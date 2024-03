Rocco Ritchie, il figlio di Madonna presenta la fidanzata Olivia: il primo red carpet è in coordinato Ieri sera a Londra si è tenuta la prima di The Gentlemen, la nuova serie diretta da Guy Ritchie. Tra gli ospiti non poteva mancare il figlio Rocco, il secondogenito di Madonna, che per l’occasione ha debuttato sul red carpet con la fidanzata Olivia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mentre Madonna è impegnata con il Celebration Tour organizzato per festeggiare i primi 40 anni di carriera, i suoi figli continuano ad andare alla conquista del mondo dello spettacolo, a prova del fatto che hanno ereditato la vena artistica dalla mamma. Se Lourdes Leon Ciccone è ormai una vera e propria diva sia della moda che della musica, Rocco Ritchie, il primogenito nato dal matrimonio della popstar con Guy Ritchie, si è dato alla carriera da artista. Sebbene preferisca rimanere il più possibile lontano dai riflettori, eri sera ha fatto una piccola eccezione per partecipare alla prima inglese di The Gentlemen, la serie Netflix diretta da suo padre Guy Ritchie. Lo ha fatto in compagnia di un ospite speciale, la fidanzata Olivia Monjardin, con la quale ha ufficialmente debuttato su un red carpet internazionale.

Il primo red carpet di coppia di Rocco Ritchie e Olivia Monjardin

Ieri sera il Theatre Royal Drury Lane di Londra ha ospitato la prima di The Gentlemen, la serie spin-off dell'omonimo film di Guy Richie che arriverà su Netflix il 7 marzo. Tra gli ospiti speciali non poteva che essere il figlio del regista, Rocco Ritchie, che, dopo aver calcato i red carpet internazionali sia con mamma Madonna che con la sorella Lourdes Leon Ciccone, in questa occasione ha voluto al suo fianco la fidanzata Olivia Monjardin. I due sono stati avvistati per la prima volta fianco a fianco lo scorso ottobre e da allora non si sarebbero mai lasciati, anzi, hanno partecipato sempre più spesso a eventi glamour insieme. La prima sfilata "di coppia" arriva dopo la Milano Fashion Week vissuta fianco a fianco e, a giudicare dal mondo in cui si abbracciavano e si sorridevano, i due sembrano essere destinati a diventare una delle coppie iconiche dello show business.

Rocco Ritchie e Olivia Monjardin

I look coordinati del figlio di Madonna e la fidanzata

Quale migliore occasione del primo red carpet di coppia per sfoggiare dei look coordinati? È proprio quanto fatto da Rocco e Olivia, apparsi glamour ed eleganti con delle giacche scure. Il figlio del regista si è ispirato allo stile anni '80 con un completo grigio scuro leggermente oversize caratterizzato da tasconi sulla giacca, camicia bianca e cravatta maxi a fondo giallo ma decorata all-over con dei rombi colorati. Ha poi portato i capelli vaporosi e dei baffi folti. La fidanzata Olivia ha optato per un sinuoso abito in velluto nero dai dettagli in pizzo sul bustier, completando il tutto con blazer oversize e con un paio di tacchi alti. I due insieme non sono forse super chic?

Rocco Ritchie e Olivia Monjardin alla prima di The Gentlemen