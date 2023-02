Rosa Chemical e la giacca dedicata a Napoli: perché sopra c’è il viso di Justin Bieber Rosa Chemical è tornato a sorprendere col suo look. Per un’intervista su Twitch ha indossato un cappotto dedicato a Napoli (e a Justin Bieber): perché ha fatto proprio questa scelta di stile?

A cura di Valeria Paglionico

Rosa Chemical è la star italiana più desiderata del momento: dopo aver spopolato al Festival di Sanremo con la sua Made in Italy (e aver dato scandalo con il bacio con Fedez durante la finale), ora viene spesso ospitato nei programmi tv per parlare della fortunata esperienza che l'ha portato al successo. Nel giro di una settimana è stato prima a Le Iene con tanto di cravatta e camicia, poi a Domenica In, dove è apparso elegante e sopra le righe con un completo black&white. Nelle ultime ore è finito ancora una volta al centro delle attenzioni dei media grazie al suo look dedicato a Napoli: ecco per quale motivo sulla sua giacca c'era Justin Bieber.

Il look "napoletano" di Rosa Chemical

Nelle ultime ore Rosa Chemical ha preso parte al Cerbero Podcast su Twitch per un'intervista esclusiva ma, al di là delle dichiarazioni rilasciate, ad aver sorpreso i fan è stato il suo look appariscente. Dopo le camicie con i capezzoli in vista e gli accessori in latex di Sanremo, è tornato a puntare sull'esuberanza con un paio di pantaloni animalier. A fare la differenza, però, è stato un altro capo all'insegna del kitsch: un maxi cappotto "dedicato" a Napoli. Si tratta del classico modello lungo fino al ginocchio ma decorato con scritte bianche e azzurre a tema Partenope. Non sono mancati gli anfibi a carrarmato, gli occhiali da sole da divo e gli orecchini con le croci pendenti.

Il look dedicato a Napoli di Rosa Chemical

Rosa Chemical rende omaggio al video virale

Sulla giacca di Rosa Chemical non ci sono solo scritte dedicate a Napoli, sia sul braccio che sul petto sul tessuto sono stampate anche delle foto in primo piano di Justin Bieber. Il motivo per cui il cantante ha reso omaggio alla popstar? Lo ha spiegato nella didascalia, dove ha scritto "Justin Bieber, perché no Napoli, noi ti vogliamo vedere". La frase ricorda un video di Fanpage.it di qualche anno fa diventato virale su TikTok di recente, dove le fan napoletane del divo canadese si mostravano in preda alla disperazione dopo averlo aspettato per ore sotto gli hotel in cui si diceva che alloggiasse. Insomma, ancora una volta Rosa Chemical ha dato prova di grande ironia e soprattutto di essere sempre sul pezzo in fatto di trend.

