Rita Ora mostra l’anello di fidanzamento con enorme smeraldo: costa quasi 500 mila euro Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati. La cantante ha mostrato per la prima volta l’anello ricevuto in dono da lui quando si sono fidanzati ufficialmente.

A cura di Giusy Dente

Rita Ora

Rita Ora ha detto sì. Da alcuni giorni si vociferava che fosse convolata a nozze col fidanzato, il regista Taika Waititi. Dalla diretta interessata è finalmente arrivata la conferma: il matrimonio c'è stato. La cantante ha per la prima volta mostrato anche l'anello prezioso regalatole dal compagno quando erano fidanzati, che suggella il loro amore.

Quanto costa l'anello di Rita Ora

Rita Ora ha mostrato al mondo il prezioso anello di fidanzamento ricevuto dall'ormai marito Taika Waititi. I due si sono sposati da poco e per chiedere la mano della cantante, il regista le ha donato tempo fa questo gioiello che i fan non avevano mai visto prima. La cantante ha sfoggiato l'anello a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il programma di cui è stata ospite per promuovere il suo nuovo brano You Only Love me.

Rita Ora a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

"In realtà non ho mai mostrato a nessuno il mio anello, è la prima volta" ha ammesso la 32enne, che per l'occasione ha sfoggiato uno scintillante completino color argento della collezione Resort di David Koma, abbinato a sandali di Giuseppe Zanotti. Ha poi aggiunto che ha scelto di mostrarlo proprio a Fallon in quanto lei e il marito sono suoi fan e lo ritengono un po' parte integrante del loro matrimonio, visto che guardano il suo show ogni sera!

Rita Ora in David Koma

Gli specialisti di anelli di fidanzamento di Steven Stone hanno fatto una stima, cercando di risalire al valore approssimativo del gioiello. L'enorme anello (che a quanto pare ha scelto la cantante stessa) è impreziosito da uno smeraldo verde, incastonato tra piccoli diamanti e poggiato su una fascia d'oro. Nel dettaglio, il direttore creativo, Maxwell Stone ha spiegato a Hello Magazine:

L'incredibile anello presenta uno smeraldo verde colombiano con taglio smeraldo da 10 carati. Gli smeraldi colombiani sono in genere i più costosi al mondo: con la loro meravigliosa profondità di colore, a volte possono sembrare luminosi. Lo straordinario smeraldo è posato su una delicata fascia d'oro. L'oro rappresenta l'amore e la promessa eterni, è sempre una scelta sentimentale. Stimerei che valga 500.000 dollari.

La cifra corrisponde a poco più di 460.000 euro.