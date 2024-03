Rose Villain è una iena in gessato: al posto del tailleur indossa la tuta-giacca Rose Villain è stata l’ospite speciale della puntata di ieri de Le Iene Show. Sul palco si è esibita sulle note di Click Boom e ha rivisitato il classico completo da “iena” in chiave glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 presentato da Veronica Gentili, la conduttrice che dall'inizio della nuova stagione ha preso il posto di Belén Rodriguez. Come ogni settimana lo show ha tenuto gli spettatori incollati alla tv non solo con le sue interviste e con le sue inchieste, ma anche con i suoi ospiti speciali. A fare "irruzione" in studio questa volta è stata Rose Villain, che si è esibita sulle note di Click Boom, il pezzo presentato al Festival di Sanremo. Naturalmente non ha rinunciato al glamour, anzi, ha rivisitato in chiave fashion il classico completo da iena: ecco cosa ha indossato per l'ospitata.

Il look gessato di Rose Villain

L'avevamo lasciata in total white con l'abito "bucato" mentre festeggiava l'uscita del nuovo album Radio Sakura, ora ritroviamo Rose Villain sul palco de Le Iene in una versione decisamente più formale ma ugualmente glamour. Per calcare il palco del programma di Italia 1 gran parte degli ospiti speciali puntano tutto sul classico abbinamento giacca e pantaloni, ormai il look "d'ordinanza" da iena, ma la cantante è riuscita a rivisitare in chiave fashion questa tradizionale scelta di stile. Ha sfoggiato un outfit gessato ma, piuttosto che un "normale" tailleur, ha preferito una jumpsuit che a primo impatto sembrava essere un completo.

Juun, collezione S/S 2024

Rose Villain con la jumpsuit-tailleur

La tuta di Rose Villain è a fondo nero ma ricoperta all-over dalle classiche righine bianche verticali: si tratta di un modello firmato Juun dalla silhouette aderente con i pantaloni a sigaretta e il bustier che riproduce una normale giacca con tanto di tasche laterali, zip frontale e revers. Le maniche sono lunghe e leggermente a sbuffo, mentre la scollatura ha lasciato in vista una camicia bianca portata abbottonata fino al collo. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps total white di Sportmax, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti, mettendo in risalto la tintura celeste, ormai il suo tratto distintivo. Rose Villain non è forse una iena super trendy?

