Sahteene Sednaoui, chi è la figlia di Laetitia Casta (modella come la madre) Cresciuta lontana dai riflettori, Sahteene è tornata alla ribalta durante la sfilata Dior in India, dove ha sfoggiato un look coordinato a quello della madre top model.

Nel mondo della moda ora si parla molto dei ‘nepo baby', cioé le giovani modelle con un cognome famoso che stanno conquistando le passerelle: da Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci) a Lila Moss (la copia della madre Kate Moss) fino a Leni Klum, erede di Heidi Klum. L'elenco è lungo, ma c'è un nome che sembra fare eccezione: Sahteene Sednaoui, figlia ventenne della top model francese Laetitia Casta. Cresciuta lontana dai riflettori, Sahteene è tornata alla ribalta durante la sfilata Dior a Mumbai, dove è arrivata al fianco della madre.

Chi è Sahteene Sednaoui

Sahteene Sednaoui è la prima figlia di Laetitia Casta, nata nell'ottobre del 2001: suo padre è il fotografo Stéphane Sednaoui. La madre, allora all'apice del successo, ha sempre ribadito la decisione di proteggere la privacy della bambina, di cui infatti esistono pochissime foto. Sahteene ha due fratelli, Orlando e Athena, nati dalla lunga relazione di Casta con l'attore Stefano Accorsi. Nel 2017 Laetita ha sposato l'attore francese Louis Garrel.

Sahteene Sednaoui in passerella per Miu Miu nel 2019

Sahteene Sednaoui segue le orme di Laetitia Casta

Capelli castani, volto da bambola e figura esile, Sahteene Sednaoui ha tutte le carte in regola per seguire la carriera della madre nella moda. Nel suo lungo curriculum ci sono alcune passerelle – nel 2019 ha sfilato per Miu Miu, ad esempio – e diversi servizi fotografici. Ha un'agenzia che la rappresenta – Viva Model Management – ma sui social ha una presenza relativamente low profile. Secondo molti, la sua fortuna è il fatto di non avere una somiglianza toppo marcata con la madre, anche se sicuramente ne ha ereditato il fascino.

Laetitia Casta alla sfilata Dior pre fall 2023

Alla sfilata Dior entrambe indossavano un abito dal sapore bohemienne con le spalle nude, bianco per la madre e nero per la figlia. Stessa acconciatura ondulata, stesso sorriso: qualunque strada deciderà di intraprendere, Sahteene Sednaoui ha sicuramente la moda nel sangue!