuare a disegnare e fotografare". L'arte, quindi, è una passione che accompagna Sahteene Sednaoui e che, si possa dire, essere nel suo Dna.

Uno scatto dal profilo Instagram di Sahteene Sednaoui

Sahteene Sednaoui, dalla moda al cinema

Classe 2001, Sahteene Sednaoui si è sempre tenuta lontana dai riflettori, mantenendo sempre un atteggiamento low profile. Complice la madre che ci ha tenuto a proteggere la privacy della ragazza. Il suo profilo Instagram conta solo 12 post, la maggior parte dei quali non la ritrae in prima persona.

Il look di Sahteene Sednaoui per le foto da copertina

Gli scatti per D-Repubblica sono intensi, le foto in bianco e nero si alternano a quelle a colori, ma dominano le tonalità tenui. Un servizio molto intimo che fa emergere la sensibilità di Sahteene Sednaoui. Con lo styling di Bianca Raggi la modella è immortalata dall'obiettivo del fotografo Senta Simond mentre sfoggia capi di marchi che vanno da Chanel e Prada a JW Anderson e Maison Alaïa. Al settimanale ha inoltre raccontato:

Leggi anche Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko fuori da Pechino Express veste trendy e alla moda